Netflix大作《鋒迴路轉：抽絲剝繭》觀看時長出爐：8210萬小時登上冠軍寶座，後續表現值得觀察
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今年年底聖誕檔期，《鋒迴路轉》雷恩強生再度攜手丹尼爾克雷格回歸，推出續作《鋒迴路轉：抽絲剝繭》，而不同於首集《鋒迴路轉》院線商業放映模式的路線，續作《鋒迴路轉：抽絲剝繭》是由Netflix投資、發行，也因此改走串流模式。而《鋒迴路轉：抽絲剝繭》上線後的觀看時長為8210萬小時，根據Netflix的估計，倘若將觀看時間除以電影時長的2小時19分，意味著全球有3500萬個家庭收看。
2019年，名導雷恩強生（Rian Johnson）找來知名影星丹尼爾克雷格（Daniel Craig），推出自編自導的懸疑犯罪喜劇《鋒迴路轉》，除了全球票房進帳3.12億美元之外，也入圍奧斯卡、金球獎以及多個影評人協會的獎項，從票房以及口碑評價檢視，皆備受讚譽。
事隔三年，今（2022）年年底聖誕檔期，雷恩強生再度攜手丹尼爾克雷格回歸，推出續作《鋒迴路轉：抽絲剝繭》，而不同於首集《鋒迴路轉》院線商業放映模式的路線，續作《鋒迴路轉：抽絲剝繭》是由Netflix投資、發行，也因此改走串流模式。而《鋒迴路轉：抽絲剝繭》上線後的觀看時長為8210萬小時，根據Netflix的估計，倘若將觀看時間除以電影時長的2小時19分，意味著全球有3500萬個家庭收看。
《鋒迴路轉》在2019年推出時，卡斯就以集結多名好萊塢明星為號召，除了丹尼爾克雷格之外，還有已逝奧斯卡得主克里斯多夫普拉瑪（Christopher Plummer）、「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evan）、安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）、麥可夏儂（Michael Shannon）、潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）等人；到了《鋒迴路轉：抽絲剝繭》，仍舊維持亮眼的卡司陣容，核心丹尼爾克雷格不變，其餘演員則包含艾德華諾頓（Edward Norton）、賈奈兒夢內（Janelle Monae）、凱瑟琳哈恩（Kathryn Hahn）、小萊斯利奧多姆（Leslie Odom Jr.）、凱特哈德森（Kate Hudson）、戴夫巴蒂斯塔（Dave Bautista）、伊森霍克（Ethan Hawke）、休葛蘭（Hugh Grant）等人。
而為了符合報名奧斯卡的資格——美國影藝學院規定欲報名奧斯卡獎的電影，必須在洛杉磯、紐約、舊金山、芝加哥、邁阿密和亞特蘭大等地區的影院上映至少一周，也因此，Netflix在今年11月23日，將《鋒迴路轉：抽絲剝繭》放上北美限定地區放映，一個月之後，12月23日，才將本作正式推上自家串流平台，放送至世界各地。
接著《鋒迴路轉：抽絲剝繭》在聖誕節檔期亮相，也代表著更多人在家裡團聚，並觀看此片，而這也將之轉化為單一裝置，而不非多個裝置觀看，也影響到觀看時長。
至於《鋒迴路轉：抽絲剝繭》累積的8210萬小時雖然是此檔期的冠軍，但縱觀Netflix的歷史則並非特別突出，舉例來說，去（2021）年由奧斯卡影后珊卓布拉克（Sandra Bullock）主演的《無赦》開播初始就累積了8590萬小時，而由雷恩葛斯林（Ryan Gosling）和克里斯伊凡主演的《灰影人》，於今年7月份首播的觀看時長也有8860萬小時。《鋒迴路轉：抽絲剝繭》並未有破紀錄的觀看表現。
不過，《鋒迴路轉：抽絲剝繭》仍有機會為Netflix帶來龐大的收視率，從《灰影人》上線28天之後觀察，以2.539億小時的觀看時長位居Netflix排行榜第4；而Netflix其實也有後勢看漲的作品，例如音樂浪漫電影《紫心愛戀》，當時在《灰影人》後一週首映時，觀看時長僅有4820萬小時，但隨著口碑發酵，28天《紫心愛戀》則累積了2.287億小時的觀看時長，飆升成為Netflix有史以來第7大受歡迎的Netflix電影。《鋒迴路轉：抽絲剝繭》的後續也值得追蹤。
最後，《鋒迴路轉：抽絲剝繭》也標誌著Netflix的重大投資，Netflix在2021年支付4.5億美元購買《鋒迴路轉》接下來兩部續集的版權，同時Netflix也斥資4500萬美元製作《鋒迴路轉：抽絲剝繭》，而Netflix投入龐大金額的投資，能否倚靠此系列獲得投資回報，則還有待觀察其數字表現。
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核稿編輯：羅元祺
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