中國出入境規定將鬆綁，日本加強中港澳航班限制、美國考慮針對中國旅客採取預防措施
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中國官方周一（26）宣布鬆綁入境檢疫規定，中國旅遊網站搜索量瞬間暴增。然而中國疫情的不斷升溫，加上官方資訊的不透明，讓各國擔心疫情再度擴散，因此紛紛祭出相關應對措施：日本限制中國旅客須提前檢疫，並規定只能從4個機場降落；美國及馬來西亞則考慮比照辦理，加強入境旅客的病毒查驗。
中國官方在12月26日對外宣布，明（2023）年1月8日結束歷時三年的嚴格入境檢疫規定，中國人出境將不再受到官方政府的嚴格監督，不僅取消旅中遊客的檢疫規定，更取消每日航班的數量上限，同時中國國家衛健委也宣布，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）將於1月8日正式降級為乙類傳染病。
《BBC》指出，隨著出入境的鬆綁，中國旅遊網站流量開始暴增，旅遊網站Trip.com的數據就顯示，在宣布重新開放邊境的半小時內，熱門地區的搜索量相比同期成長了約10倍，其中澳門、香港、日本、泰國和韓國是最受歡迎的目的地。
《BBC》也引述中國國營的英文日報《中國日報》報導，中國旅行社「去哪兒」網站上的航班查詢量在公告發布後增加了7倍。
對此，中國國內的反應卻相當兩極，有些人受夠疫情的連續封鎖，因此樂觀看待出入境檢疫規則的放寬；但也有人認為，現階段不僅醫療量能不足，連火葬場也不堪負荷，近期甚至還爆出感冒藥大缺貨的問題，若此時開放只會讓疫情雪上加霜。
港澳同受中國影響，日本僅開放4機場降落
（中央社）中國公布有序恢復出境，多國緊縮對中國旅客入境限制，香港也受牽連。據報導，日本宣布30日起香港及中國大陸航班只可降落東京、大阪及名古屋等4個機場，若干旅行社說可能得取消旅行團。
中國宣布自明年1月8日起解除入境隔離措施，並有序恢復中國公民出境旅遊，但中國疫情正蔓延，多國紛紛宣布對中國的入境限制。
綜合港媒報導，港人的熱門旅遊目的地日本，27日宣布，30日凌晨零時起從中國大陸（不包括港澳）赴日及過去7天內曾到過中國大陸的旅客，入境時要檢測，一旦染疫須隔離7天，並將限制中國航班班次。
日本外務省也宣布，中國大陸、香港及澳門的航班30日起只可使用東京成田、東京羽田、大阪關西及名古屋中部4個機場，即沒有直航機來往香港與北海道、福岡、沖繩等。目前不少港人正在北海道等地歡度耶誕新年假期。
據報導，香港國泰航空網站27日晚已更新，30日起沒有航班前往福岡。
一位香港旅行社董事表示，日本方面是27日晚宣布最新安排，使得業界得急忙因應如何安排在北海道等地的旅客返港。
這名董事表示，據向日本方面及航空公司了解，最新限制是禁止中港澳航班降落上述4個機場以外的機場，但航班可如常使用所有機場，有航空公司正計劃安排沒有乘客的飛機飛往北海道等地，接載港人回港。
他又說，業界也正嘗試安排旅客乘內陸機到東京等機場再返港。
另有旅行社負責人表示，仍在向航空公司了解詳情，目前有600多名團友身處北海道、九州和沖繩，正與航空公司商討並了解能否安排航班返港。
他又指，明年1月有不少旅行團原來前往北海道等地，有可能要取消相關旅行團，或有約2000旅客受影響。香港旅遊業剛復甦，日本的新措施會帶來很大影響。
據《CNBC》報導，日本因為中國疫情急遽升溫，因此決定從12月30日起，對中國旅客進行核酸檢測，厚生勞動省更補充，「若沒有疫苗接種證明的中國旅客，將會被要求出發前進行檢測。」該政策目前並不包含香港及澳門的旅客。
美國、馬來西亞加強查驗入境旅客
（中央社）因應中國取消入境隔離後出國人數將大增，繼日本、韓國、義大利、印度宣布加強中國入境旅客防疫措施後，美國及馬來西亞考慮比照辦理。中國則以「防疫不應影響人員交往」回應。
《路透社》引述一名美國官員透露，美國政府對中國COVID-19病例激增及通報病毒傳播數據的透明度感到擔憂和質疑。若缺乏病毒基因組測序數據，一旦出現新的變種病毒將難以辨識，因此正考慮針對來自中國的旅客採取預防措施。但報導並未提到更多細節。
《星島日報》引述馬來西亞媒體報導，為因應「境外輸入病例劇增」的風險，馬來西亞衛生部27日宣布，將加強相關因應方案，包括加強對COVID-19相關資訊的數位化管理、強化病例監測等6項方案。但報導並沒有指明這些方案是針對「中國入境」旅客。
在此之前，日本首相岸田文雄27日基於中國境內COVID-19疫情狀況宣布，自30日起在入境時對中國入境旅客實施病毒篩檢。如果測得陽性就必須接受原則為7天的隔離，希望避免日本遭中國急速擴大的疫情波及。
印度23日出現首例自中國入境者確診COVID-19，引起民眾恐慌。印度衛生和家庭福利部隨後宣布，來自中國、香港、日本、泰國和韓國的國際旅客，必須出示核酸檢測陰性證明，且抵達印度時若出現症狀或核酸檢測呈陽性者，將被隔離。
韓國疾病管理廳21日即宣布，中國已自16日起被列入「檢疫查驗重點國家」的名單中。但強調措施並非入境限制，而是在韓國仁川機場的入境檢疫階段，針對「感染風險高、且需要集中管理」者加大入境篩查力度。
義大利外交和國際合作部日前表示，鑑於中國疫情爆發，米蘭馬爾片薩（Malpensa Airport）將針對中國入境旅客進行核酸檢測，預計執行到2023年1月30日。
中國外交部發言人汪文斌27日被問到岸田文雄宣布，日本30日起對中國入境旅客實施病毒篩檢回答，當前需要各方科學抗疫、攜手共進，保障各國人員安全往來，維護全球產業鏈供應鏈穩定，推動世界經濟恢復成長。中方始終認為，「各國防疫措施應當科學適度，不應影響正常的人員交往」。
新聞來源
- U.S. weighs new measures for travelers from China as Japan says it will require negative Covid tests（CNBC）
- Covid in China: People rush to book travel as borders finally reopen（BBC）
- 中國重新開放港受牽連 日本限港航班飛抵4機場（中央社）
- 美國馬來西亞擬跟進查驗 中國旅客出國壓力漸增（中央社）
延伸閱讀
- 中國明年防疫降級1/8恢復旅遊簽證，國際機票預訂暴增5倍，多國憂心疫情設入境管制應對
- 中國疫情爆炸，年資30年急診室外籍醫師未曾見過醫療如此緊繃，民眾感慨「抗疫3年到底學會了什麼？」
- 《華盛頓郵報》警告中國疫情恐釀全球災難，公衛專家陳秀熙建議小三通「等春節後再考量」
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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：羅元祺
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
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不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。