中國出入境規定將鬆綁，日本加強中港澳航班限制、美國考慮針對中國旅客採取預防措施

中國官方在12月26日對外宣布，明（2023）年1月8日結束歷時三年的嚴格入境檢疫規定，中國人出境將不再受到官方政府的嚴格監督，不僅取消旅中遊客的檢疫規定，更取消每日航班的數量上限，同時中國國家衛健委也宣布，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）將於1月8日正式降級為乙類傳染病。

《BBC》指出，隨著出入境的鬆綁，中國旅遊網站流量開始暴增，旅遊網站Trip.com的數據就顯示，在宣布重新開放邊境的半小時內，熱門地區的搜索量相比同期成長了約10倍，其中澳門、香港、日本、泰國和韓國是最受歡迎的目的地。

《BBC》也引述中國國營的英文日報 《中國日報》報導，中國旅行社「去哪兒」網站上的航班查詢量在公告發布後增加了7倍。

對此，中國國內的反應卻相當兩極，有些人受夠疫情的連續封鎖，因此樂觀看待出入境檢疫規則的放寬；但也有人認為，現階段不僅醫療量能不足，連火葬場也不堪負荷，近期甚至還爆出感冒藥大缺貨的問題，若此時開放只會讓疫情雪上加霜。

港澳同受中國影響，日本僅開放4機場降落

（中央社）中國公布有序恢復出境，多國緊縮對中國旅客入境限制，香港也受牽連。據報導，日本宣布30日起香港及中國大陸航班只可降落東京、大阪及名古屋等4個機場，若干旅行社說可能得取消旅行團。

中國宣布自明年1月8日起解除入境隔離措施，並有序恢復中國公民出境旅遊，但中國疫情正蔓延，多國紛紛宣布對中國的入境限制。

綜合港媒報導，港人的熱門旅遊目的地日本，27日宣布，30日凌晨零時起從中國大陸（不包括港澳）赴日及過去7天內曾到過中國大陸的旅客，入境時要檢測，一旦染疫須隔離7天，並將限制中國航班班次。

日本外務省也宣布，中國大陸、香港及澳門的航班30日起只可使用東京成田、東京羽田、大阪關西及名古屋中部4個機場，即沒有直航機來往香港與北海道、福岡、沖繩等。目前不少港人正在北海道等地歡度耶誕新年假期。

據報導，香港國泰航空網站27日晚已更新，30日起沒有航班前往福岡。

一位香港旅行社董事表示，日本方面是27日晚宣布最新安排，使得業界得急忙因應如何安排在北海道等地的旅客返港。

這名董事表示，據向日本方面及航空公司了解，最新限制是禁止中港澳航班降落上述4個機場以外的機場，但航班可如常使用所有機場，有航空公司正計劃安排沒有乘客的飛機飛往北海道等地，接載港人回港。

他又說，業界也正嘗試安排旅客乘內陸機到東京等機場再返港。

另有旅行社負責人表示，仍在向航空公司了解詳情，目前有600多名團友身處北海道、九州和沖繩，正與航空公司商討並了解能否安排航班返港。

他又指，明年1月有不少旅行團原來前往北海道等地，有可能要取消相關旅行團，或有約2000旅客受影響。香港旅遊業剛復甦，日本的新措施會帶來很大影響。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 上海疫情爆發時，中國人民在路上戴口罩走路的模樣。

美國、馬來西亞加強查驗入境旅客

（中央社）因應中國取消入境隔離後出國人數將大增，繼日本、韓國、義大利、印度宣布加強中國入境旅客防疫措施後，美國及馬來西亞考慮比照辦理。中國則以「防疫不應影響人員交往」回應。

《路透社》引述一名美國官員透露，美國政府對中國COVID-19病例激增及通報病毒傳播數據的透明度感到擔憂和質疑。若缺乏病毒基因組測序數據，一旦出現新的變種病毒將難以辨識，因此正考慮針對來自中國的旅客採取預防措施。但報導並未提到更多細節。

《星島日報》引述馬來西亞媒體報導，為因應「境外輸入病例劇增」的風險，馬來西亞衛生部27日宣布，將加強相關因應方案，包括加強對COVID-19相關資訊的數位化管理、強化病例監測等6項方案。但報導並沒有指明這些方案是針對「中國入境」旅客。

在此之前，日本首相岸田文雄27日基於中國境內COVID-19疫情狀況宣布，自30日起在入境時對中國入境旅客實施病毒篩檢。如果測得陽性就必須接受原則為7天的隔離，希望避免日本遭中國急速擴大的疫情波及。

印度23日出現首例自中國入境者確診COVID-19，引起民眾恐慌。印度衛生和家庭福利部隨後宣布，來自中國、香港、日本、泰國和韓國的國際旅客，必須出示核酸檢測陰性證明，且抵達印度時若出現症狀或核酸檢測呈陽性者，將被隔離。

韓國疾病管理廳21日即宣布，中國已自16日起被列入「檢疫查驗重點國家」的名單中。但強調措施並非入境限制，而是在韓國仁川機場的入境檢疫階段，針對「感染風險高、且需要集中管理」者加大入境篩查力度。

義大利外交和國際合作部日前表示，鑑於中國疫情爆發，米蘭馬爾片薩（Malpensa Airport）將針對中國入境旅客進行核酸檢測，預計執行到2023年1月30日。

中國外交部發言人汪文斌27日被問到岸田文雄宣布，日本30日起對中國入境旅客實施病毒篩檢回答，當前需要各方科學抗疫、攜手共進，保障各國人員安全往來，維護全球產業鏈供應鏈穩定，推動世界經濟恢復成長。中方始終認為，「各國防疫措施應當科學適度，不應影響正常的人員交往」。

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責任編輯：羅子恆

核稿編輯：羅元祺