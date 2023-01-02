路隊長《好女人的情場攻略》：沒有承諾的曖昧互動，才是真正的欲擒故縱

文：路隊長

「曖昧多久後，才能進行下一步？」 「不知道男生寫這句話是什麼意思？好煩呀！」 「抓不好若即若離的分寸，怕太遠冷掉、太近又顯得花癡……」

「曖昧」，可說是戀愛過程中最美的前戲，這時心思會被對方的一言一行所牽動，想著到底還要多久才能在一起。

關於曖昧，我們曾在節目中邀請《好女人的情場攻略》2020年度收聽率冠軍、高價值女神養成班總教練，人稱曖昧女王的「林品希」，來和我們聊聊關於曖昧的大小事。

品希老師說起學員最常問的問題，就是多久後再回覆男生訊息才比較好？

但很多時候，她看了訊息內容才發現，最大的問題並不是要多久回覆才剛剛好，而是「這男生根本沒有愛上她或喜歡她！」有許多好女人都誤以為，只要某個男生經常找她聊天，就代表這個男生喜歡自己，所以會投射很多內心糾結的小劇場。

但問題是，男生就還沒有喜歡你，就在那兒想著要如何欲擒故縱，這其實毫無意義；這就像是工作履歷都還沒開始投，就在想薪水要怎麼談，簡單的說就是，你擔心錯方向了。

五張曖昧王牌，讓你們迅速發展出新關係

品希老師從她的經驗和教學中彙整出下列五張曖昧王牌。

這五張王牌不用一次全上，一次可以使用兩至三張，就能幫助好女人與心儀對象快速發展成曖昧關係。

一、創造反差，增加吸引力

每個人對對方通常都會有先入為主的主觀意識，然而，一旦這個主觀意識被打破之後，就會開始覺得好玩、有趣，從而為之著迷，產生諸如「原本以為......沒想到她居然這麼健談......」之類的想法，進而更想認識對方。

愛情，就是一場吸引力遊戲，所以你能創造出的反差越大，就越容易吸引人。

以品希老師自己為例，很多男生都覺得長得漂亮的女生肯定很難搞、難親近、難聊，但實際上她是一個相當健談有趣，什麼都可以聊的人，因此就創造了反差。

或許你可能會反問：「那我長相平凡，要怎麼創造反差？」創造反差，不一定要靠外貌；事實上，創造反差，是一種態度的展現。

例如：一個長相普通，看起來個性溫和的女生，如果個性能在會議上勇敢表達意見、公然與老闆爭論，這也是一種反差；因為你的外表，不會讓其他人覺得是工作能力強的或是敢展現自我的人，這時，就會引起其他男同事的關注與好奇。

因此，觀察一下圍繞在心儀對象周圍的女生，看看她們怎麼做，你要做得和別人不一樣，就有很大的機會能引起對方的興趣。

根據我的觀察，很多長得比較帥的男生，對於主動接近和討好他的女生比較沒興趣，反而是那些不太理他們或公然挑戰他們的女生，更容易激起他們想得到的欲望。

二、讓他明白，你對他很有興趣

每個人都希望自己是特別的，希望受到關注。

你是否也有過這樣的經驗呢？就是當某個人對你感興趣，會切中要點的與你聊生活和興趣，即便你一開始對這個人沒有什麼特別的感覺，久而久之，是否也會有些改觀，甚至會開始有一些欣賞呢？沒錯，當他人表現出對自己有興趣時，通常大家都會先默默關注、觀察對方，男女皆是如此。所以，只要好好掌握這個心理特性，就能快速進展成曖昧關係。

品希舉例說，她交往前就知道先生喜歡吃大餐，但她是他交往過的女友中，最喜歡吃路邊攤的，所以老實說，老公當時愛吃的大餐，她一點興趣都沒有。

但即便如此，她還是想辦法讓對方感覺到「她對他有興趣」。

她開始研究他的臉書，從今天一直往滑到他剛開始使用臉書的那一天，全面了解他的生活、有哪些人是重要的、例行公事有哪些等等；她知道他是醫美的醫生，所以聊天時就常請教他吃什麼膠原蛋白比較好......和醫美保養相關的問題；而這些資訊，都是從臉書知曉的，因此想要和對方曖昧，認真先做功課也很重要！

其實我們想告訴好女人們的是，想要和心儀的對象進入曖昧期，女生不要只懂得接球，還要會發球喔，這樣曖昧的主導權才會在你身上。

三、提升他對你的信任感

在曖昧中經常使用「欲擒故縱」，但其實大家都只著重在「縱」的部分，沒有想到必須先「擒」才有辦法「縱」。

試想，一個從來沒有被擒住的人，又怎麼會覺得自己被放逐了呢？那麼，要怎麼「擒」呢？那就是：讓他先信任、依賴你到最高點，彼此有了信任、依賴感後，當某天你突然不再這麼做了，對方就會感到恐慌和不安全，進而會主動來找你了。

那麼，要如何提高信任感呢？就是願意主動多付出一點，讓他感受到你對他的好。

例如：對方感冒，你可以跟他說「剛好經過屈臣氏，買個感冒藥給你」，讓他感覺被照顧了；或是看到什麼○○，覺得剛好很適合你就買了，讓他覺得有被好好關心著。

或許你會問：「我這樣做會不會過於主動？這樣好嗎？」但是你仔細想想，那些曾經跟你搞過曖昧的男生，是不是也曾這樣對你呢？唯有成為發球人（主動方），才有辦法把主導權收回，不讓自己成為情緒始終被牽動的那一方。

另外，曖昧期要能讓對象們去想像，以後如果他跟你在一起，會有多幸福？激發他想要與你交往的慾望。

你還能這樣做：像是，如果對方跟你說他要出去玩，請注意這時候不要多問，只說「要玩得開心哦！小心注意安全。」因為如果問得太多，會讓他感到你像以女友的身分去叮嚀質問，男生就會感到壓力，會不自覺想到如果真的在一起，壓力可能比山大，而因此打退堂鼓。

四、讓對方感到「不確定性 」

各位覺得「曖昧」和「愛情」，最大的差別是什麼呢？

曖昧→不確定性。

愛情→穩定關係。

很多好女人都誤以為在曖昧期若是發生關係後，男生就會珍惜，進而確認彼此關係，結果卻不如預期，誇張一點，有些男生甚至搞消失。