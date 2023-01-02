路隊長《好女人的情場攻略》：沒有承諾的曖昧互動，才是真正的欲擒故縱
我們想讓你知道的是
不可諱言，大部分的人都有一種叛逆性：你越想要我怎樣做，我就越不想這麼做。因此，解法就是「逆著做」。曖昧期不要急著跟他確認關係，甚至是隔天要像完全沒發生這件事般，或是你根本忘了有跟他發生關係一樣。
文：路隊長
「曖昧多久後，才能進行下一步？」
「不知道男生寫這句話是什麼意思？好煩呀！」
「抓不好若即若離的分寸，怕太遠冷掉、太近又顯得花癡……」
「曖昧」，可說是戀愛過程中最美的前戲，這時心思會被對方的一言一行所牽動，想著到底還要多久才能在一起。
關於曖昧，我們曾在節目中邀請《好女人的情場攻略》2020年度收聽率冠軍、高價值女神養成班總教練，人稱曖昧女王的「林品希」，來和我們聊聊關於曖昧的大小事。
品希老師說起學員最常問的問題，就是多久後再回覆男生訊息才比較好？
但很多時候，她看了訊息內容才發現，最大的問題並不是要多久回覆才剛剛好，而是「這男生根本沒有愛上她或喜歡她！」有許多好女人都誤以為，只要某個男生經常找她聊天，就代表這個男生喜歡自己，所以會投射很多內心糾結的小劇場。
但問題是，男生就還沒有喜歡你，就在那兒想著要如何欲擒故縱，這其實毫無意義；這就像是工作履歷都還沒開始投，就在想薪水要怎麼談，簡單的說就是，你擔心錯方向了。
五張曖昧王牌，讓你們迅速發展出新關係
品希老師從她的經驗和教學中彙整出下列五張曖昧王牌。
這五張王牌不用一次全上，一次可以使用兩至三張，就能幫助好女人與心儀對象快速發展成曖昧關係。
一、創造反差，增加吸引力
每個人對對方通常都會有先入為主的主觀意識，然而，一旦這個主觀意識被打破之後，就會開始覺得好玩、有趣，從而為之著迷，產生諸如「原本以為......沒想到她居然這麼健談......」之類的想法，進而更想認識對方。
愛情，就是一場吸引力遊戲，所以你能創造出的反差越大，就越容易吸引人。
以品希老師自己為例，很多男生都覺得長得漂亮的女生肯定很難搞、難親近、難聊，但實際上她是一個相當健談有趣，什麼都可以聊的人，因此就創造了反差。
或許你可能會反問：「那我長相平凡，要怎麼創造反差？」創造反差，不一定要靠外貌；事實上，創造反差，是一種態度的展現。
例如：一個長相普通，看起來個性溫和的女生，如果個性能在會議上勇敢表達意見、公然與老闆爭論，這也是一種反差；因為你的外表，不會讓其他人覺得是工作能力強的或是敢展現自我的人，這時，就會引起其他男同事的關注與好奇。
因此，觀察一下圍繞在心儀對象周圍的女生，看看她們怎麼做，你要做得和別人不一樣，就有很大的機會能引起對方的興趣。
根據我的觀察，很多長得比較帥的男生，對於主動接近和討好他的女生比較沒興趣，反而是那些不太理他們或公然挑戰他們的女生，更容易激起他們想得到的欲望。
二、讓他明白，你對他很有興趣
每個人都希望自己是特別的，希望受到關注。
你是否也有過這樣的經驗呢？就是當某個人對你感興趣，會切中要點的與你聊生活和興趣，即便你一開始對這個人沒有什麼特別的感覺，久而久之，是否也會有些改觀，甚至會開始有一些欣賞呢？沒錯，當他人表現出對自己有興趣時，通常大家都會先默默關注、觀察對方，男女皆是如此。所以，只要好好掌握這個心理特性，就能快速進展成曖昧關係。
品希舉例說，她交往前就知道先生喜歡吃大餐，但她是他交往過的女友中，最喜歡吃路邊攤的，所以老實說，老公當時愛吃的大餐，她一點興趣都沒有。
但即便如此，她還是想辦法讓對方感覺到「她對他有興趣」。
她開始研究他的臉書，從今天一直往滑到他剛開始使用臉書的那一天，全面了解他的生活、有哪些人是重要的、例行公事有哪些等等；她知道他是醫美的醫生，所以聊天時就常請教他吃什麼膠原蛋白比較好......和醫美保養相關的問題；而這些資訊，都是從臉書知曉的，因此想要和對方曖昧，認真先做功課也很重要！
其實我們想告訴好女人們的是，想要和心儀的對象進入曖昧期，女生不要只懂得接球，還要會發球喔，這樣曖昧的主導權才會在你身上。
三、提升他對你的信任感
在曖昧中經常使用「欲擒故縱」，但其實大家都只著重在「縱」的部分，沒有想到必須先「擒」才有辦法「縱」。
試想，一個從來沒有被擒住的人，又怎麼會覺得自己被放逐了呢？那麼，要怎麼「擒」呢？那就是：讓他先信任、依賴你到最高點，彼此有了信任、依賴感後，當某天你突然不再這麼做了，對方就會感到恐慌和不安全，進而會主動來找你了。
那麼，要如何提高信任感呢？就是願意主動多付出一點，讓他感受到你對他的好。
例如：對方感冒，你可以跟他說「剛好經過屈臣氏，買個感冒藥給你」，讓他感覺被照顧了；或是看到什麼○○，覺得剛好很適合你就買了，讓他覺得有被好好關心著。
或許你會問：「我這樣做會不會過於主動？這樣好嗎？」但是你仔細想想，那些曾經跟你搞過曖昧的男生，是不是也曾這樣對你呢？唯有成為發球人（主動方），才有辦法把主導權收回，不讓自己成為情緒始終被牽動的那一方。
另外，曖昧期要能讓對象們去想像，以後如果他跟你在一起，會有多幸福？激發他想要與你交往的慾望。
你還能這樣做：像是，如果對方跟你說他要出去玩，請注意這時候不要多問，只說「要玩得開心哦！小心注意安全。」因為如果問得太多，會讓他感到你像以女友的身分去叮嚀質問，男生就會感到壓力，會不自覺想到如果真的在一起，壓力可能比山大，而因此打退堂鼓。
四、讓對方感到「不確定性 」
各位覺得「曖昧」和「愛情」，最大的差別是什麼呢？
- 曖昧→不確定性。
- 愛情→穩定關係。
很多好女人都誤以為在曖昧期若是發生關係後，男生就會珍惜，進而確認彼此關係，結果卻不如預期，誇張一點，有些男生甚至搞消失。
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
我們想讓你知道的是
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
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