【2022熱門關鍵字回顧】9月：英國女王伊莉莎白二世過世，台東發生規模6.8地震

再不到5天，2022年將結束。在這尾聲時刻，讓我們來回這一年，每天大家都從Google上關注什麼訊息？這回顧來到9月。

9月搜尋量最高是發生在17號，當天在台東關山發生規模6.4地震，隔天18號台東池上又發生規模6.8地震。這兩場地震，讓全台各地都感受到2-6級不等的震度，因此全台關注事件。而正式營運將滿一年的桃園八德運動中心，因地震導致5樓羽球館天花板整片倒塌，也受到大眾關注。

而本月國際最大事件是英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世，享耆壽96歲。他是英國史上在位最久君主，期間長達70年。

14日時，女王靈柩移靈西敏廳供大眾瞻仰追思，民眾排隊致意人潮綿延4公里。英國在19日時為伊莉莎白二世舉行國葬，國葬在倫敦西敏寺舉行，當日共有上百位國家元首出席。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

本月社會生活方面的熱搜事件，包含軒嵐諾颱風的停班停課情形、軒嵐諾颱風為翡翠水庫帶來蓄水量、近年颱風登陸台灣數量變少受到注意、阿堂鹹粥漲價惹負評但老闆不在乎、

運動方面最熱門關注事件是瑞士網球名將費德勒（Roger Federer）宣布退休。他已贏得20座大滿貫冠軍盃，在15號時，他宣布9月23日在倫敦舉行的拉沃盃（Laver Cup）將成為他生涯的告別賽事。本屆拉沃盃，除了費德勒之外，納達爾（Rafael Nadal）、喬科維奇（Novak Djokovic）及墨瑞（Andy Murray）三位網球名將都有出賽。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 2022年的拉沃盃，成為費德勒職業生涯的最後一場賽事

以下是費德勒的網壇生涯排名變化。

政治方面，政壇論文抄襲問題持續延燒，民眾黨新竹市長候選人高虹安因為發表疑似「歧視學歷」言論惹議，而成為熱搜。後續他的博士論文被指涉嫌嫖竊與抄襲，在本人出面回應駁斥時，因爲提到自身學經歷，而使斐陶斐成為熱門關鍵字。政治另一個熱議事件，是張淑娟被周玉蔻指稱是當年蔣孝嚴晶華緋聞案的女主角，對此張淑娟出面嚴正否認且怒告周玉蔻。

其他人物動態成為熱搜事件，包含劉德華舉辦線上演唱會、楊丞琳在中國綜藝節目自述為廣東人與海鮮話題惹議、温昇豪送李杏回家被誤會、韋禮安宣布結婚、陳文茜在臉書貼文誤寫袁惟仁過世的錯誤消息、連千毅涉NFT詐騙、館長與廖老大隔空互懟、謝京穎與許仁杰被爆假戲真做、韓星朴海鎮被誤會是吸毒被捕的藝人等。

金融財經方面，7號時長榮決議減資6成，而暫停股市交易，成為大眾關注消息。而月底時美國聯準會又宣布升息三碼，而台灣央行也宣布升息半碼。

其他月份回顧

1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月（即將上線）、11月（即將上線）、12月（即將上線）

延伸閱讀

本文資料來自「Google搜尋趨勢（Google Trends）」中的「每日搜尋趨勢」，根據Google說明，「每日搜尋趨勢」是從所有搜尋字詞中，特別列出過去 24 小時流量顯著增加的搜尋字詞，資料每小時更新一次。這項搜尋趨勢資料會顯示使用者搜尋的特定查詢，以及實際的搜尋次數。

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核稿編輯：楊士範