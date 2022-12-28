【2022熱門關鍵字回顧】9月：英國女王伊莉莎白二世過世，台東發生規模6.8地震
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【2022年9月熱搜回顧】本月國際大事英國女王伊莉莎白二世辭世，享耆壽96歲。網球名將費德勒也在本月宣布退修。而台東則發生兩次規模超過6的內陸強震。
再不到5天，2022年將結束。在這尾聲時刻，讓我們來回這一年，每天大家都從Google上關注什麼訊息？這回顧來到9月。
9月搜尋量最高是發生在17號，當天在台東關山發生規模6.4地震，隔天18號台東池上又發生規模6.8地震。這兩場地震，讓全台各地都感受到2-6級不等的震度，因此全台關注事件。而正式營運將滿一年的桃園八德運動中心，因地震導致5樓羽球館天花板整片倒塌，也受到大眾關注。
而本月國際最大事件是英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世，享耆壽96歲。他是英國史上在位最久君主，期間長達70年。
14日時，女王靈柩移靈西敏廳供大眾瞻仰追思，民眾排隊致意人潮綿延4公里。英國在19日時為伊莉莎白二世舉行國葬，國葬在倫敦西敏寺舉行，當日共有上百位國家元首出席。
本月社會生活方面的熱搜事件，包含軒嵐諾颱風的停班停課情形、軒嵐諾颱風為翡翠水庫帶來蓄水量、近年颱風登陸台灣數量變少受到注意、阿堂鹹粥漲價惹負評但老闆不在乎、
運動方面最熱門關注事件是瑞士網球名將費德勒（Roger Federer）宣布退休。他已贏得20座大滿貫冠軍盃，在15號時，他宣布9月23日在倫敦舉行的拉沃盃（Laver Cup）將成為他生涯的告別賽事。本屆拉沃盃，除了費德勒之外，納達爾（Rafael Nadal）、喬科維奇（Novak Djokovic）及墨瑞（Andy Murray）三位網球名將都有出賽。
以下是費德勒的網壇生涯排名變化。
政治方面，政壇論文抄襲問題持續延燒，民眾黨新竹市長候選人高虹安因為發表疑似「歧視學歷」言論惹議，而成為熱搜。後續他的博士論文被指涉嫌嫖竊與抄襲，在本人出面回應駁斥時，因爲提到自身學經歷，而使斐陶斐成為熱門關鍵字。政治另一個熱議事件，是張淑娟被周玉蔻指稱是當年蔣孝嚴晶華緋聞案的女主角，對此張淑娟出面嚴正否認且怒告周玉蔻。
其他人物動態成為熱搜事件，包含劉德華舉辦線上演唱會、楊丞琳在中國綜藝節目自述為廣東人與海鮮話題惹議、温昇豪送李杏回家被誤會、韋禮安宣布結婚、陳文茜在臉書貼文誤寫袁惟仁過世的錯誤消息、連千毅涉NFT詐騙、館長與廖老大隔空互懟、謝京穎與許仁杰被爆假戲真做、韓星朴海鎮被誤會是吸毒被捕的藝人等。
金融財經方面，7號時長榮決議減資6成，而暫停股市交易，成為大眾關注消息。而月底時美國聯準會又宣布升息三碼，而台灣央行也宣布升息半碼。
其他月份回顧
1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月（即將上線）、11月（即將上線）、12月（即將上線）
延伸閱讀
本文資料來自「Google搜尋趨勢（Google Trends）」中的「每日搜尋趨勢」，根據Google說明，「每日搜尋趨勢」是從所有搜尋字詞中，特別列出過去 24 小時流量顯著增加的搜尋字詞，資料每小時更新一次。這項搜尋趨勢資料會顯示使用者搜尋的特定查詢，以及實際的搜尋次數。
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核稿編輯：楊士範
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。