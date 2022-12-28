2022/12/28,
政治

柯文哲戴上「魔戒」成立基金會拚2024，坦言「人要一無所有的時候，才看得清楚自己」

柯文哲戴上「魔戒」成立基金會拚2024，坦言「人要一無所有的時候，才看得清楚自己」
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

2014競選台北市長的柯文哲說：「錢就像魔戒，掛上去就捨不得拿下來。」如今他決定成立基金會，並坦言「之前當市長時如果有人捐個100萬、500萬，結果隔天又拿個陳情案來，執政還要大聲就很困難，所以等到卸任、不當市長了，這個基金會有人要來捐錢，說謝謝也比較沒有壓力。重大選舉還是要雇人或什麼的，所以也不可能連人都不雇。」

籌組基金會積極備戰2024

台灣民眾黨主席柯文哲，於本月25日卸下台北市長職位後，積極備戰2024年總統大選。日前傳出將以「新故鄉」為名籌組基金會，做為總統大選的人才庫之一。但該名稱與長期參與社區營造與地方永續發展的南投「新故鄉文教基金會」高度相似，「新故鄉文教基金會」董事長廖嘉展透過個人臉書（Facebook）公開呼籲民眾黨取消該名，以避免往後因名稱混淆增加不必要誤會。

對此，柯文哲辦公室今發聲明澄清，基金會正確名稱為「財團法人臺北市台灣眾望關懷基金會」，以社會福利及弱勢關懷為宗旨。柯文哲辦公室進一步提出，將另設「台灣新故鄉智庫協會」，由一群認同柯文哲理念的學者組成，提供國政建言。

競選辦公室人事佈局

基金會位置目前規劃設於柯文哲辦公室的「台玻大樓」，將是另外的獨立單位。

至於柯文哲的總統競選辦公室，人事規劃多由前市府團隊組成。北捷董事長李文宗負責財務，前社會局長周榆修管人事，悠遊卡總經理邱昱凱負責文宣跟選戰策略，台北市政府前發言人陳智菡統籌媒體社群跟網路，政策交由智庫。

人要一無所有的時候，才看得清楚自己：柯文哲成立基金會年表

  • 2014年：以無黨籍身份參與台北市長選舉時未成立基金會，且在大選倒數半個月關閉募款帳戶。當時柯文哲說：「錢就像魔戒，掛上去就捨不得拿下來。錢多就會想買廣告、宣傳車，因此降低慾望最好的方式，就是不要賺那麼多錢，降低競選費用，也有助於台灣政治清廉化。」柯文哲辦公室還發聲明承諾，選後不設基金會，並將競選餘款全部捐與弱勢及公益慈善團體機構。
  • 2017年：接受電視節目《台灣名人堂》專訪時表示，自己最引以為傲的事就是不設基金會。因為若是設了就會有人來捐錢，接下來想公正執政就會很難。不過，當時的柯文哲就透露，自己其實很想設，但再度強調「這就像魔戒一樣，套上去後就拿不掉。」
  • 2018年8月17日：參加「TeamKP Let’s GO」活動，批評其他政治人物「撈到最後一秒」，捨不得停止募款，卻不敢對民眾公開競選帳戶。並再度提到自己當台北市長四年以來都沒有設立基金會，一直在抵抗「魔鬼的誘惑」。
  • 2018年8月23日：台灣指標民調公司民調顯示，有高達56％年輕人支持柯文哲參選2020總統大選。當被問及參選總統的意向時，強調自己沒設基金會，就已經是一個表態。並在《財訊》當天釋出的專訪內容中提到：「我沒有基金會，全台灣的政治人物，每一個都有基金會，還送里長西瓜、竹筍啊，我都沒辦法。」當被問及以後是否也不會有基金會，柯文哲透露自己還在忍耐：「我在忍，我在抵抗魔鬼的誘惑，看可以抵抗到什麼時候。」
  • 2019年1月29日：有媒體問是否有意籌組基金會，為組黨做進一步準備時，表示自己從沒說過，但不知道為什麼，外界往往會有這樣傳言。隨後又表示：「不設基金會的原因是因為想不出設基金會要做什麼。」
  • 2022年12月14日：赴市定古蹟台北工場視察修復工程情況，會後連訪時被問及準備2024總統大選的情況，道：「台灣的政治人物到現在沒有協會、基金會的應該只有他一個。過去有人告訴他，要利用當市長的時候設基金會，這樣募款才有錢，但他想了很久最後還是算了」，不過現在他認為：「人要一無所有的時候，才看得清楚自己，之前當市長時如果有人捐個100萬、500萬，結果隔天又拿個陳情案來，執政還要大聲就很困難，所以等到卸任、不當市長了，這個基金會有人要來捐錢，說謝謝也比較沒有壓力。重大選舉還是要雇人或什麼的，所以也不可能連人都不雇。」
  • 2022年12月28日：柯文哲競選辦公室發表基金會名稱。

新聞來源

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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：羅元祺


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