柯文哲戴上「魔戒」成立基金會拚2024，坦言「人要一無所有的時候，才看得清楚自己」
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2014競選台北市長的柯文哲說：「錢就像魔戒，掛上去就捨不得拿下來。」如今他決定成立基金會，並坦言「之前當市長時如果有人捐個100萬、500萬，結果隔天又拿個陳情案來，執政還要大聲就很困難，所以等到卸任、不當市長了，這個基金會有人要來捐錢，說謝謝也比較沒有壓力。重大選舉還是要雇人或什麼的，所以也不可能連人都不雇。」
籌組基金會積極備戰2024
台灣民眾黨主席柯文哲，於本月25日卸下台北市長職位後，積極備戰2024年總統大選。日前傳出將以「新故鄉」為名籌組基金會，做為總統大選的人才庫之一。但該名稱與長期參與社區營造與地方永續發展的南投「新故鄉文教基金會」高度相似，「新故鄉文教基金會」董事長廖嘉展透過個人臉書（Facebook）公開呼籲民眾黨取消該名，以避免往後因名稱混淆增加不必要誤會。
對此，柯文哲辦公室今發聲明澄清，基金會正確名稱為「財團法人臺北市台灣眾望關懷基金會」，以社會福利及弱勢關懷為宗旨。柯文哲辦公室進一步提出，將另設「台灣新故鄉智庫協會」，由一群認同柯文哲理念的學者組成，提供國政建言。
競選辦公室人事佈局
基金會位置目前規劃設於柯文哲辦公室的「台玻大樓」，將是另外的獨立單位。
至於柯文哲的總統競選辦公室，人事規劃多由前市府團隊組成。北捷董事長李文宗負責財務，前社會局長周榆修管人事，悠遊卡總經理邱昱凱負責文宣跟選戰策略，台北市政府前發言人陳智菡統籌媒體社群跟網路，政策交由智庫。
人要一無所有的時候，才看得清楚自己：柯文哲成立基金會年表
- 2014年：以無黨籍身份參與台北市長選舉時未成立基金會，且在大選倒數半個月關閉募款帳戶。當時柯文哲說：「錢就像魔戒，掛上去就捨不得拿下來。錢多就會想買廣告、宣傳車，因此降低慾望最好的方式，就是不要賺那麼多錢，降低競選費用，也有助於台灣政治清廉化。」柯文哲辦公室還發聲明承諾，選後不設基金會，並將競選餘款全部捐與弱勢及公益慈善團體機構。
- 2017年：接受電視節目《台灣名人堂》專訪時表示，自己最引以為傲的事就是不設基金會。因為若是設了就會有人來捐錢，接下來想公正執政就會很難。不過，當時的柯文哲就透露，自己其實很想設，但再度強調「這就像魔戒一樣，套上去後就拿不掉。」
- 2018年8月17日：參加「TeamKP Let’s GO」活動，批評其他政治人物「撈到最後一秒」，捨不得停止募款，卻不敢對民眾公開競選帳戶。並再度提到自己當台北市長四年以來都沒有設立基金會，一直在抵抗「魔鬼的誘惑」。
- 2018年8月23日：台灣指標民調公司民調顯示，有高達56％年輕人支持柯文哲參選2020總統大選。當被問及參選總統的意向時，強調自己沒設基金會，就已經是一個表態。並在《財訊》當天釋出的專訪內容中提到：「我沒有基金會，全台灣的政治人物，每一個都有基金會，還送里長西瓜、竹筍啊，我都沒辦法。」當被問及以後是否也不會有基金會，柯文哲透露自己還在忍耐：「我在忍，我在抵抗魔鬼的誘惑，看可以抵抗到什麼時候。」
- 2019年1月29日：有媒體問是否有意籌組基金會，為組黨做進一步準備時，表示自己從沒說過，但不知道為什麼，外界往往會有這樣傳言。隨後又表示：「不設基金會的原因是因為想不出設基金會要做什麼。」
- 2022年12月14日：赴市定古蹟台北工場視察修復工程情況，會後連訪時被問及準備2024總統大選的情況，道：「台灣的政治人物到現在沒有協會、基金會的應該只有他一個。過去有人告訴他，要利用當市長的時候設基金會，這樣募款才有錢，但他想了很久最後還是算了」，不過現在他認為：「人要一無所有的時候，才看得清楚自己，之前當市長時如果有人捐個100萬、500萬，結果隔天又拿個陳情案來，執政還要大聲就很困難，所以等到卸任、不當市長了，這個基金會有人要來捐錢，說謝謝也比較沒有壓力。重大選舉還是要雇人或什麼的，所以也不可能連人都不雇。」
- 2022年12月28日：柯文哲競選辦公室發表基金會名稱。
新聞來源
- 備戰2024總統大選擬成立基金會 傳柯文哲取名「新故鄉」送審（上報）
- 沒有撞名新故鄉 柯文哲籌組台灣眾望關懷基金會（中央社）
- 獨／將成立基金會備戰2024 傳柯以「新故鄉」為名送審（東森新聞）
- 卸任第一步曝光！備戰2024總統大選 柯文哲籌組「台灣眾望關懷基金會」（三立新聞網）
- 昔說最大驕傲是沒設基金會！ 柯文哲成立基金會「名稱曝光」（民視新聞網）
- 曾說設基金會像「魔戒」 柯文哲認了籌備中：選舉要雇人（鏡週刊）
- 柯文哲證實將成立基金會 一文看柯如何漸漸「不敵魔鬼誘惑」（Newtalk新聞）
- 錢夠多了！柯文哲宣布停止大型募款 笑稱「錢就像魔戒」（三立新聞網）
- 市長任內沒設基金會 柯文哲：怕戴上「魔戒」（自由時報）
- 半天募4000萬 柯文哲酸其他政治人物「撈到最後一秒」（風傳媒）
- 頻被問選總統 柯P怨：我沒設基金會已算很清楚的表態（Newtalk新聞）
- 傳有意設立基金會 柯文哲:想了3秒就忘了（寰宇新聞網）
延伸閱讀
- 首波「群眾募款」上線9小時達標，柯文哲：競選經費控制在1億
- 當柯文哲已不再是「柯文哲」，你為什麼還要繼續支持他？
- 監察院「政治獻金」大公開：六都市長誰收最多錢、誰選舉選到「透支」？
- 【圖表】過去13年哪個政黨獲得最多政治獻金，又是從哪裡獲得呢？
- 明明知道贏不了，為何有些人還是執意要參選？
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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：羅元祺
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
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