《改寫人性的人》：二十世紀美國人稱為「種族」的分類，根本毫無遺傳根據
我們想讓你知道的是
鮑亞士來到世上時，剛好是一八四八年歐洲一系列革命失敗、專制政權重新掌權的時代。如今已屆中年的他，在第二祖國感受到了類似的變化，但不是因為他的猶太人身分，而是因為他是德國人。第一次世界大戰爆發，美國的兩大歐洲移民社群（一個是不列顛群島移民，一個是德意志移民）漸漸發現他們是這場國際戰爭中的敵對陣營。
文：查爾斯・金（Charles King）
一九一一年對鮑亞士來說是大豐收。他靠著寫信和拓展人脈讓人類學系有了更穩固的財務根基。迪靈頓委員會讓他得以完成他做過最大規模的統計研究。他出版了由史密森尼學會資助的《美國印第安語手冊》，學會也向他承諾會繼續提供研究資金。《原始人的心靈》雖然銷售不佳，卻是他跨出學術圈的第一次大膽嘗試。
到了他五十三歲生日的那年夏天，他終於成為自巴芬島之行以來他就夢想成為的公共知識分子。他在《手冊》第一冊的序中寫道：「因此我們認為，人類的所有分類必定多少是人為的，根據的是特定的觀點。」現在他已經是他致力於拆解的人種分類的公認專家。各方邀約不斷，請他就種族問題發表論文或發表演說。
幾年前，他應杜波依斯之邀，前往亞特蘭大大學發表了一篇激勵人心的畢業演說，呼籲美國人放棄種族階序的舊思想。如今，他跟杜波依斯在倫敦的第一屆世界種族大會上再度同台。會場聚集了全世界的學術權威，領域涵蓋「跨種族經濟學」到「促進跨種族友誼的正面建言」等無所不包。
鮑亞士在演講中直言：「人種固定不變的假設已經不可信，」再次重提他在迪靈頓委員會報告中的結論。無論是公開演講或寫給大眾看的文章，他絕不會放過重申理念的機會。鮑亞士所說的話意味著，我們對種族的看法本身就是歷史的產物，是一群人試圖合理化自己一心想相信的事，例如他們比其他族群更高等、更優秀、更進步。歐洲人用種族解釋自己的優越感和成就感。種族概念是透過文化想像，而不是生物上的宿命而存在。
然而放眼四周，鮑亞士所在的國家似乎正往跟他的科學看法相反的方向前進。迪靈頓委員會投入將近一百萬美金出版了四十一卷的最終報告，而且多半不顧鮑亞士在獻詞中所說的話。迪靈漢、洛奇和帕西及國會的其他同事多半都堅定反對移民，也在報告中重申他們的理念。委員會的結論重新確立了種族區分的力量和意義。
報告上明言，在移民問題上，委員會「認為沿用布魯門巴赫的分類是合理的，美國人透過學校地理課的薰陶也最熟悉，亦即……白色、黃色、黑色、棕色和紅色人種。」一八八○年之後抵達的人多半是第一種人，但不幸的是他們來自「發展和進步程度較低的歐洲國家。」其同化的速度「相較於更早的非英語種族還要慢，」而且「以一個種族等級來說遠比過去的種族智力低」，「本質上不像」之前從不列顛群島和德意志領土來的移民。他們來到美國主要是想享受美國提供的好處，而不是對大眾福祉有所貢獻，因此對美國總是無法全心全意，對新國家的忠誠度很可疑，對尚未開化的故國念念不忘。
鮑亞士當然也是移民，但根據迪靈漢委員會的看法，他所屬的群體至少最接近一般人所能想像的模範少數族群，由事業有成、融入社會的德語人士組成。委員會極力指出德裔人士與新一波的義大利、波蘭和猶太移民的不同。即使東歐和南歐移民暴增，德意志移民仍是美國最大的非盎格魯－撒克遜群體，甚至是四十八個州中將近一半的州最大的群體。
過去十幾年，德裔美國人幾乎在國內各大公共領域成為領袖。他們打進學術圈和州律師公會，編報紙，耕耘從賓州到達科他州的田地，在菁英學院和鄉村學校教書，對路德教派、福音教派和羅馬天主教信徒佈道。即使是說德語的猶太人（至少仍遵守教規的那些），他們上的猶太教堂的建築和裝潢（長椅、高壇、彩繪玻璃）也強調自己與基督教鄰人的連結。
但沒想到迪靈漢委員會把報告交給國會過後短短幾年，鮑亞士發現自己陷入完全意想不到的處境，感到非常震驚——他所屬的社群成了美國人最害怕甚至討厭的少數族群。鮑亞士來到世上時，剛好是一八四八年歐洲一系列革命失敗、專制政權重新掌權的時代。如今已屆中年的他，在第二祖國感受到了類似的變化，但不是因為他的猶太人身分，而是因為他是德國人。第一次世界大戰爆發，美國的兩大歐洲移民社群（一個是不列顛群島移民，一個是德意志移民）漸漸發現他們是這場國際戰爭中的敵對陣營。
一九一四年八月，德國對比利時展開猛烈攻擊，引起協約國支持者的撻伐。於是，德裔美國人呼籲大家冷靜，給予衝突雙方表達意見的公平機會。隔年，德國海軍加強在大西洋上對潛艇的攻擊，更在同年五月擊沉盧西塔尼亞號，將近一千兩百名乘客罹難，包括美國人，雙方的衝突升到最高。輿論隨之轉向，認為德國人是對美國安全的直接威脅。德國企業面臨非正式抵制。貝多芬和華格納從大型管弦樂演出中被除名。歌德和席勒的雕像遭人潑漆。各大報章雜誌的漫畫把德國人畫成叛徒和故作文明的野蠻人，伺機破壞工廠或在水庫裡下毒。
美國總統伍德羅・威爾遜（Woodrow Wilson）一九一五年十二月在國情咨文中提出警告：美國公民身份再也不是忠誠的保證。「在其他國旗下出生，但受到我國寬厚的歸化法歡迎」的間諜和破壞分子，可能利用這點來掩蓋其恐怖行動。
隔年夏天，替德國工作的間諜炸毀了紐澤西澤西市的黑湯姆大型軍火庫。方圓一哩內的建築物都被夷平，窗戶碎片最遠飛到曼哈頓，自由女神像布滿砲彈碎片。約六十萬沒有公民身份的德國人被迫到聯邦政府登記，並禁止前往碼頭、坐火車旅行或住在哥倫比亞特區。
Tags：
國泰世華銀行《請支援理財》全新集數，分享成為有殼族的小秘訣？專家教你買到理想好房！
我們想讓你知道的是
今年以來，全球籠罩在「疫情、通膨、戰爭」三大陰霾中、各國除了努力控制疫情，也紛紛祭出各項措施抗通膨，整個社會彌漫在通膨和升息的拉鋸戰中，在高通膨時代下，是否為買房的好時機？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「買房那些事」並於官方YouTube和Podcast上播出。由知名財經主播葉芷娟擔任主持人，邀請Ting & Sam地產秘密客、國泰世華銀行專家陳文豪，教大家如何善用工具、看準時機，聰明買房。
國際升息對買房一族的影響
今年以來央行連續四次升息，對想購屋的民眾來說房貸利率增加，錢越來越薄，似乎離買房夢想越來越遠。國泰專家陳文豪教大家簡單試算，假設貸款100萬，期限20年，貸款利率每調升一碼（0.25%），每個月本利均攤大約增加120元，可以用「每100萬增加120元」的概念估算一下升息對自己的實際影響。
來賓Sam認為，對於長期持有的自住客來說，利率在20年、30年間一定會有升有降，短期的利率波動並不會造成太大影響。
買房先衡量自己的能力，從蛋白區中找「蛋黃」
買房到底是不是不可能的任務？其實只要有一筆錢當作頭期款，每個月有穩定收入可以支付貸款，基本上就已具備買房的條件。對於小資族來說，只要從屋型、地段、總價去篩選出「負擔得起的物件」，每個人都有機會成為有殼族。而在地段的選擇上一般人容易出現迷思：「既然要買房，就一定要買在市中心蛋黃區」，這樣的想法導致無法存到足夠的錢，買房計畫一延再延。其實每個區域都有自己的蛋黃區，在預算有限的情況下，還是可以找到蛋白甚至蛋殼中的蛋黃，未來房價也比較有保值跟增值的力道。
喜歡這集節目嗎？歡迎留下寶貴的意見，讓我們知道您最關注的趨勢議題：填寫問卷抽500元禮券！
自備款＋房貸＋裝潢費，回推買房準備金
有了自備款、房貸後如何評估自己能負擔的房屋總價？來賓地產秘密客建議房貸支出可抓在薪水的二分之一到三分之一之間，假設自備款是300萬，房子總價大概落在900萬到1000萬之間。同時需估算裝潢費佔比，以避免發生捉襟見肘的狀況。
培養2到3家主力銀行，爭取較佳房貸條件
如何拿到更好的房貸利率條件？銀行在承作貸款時，最重要的考量就是「償債能力」，此外每間銀行提供的利率優惠都不太相同，民眾可以透過以下三種途徑，爭取更好的利率條件：
一、薪轉戶
每個月有固定轉入交易紀錄，是銀行認識你的第一步。自營者雖然沒有固定薪水的紀錄，但與上下游廠商、客戶間的資金往來也是讓銀行有多認識你的機會。
二、信用卡發卡銀行或投資往來銀行
銀行對於你的信用紀錄、資產狀況、消費紀錄非常瞭解，更容易核貸成功或是拿到優惠利率。
三、建商、房仲配合的銀行
在購買預售屋時，可以考慮從建設公司或仲介業者配合的銀行下手，利率條件、貸款成數有機會有更好的條件。
喜歡這集節目嗎？歡迎留下寶貴的意見，讓我們知道您最關注的趨勢議題：填寫問卷抽500元禮券！
後疫情時代，買房除了要瞭解地段、產品規劃是不是符合需求，未來的轉手性也要納入考量，做好風險控管，仔細評估自己的能力，目前各家銀行都有推出線上試算工具，只要搜尋「國泰世華銀行貸款試算」，就能簡單試算出貸款成數、期限、每月還款金額，試算後再到銀行諮詢，更能準確瞭解貸款細節，早日實現買房夢想。
喜歡這集節目嗎？歡迎留下寶貴的意見，讓我們知道您最關注的趨勢議題：填寫問卷抽500元禮券！
🎁抽獎辦法
即日起至 2 月 28 日止 ，完成以下兩步驟：
1. 觀看《請支援理財》Ep.4 節目
2. 填寫【節目滿意度調查】問卷
🎁獎品
✔️500 元電子即享券（適用超商、百貨、餐飲、線上購物等超過40個品牌）
📢活動時間
-活動截止：2023 年 2 月 28 日 23 時 59 分
-獎品寄出：2023 年 3 月 18 日前（將寄送領獎網址至中獎者電子郵件信箱）
⚠️需完整填寫問卷並送出⚠️
趕快邀請更多朋友一起觀賞《請支援理財》系列節目吧！