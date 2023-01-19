《改寫人性的人》：薩摩亞人認為青少年同性戀沒什麼大不了，一到適婚年齡就會自動消失
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米德指出，薩摩亞人跟美國人剛好相反，對自己的行為完全坦承，對自己的情感和動機卻隱而不宣。美國女孩或許會說：「對，我愛他，但你永遠不知道有多愛。」薩摩亞女孩或許會說：「對，我當然跟他住在一起，但你永遠不知道我愛他還是恨他。」
文：查爾斯・金（Charles King）
一九二七年初，米德把手稿送給鮑亞士看。之後不久鮑亞士就邀她吃午餐順便討論。她很擔心他的反應，畢竟她的作品偏離了文化傳播的主題。除了幫畢夏普博物館收集文物，她花很少時間做鮑亞士的學生在其他地方做的描述性民族誌。再說，談話過程中無可避免要跟法蘭茲老爹談到「性」，這個主題就像玻里尼西亞的紋身一樣貫穿她的手稿。
兩人坐下來時，一如往常威嚴又慈祥的鮑亞士清了清喉嚨。他用不太流利的英語粗啞地說，他只有一個意見。她沒有好好區別浪漫愛和肉體情慾的差別，但他猜想修訂過的版本會加以改正。既然要說的都說了，現在他們可以用餐了。聽到頭髮灰白的恩師坦率地談論「性」，米德覺得好玩又有點尷尬。「出自法蘭茲老爹口中耶！」事後她告訴一名同事。她也很高興鮑亞士願意幫她寫序。
秋天時，《薩摩亞人的成年》（Coming of Age in Samoa）出現在威廉莫羅出版社（William Morrow）的目錄上。這家新出版社看出了這本書的一絲潛能。書名是妥協的結果。米德想要更學術一點的《薩摩亞的青少女》，但出版社想要更好記的書名。
封面設計擺明是為了吸引讀者的目光。一個上空的女孩和一個年輕男子手牽手從樹叢裡跑出來，背景是一大輪熱帶的月亮和高聳的棕櫚樹。米德當然知道薩摩亞女人不常光著上身或穿著草裙到處跑，偷嚐禁果在薩摩亞大概也不比在巴納德宿舍裡普遍。但出版社的目的是想利用近來吹起的太平洋熱潮，同時凸顯性、青春期和原始社會的自由自在是本書的核心主題。
一九二六年，一部名為《莫阿納》（Moana）的默片在全美戲院上演。故事說的是薩摩亞的日常生活（只不過是在這片群島的英屬領地，而非美屬領地），穿插打獵、捕魚、採集水果和男女求愛的畫面。導演羅伯・佛萊厄提（Robert J. Flaherty）是紀錄片這種電影類型的開路先鋒，另一部類似的影片《北方的南努克》（Nanook of the North）以北極為背景。
這些影片的目的是要揭露原始社會的真實生活，但通常會要當地人表演儀式或穿上過時的衣服。佛萊厄提的作品呈現了遠距離的探險旅遊，並藉由無懈可擊的電影技巧和匆匆一瞥的女性裸胸來表達（《南努克》和《莫阿納》中都有這個橋段）。
近來美國大眾對從內部觀點了解原始社會產生興趣，威廉・莫羅出版社也希望能搭上這股熱潮。此外，他知道用米德在薩摩亞的經驗刺激讀者對美國社會的思考，會是一大賣點。副標「為西方文明所做的原始民族青年的心理研究」清楚點出了此主題。他還要米德增加篇章，寫出她的研究對美國人的深層意義。不過，發給媒體的新書宣傳冊又放了另一個上空的女人。
《薩摩亞人的成年》要探討的是特定的社會，即米德在塔烏島上熟識的三個村落，但她在前言勾勒出更大的目標。嬰兒來到人世時如同一張白紙，尚未有文化，她寫道。他們對行為的準則、美醜的標準、如何當一個合乎規矩的人一無所知。在生命的過程中，我們從周圍的人身上學會這些事。我們稱這個過程為「教育」，在很多社會裡，教育的形式是一個指定的地點、幾排課桌椅和灰撲撲的黑板。
但實際上，教育隨時都在發生，從跟父母或照顧者的親密互動到小孩之間打打鬧鬧的遊戲都包括在內。在社會生活中，嬰兒不是直接就長大成人，而是學著如何長大成人。研究薩摩亞人的目的在於，觀察世界另一邊的民族在截然不同的環境、氣候和文化中用何種方法把小孩扶養長大。
米德接著說，生日對薩摩亞人意義不大，一來是因為生產過程並無神祕之處。生產在這裡是公開的過程，至少並不隱密，畢竟在開放式的公共住宅裡很難隱密。
打從一開始，小孩就會被教導一套行為規範，包括避開陽光、不亂碰編織絲線、離正在曝曬的椰殼遠一點、不要靠近火、跟長輩說話要坐下來，以及不能碰阿瓦（ava）儀式使用的木碗。照顧弟妹的工作主要由兄姊負責，尤其是姊姊。女生年紀大到能扛重物和做其他勞動時，就能擺脫照顧小孩的責任，不用再伺候動不動就哇哇哭、鬧脾氣、撒嬌或撒尿的小暴君。假如能拖延一下婚事，青春期女孩就能暫時活在一種理想世界裡，介於照顧弟妹的繁重工作和嫁作人妻的嚴格社會角色之間。
此外，薩摩亞女性同時也會發現屬於自己的社會力量。米德指出，有別於其他一些玻里尼西亞社群，薩摩亞女性很少會被認為有害社會。如果她剛好月經來，當然會毀了阿瓦儀式，平常也不該去碰釣具或獨木舟，以免污染這些東西，而且也得迴避酋長聚集的地方。但這些規定落實的程度因人而異。
事實上，米德發現很難判斷薩摩亞人是否認為能力和野心跟天生的性別有關。「在女性也有機會表現的社會領域中，她們展現的能力跟男性不相上下。」你不需要靠想像力去想像一個女性也能完成一般男性從事工作的世界。只要在薩摩亞村落裡待些時間，就會發現村裡的女生都很習慣看到母親和姑姨擔任公開發言人的角色，或在大型集會中表達自己的意見。
至於性，薩摩亞女生懂得不比紐約的女生少，說不定還更多。「我們的文明中，那種跟一夫一妻、獨佔、嫉妒和忠貞不渝緊緊綁在一起的浪漫愛，在薩摩亞並不存在，」米德明確指出。這裡有的一夫一妻制是「脆弱不堪的」，對男人尤其如此。與人調情不必然會危及婚姻制度。婚姻比較是為了在財富、社會地位、彼此的才能和天分上相得益彰而做出的配對，而非彼此獨佔、小心守護的性堡壘。
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
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談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。