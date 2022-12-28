在藝術中，看見建築的本相，中悦的藝術創作新里程—「檀.悦」

中悦建設機構在新莊的住宅起手式「檀悦」，精選國家電影文化中心第一排的大基地，在地格上充分享有藝文+綠意+低密度的絕對優勢；建築的外觀肌理與內在基因，則承襲中悦建設機構一貫的崗石+日本珍貴老樹架構，並首開先河以「藝術基因」來貫穿整個公共空間。

「源自藝術、中悦原鑄」檀悦將建築的層次提升至藝術等級，從創業之初對硬體、結構、美感的追求，中悦進入30個年頭後，建築的規劃、結構等已經嫻熟到內化為基礎本能，此時中悦建築團隊，希望呈現給客戶的，反而是建築之外的品味與美感，是細節與軟體的升級；例如：能夠在空氣中迴盪豐馥感知的畫作、雕塑等藝術品、例如：挑選姿態、高度、樹相獨特的珍貴日本樹種，襯托鉅量崗石的鋼毅之美．．．

不鏽鋼藝術家郭國相解析檀悦展出的作品意涵。Photo Credit：中悦檀悦

除了中悦引以為傲的高規格園藝、公設、大堂設計等，公共空間裡常常會不經意看見或遇見觸動你的心弦的雕塑或者掛畫，不定期的藝術家佈展，藝術品所呈現的能量與空間激盪而出的氛圍，正是吸引這些看盡奢華底蘊的企業主慕名而來且下訂的主要原因。繼上一檔梁平正老師展出圓滿結束，檀悦將在111年12月28日~112年2月28日，攜手郭國相老師，邀您在藝術中看見建築的本「相」。

郭國相小檔案：

擅長以不鏽鋼為媒材，利用金屬具光澤及反射光線的特性，透過不同角度及光源明暗，呈現光影舞動的態樣。郭國相是唯一連續3屆入圍日本UBE雙年展大賽的台灣藝術家，2019起郭國相分別以作品〈Mr.T〉、〈永恆之光〉、〈堅〉、〈蝶舞春詠〉連續四年入圍法國秋季沙龍展，並於2019~2021年間以作品〈迴響〉、為世界花卉博覽會創作的〈花漾舞春風．蝶影躍森悠〉、國立自然科學博物館的〈與自然共舞〉，以及設置於臺中市政府警察局，融合多元媒材的馬賽克鑲嵌壁畫〈睿警曜光〉等作品，獲得A' Design Award設計大獎，2021~2022更以〈酒醇情濃、詠綻風華〉〈迴響〉〈花漾舞春風．蝶影躍森悠〉〈與自然共舞〉〈睿警曜光〉榮獲10座美國MUSE設計大獎的殊榮。