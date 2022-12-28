改朝易相：回顧英國翻天覆地的2022年
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2022年，英國人經歷巨變，不論是在憲制上、政治上，還是生活上。而今年唯一不變的，可能就只有一個，就是經濟困境。
文：黃理傲 Leo Wong（希望可以向讀者分享自己對國際時事觀察的讀報者）
近年來，在英國新聞中愈來愈常聽到「非凡」、「史無前例」等極其聳動的形容詞，好像用得愈來愈濫。不過，今年英國經歷女皇駕崩、兩次換相、罷工浪潮，用這些詞彙來描述2022年實不為過。
女皇駕崩
今年是英女皇的白金禧年，標誌伊利莎伯二世（Elizabeth II）在位七十載。從戰後重建、大英帝國過渡成英聯邦，再到冷戰結束、世紀疫症的開始，英女皇一直是個讓國民安心的存在。正如許多向伊利莎伯二世致敬的人所說，在瞬息萬變的世界中，女皇就是英國的磐石。
在與世長辭的兩天前，伊利莎伯二世在蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡（Balmoral Castle）休假中仍然堅持執行職務，為其第十五任首相卓慧思（Liz Truss）進行「吻手」任命儀式，可算是英女皇履行75年前對國民所作承諾的一大例證。1947年，21歲的伊利莎伯公主承諾傾其一生為國盡忠；2022年，96歲高齡的女皇繼續盡職盡責，直至生命的最後一刻。
失去這塊磐石意味改變。英國多代都耳熟能詳的國歌「天佑女皇（God Save the Queen）」，瞬間改成「天佑吾皇（God Save the King）」；硬幣上戴着皇冠面向右邊的頭像，很快就會脫下頭飾左轉；即使是對剛剛更換護照的人來說，以英女皇名義給予的領事保護，最多都只會維持十年。在英國生活的大小事情，都將無可避免地迎來改變。
而等候着新皇查理斯三世（Charles III）的，就是對聯合王國團結的最新挑戰。在八年前所謂「一世代一次」的獨立公投失敗後，蘇格蘭民族黨（SNP）今年又再蠢蠢欲動，即使被英國高等法院裁定為非法，仍然堅持要舉辦二次公投。至於目前政局停擺的北愛爾蘭，隨着新芬黨（Sinn Féin）今年五月成為當地議會最大政黨，脫英加入南方愛爾蘭的風險亦大大增加。
三任首相
不過講到「非凡」和「史無前例」，就不得不提到英國驚濤駭浪的西敏寺政局。2022年的前半不是關於飲酒作樂，就是濫權醜聞。約翰遜（Boris Johnson）成為第一位在任期間犯法的英國首相，更被迫向英女皇道歉。在國會補選失利和地方選舉慘敗後，執政保守黨就意識到，2019年的「長勝將軍」已不再能在選戰中呼風喚雨。
在前去出席英女皇白金禧紀念感恩儀式的路上，迎接約翰遜的是一片噓聲，可見民眾的怒火。雖然成功在六月的議員不信任投票中逃過一劫，但當為任命有性騷擾前科作黨鞭的決定辯護，而向自己的官員撒謊時，失信於同僚的約翰遜在七月內閣逼宮中就不再如此幸運。
51封辭職信，加上1封解僱信，不但將約翰遜壓垮，也同時壓垮保守黨的團結。執政黨隨即陷入內鬥。長達一個月的黨魁混戰很快成為理想主義者卓慧思和務實主義者辛偉誠（Rishi Sunak）之間的對決。最終，理想主義贏得民心，但英國卻賠上庫房。
卓慧思的理想主義嚇怕市場，震驚世界。在仍未了解應如何支付減稅措施的時候，就拋出一份揮霍450億英鎊的迷你預算案，結果引發英鎊大幅貶值，迫使英倫銀行出手干預，從破產邊緣拯救退休基金。之後隨之而來的則是不斷的「轉軚」，卓慧思政府幾乎每一項主張到第二天都可以被完全推翻：下調所得稅最高稅率的承諾遭撤回；曾稱「百分之百不會離任」的財相被解僱；曾表示「永不放棄」的首相亦最終請辭。
在夏天選戰失落黨魁之位的辛偉誠隨即班師回朝，在沒有競爭下獲推舉出任首相。但政局並未因而變得平靜乏味。內政大臣的道德操守受到質疑；副首相涉嫌職場欺凌而接受調查。
三年前，保守黨贏得近二十年來最佳的選舉成績，在國會下議院坐擁80席多數優勢，可以組成一個強大而穩定的政府。今年發生的每一個曲折，從當年的角度來看，簡直是無法想像。
無盡罷工
然而，2022年是有可以預見的事情：生活成本不斷上漲，自去年冬天以來，民眾就需要在溫飽之間二擇其一。而今年，揮之不去的疫情加上俄烏戰事，生活成本危機就變得更為嚴峻。通脹率在六月升至四十年來的歷史新高，自九月開始更一直維持在10%以上，居高不下。
疫情期間遭到凍結的薪酬被飆升的物價進一步蠶食，生計愈來愈難以維持，很難怪工人會走上街頭。鐵路工人在六月率先發動罷工。不久，郵政工人、貨車司機、大律師，甚至歷史上從未罷工過的醫護人員都加入罷工行列。
隨着「不滿的夏天」演變成英國史上另一個「不滿的冬天」，政府就發現自己處於一個愈來愈不可能逃出的困境之中。如果當局滿足工會的加薪要求，就可能會引發高薪推動的螺旋式通脹；但若是堅持立場，就將意味工業行動長期化，造成持續經濟損失。
2022年，英國人經歷巨變，不論是在憲制上、政治上，還是生活上。而今年唯一不變的，可能就只有一個，就是經濟困境。嚴峻的生活成本危機無望隨今年的完結而結束，如何平息分裂的執政黨和團結的勞工界之間的角力鬥爭，仍有待在英國第三個查理斯時代的序幕中窺探一二。
文章獲授權轉載，翻釋自作者文章〈2022: The Year of Two Monarchs, Three Prime Ministers, and Endless Strikes〉，原文可見於此。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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