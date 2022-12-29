總是把演習當作演戲的後備體系，不要天真幻想光靠動員更多人力就能守護台灣
我們想讓你知道的是
有人主張臺灣本土防衛的壓力較烏克蘭更重，更應強化、充實後備體系。要回應這樣的疑問，首先必須討論：後備體系平時是由何者擔負訓練任務？現實裡，職業軍人的業務量難以承擔，民間團體又較缺乏戰術技能，國防部過往提出的相關應處作為，也毫無進步的跡象。
文：李洙正（來自某國立大學歷史系所的學匠。關注國際關係、東亞史、法律史、科學史、技術哲學等等）
根據《聯合報》獨家報導，國軍擬擴大後備指揮部編制，未來該部政戰主任將改占少將缺。
無獨有偶，不到一個禮拜前，軍方媒體《青年日報》才發表社論稱：「後備軍人……在國軍『防衛固守，重層嚇阻』戰略構想中，將會扮演更重要的角色。」值得留意的是，社論中有段文字或許多少反映了軍方高層決策的考量：「烏克蘭之所以能在不被看好的情況下，成功抵禦俄羅斯，並創造局部重大勝果，從2016年開始建立的三級動員與預備役體系功不可沒……也提供我國台澎金馬防衛作戰的重要參考。」
我在去年〈軍事訓練役改革無助於防務〉一文中業已指出：考慮到台灣國防資源有限，後備體系和一線部隊存在排擠預算的緊張關係，尤其是在一線部隊的人力與裝備已極度困窘的情況下，更不宜將資源反過來加強投注後備體系。
事實上，我國亟欲效法的烏克蘭，該國軍方高度仰賴動員軍人，與其於克里米亞以及第一次頓巴斯戰爭中原有部隊已遭受重創之背景有關。另外，誠如許多歐美專家指出的，烏克蘭收復遭俄羅斯侵占的領土時，之所以遭遇推進困難的問題，除消耗過多，後勤補給不及等因素外，亦與其缺乏正規部隊，許多戰場僅靠缺乏重武器的民防團體甚至是指揮體系不同的外籍志願軍與俄軍接戰有關。
本文目的並不在討論俄烏戰爭本身，於茲不贅。重點在於：我國目前尚未面臨正規軍重創的問題，且台灣相較烏克蘭而言，腹地極度狹小，如主要城市據點遭攻陷，勢必要想盡辦法收回，台灣在沒有打算參加對外戰爭的前提下，不同的特戰部隊皆要演練傘降、兩棲登陸等作戰模式，理由正在於此。
考慮到後備體系在台海戰爭的功能非常有限（可能僅有灘岸防衛作戰時作為承受第一波火力的角色），我國是否適合直接照搬烏克蘭的國防改革路線，不無疑問。
有人會主張，正是因為台灣本土防衛的壓力較烏克蘭更重，更應強化、充實後備體系。
要回應這樣的疑問，首先必須討論：後備體系平時是由何者擔負訓練任務？如果是職業軍人，在兵源招募都有困難，同時戰訓以外業務量又不斷增加的情況下，他們如何承擔起這樣的責任？如果委請民間代訓後備人員，民間相關團體師資良莠不齊，具備戰術技能之人力也不足以撐起我國從巡守隊、義消義警、後備軍人編制龐大的民防體系，二者皆應納入考量。
舉例來說，因應俄烏戰爭的熱潮，近來許多國民皆開始主動向民間團體學習戰傷救護技能，希望自己在中國入侵時能自救救人。然而，若稍微注意這些民間團體的課程資訊，你很可能會發現，多數師資並不具備TCCC（Tactical Combat Casualty Care，戰術戰傷救護訓練）或TECC（Tactical Emergency Casualty Care，戰術緊急傷亡護理）的背景，最多僅具有EMT-1（初級救護技術員）的證照。
EMT（Emergency medical technician）當然是高度專業的領域，但是戰場與承平時期傷患面臨的情境完全不同。不說民間團體，就連軍方具備TCCC能力之人員都還非常稀少。
儘管我對過度強調後備體系角色的國防改革路線充滿疑問，不過如果軍方能提出參照外軍經驗制定的、科學化的訓練計畫，或許仍然發揮一定的作用，讓人失望的是，從國防部提出的相關應處作為看來，毫無進步的跡象。
12月21日，國防部發布〈民國112年推展全民國防教育工作計畫〉最新公告，這是全民防衛動員體系的重要環節，結果計畫仍多處流於形式主義，依循慣例提出「儀隊競賽」、「網際網路有獎徵答」、「擴大文宣主軸宣傳」等空泛的規劃，要求「愛國暨勵志歌曲教學具成效之學校，配合觀摩表演」，這些文書工作除拖垮國軍及教育機關的基層承辦人外，毫無戰備意義。
9月初，美國中央情報局（CIA）副局長柯恩（David Cohen）即已提醒：中國領導人習近平雖然尚未決定入侵台灣，仍要求解放軍於2027前具備犯台能力，此種觀點與美軍前印太司令戴維森（Philip Davison）及參謀首長聯席會議主席米利（Mark Milley）早前提出的看法不謀而合。美國前白宮國安顧問歐布萊恩（Robert C. O’Brien）在11月接受《日經亞洲》（NIKKEI Asia）專訪時，更警告中國考慮在下屆美國總統大選，即2024年前，對台灣採取軍事行動。
當然，這些預測未必準確，但也間接映射出一些訊息。不久前美國國會通過的《2023財年國防授權法案》，內容包含官員駐台工作，雖應不至於像某些親中學者故意引導民眾相信的，是直接干涉台灣國防自主，而是為確保雙方訊息交換順暢，但兩者其實都多多少少反映了美方對台灣自我防衛能力和決心的懷疑。
大敵當前，軍方高層彷彿從動員戡亂時期穿越過來、時空錯亂的應處作為，只會加深民眾對於目前國防外交路線的懷疑，給予中國更多利用認知戰干涉台灣民意的空間。如果我們不打算重新整頓這個徒具紙上作業、充滿無效人力、總是把演習當作演戲的後備體系，就不要天真的幻想光靠動員更多人力就能守護台灣主權。
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。