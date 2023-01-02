周杰倫高價買下蔡康永畫作，藝術創作的價值誰說了算？聽聽哲學家杜威怎麼說
我們想讓你知道的是
在台灣，蔡康永辦創作展，與國際知名畫廊「白石畫廊」合作，周杰倫高價買下蔡康永3幅觸動其內心的畫作，在國外，微軟已故共同創辦人艾倫生前收藏的60件藝術品，於佳士得紐約拍賣會拍出15億美元新高，刷新拍賣史上單一收藏家的最高成交總額，其中梵谷和塞尚等大師畫作拍出空前高價。但是要記得，在1903年時，梵谷的作品在布雷達市場一幅畫作只能賣到5分到10分錢，而梵谷的畫作在2021年的現代卻是4億天價計算的，這就是「批評家犯錯的歷史鐵證」。
文：張天泰（政治工作者、教育博士）
在台灣，蔡康永辦創作展，與國際知名畫廊「白石畫廊」合作，周杰倫高價買下蔡康永三幅觸動其內心的畫作，在國外，微軟已故共同創辦人艾倫（Paul Allen）生前收藏的60件藝術品，於佳士得（Christie's）紐約拍賣會拍出15億美元新高，刷新拍賣史上單一收藏家的最高成交總額，其中梵谷（Vincent Van Gogh）和塞尚（Paul Cézanne）等大師畫作拍出空前高價。
佳士得表示，有五幅畫作的拍賣價躋身上億美元俱樂部，而一般大衆只看到巨大的金錢價格，但看不到作品背後藝術教育的獨特價值，正如社會已出現把文科生和理科生絕對二元對立的刻板印象，卻看不到很多帶動社會發展的科技新創領導人物，其實都有文科生的人文藝術背景，而在藝術創作中最引人注目的，是藝術作品的價值是創作者説的算？還是評論者説的算？對藝術教育的發展有關鍵性影響！
因筆者對思想家杜威（John Dewey）為何能對於藝術創作者的思維和心態，能有如此的了解與把握，後來積極去請教長時間投入杜威教育哲學的李玉馨教授，更獲知了一個令人震撼的史實——「杜威會寫詩」，某一種程度也讓杜威的《藝術即經驗》一書的影響力大增。
因為從「杜威會寫詩」的史實中，某種程度代表他懂文學創作。他有親自體驗與經驗文學藝術創作的過程，也就符應了杜威在此書曾說過：「唯有當我們以自身的過程，來經歷藝術家所經歷的創作過程，我們才能完全掌握藝術作品的意含。」的真實性。
杜威論曾針對審判式批評和印象式批評提出了他的看法。而他也對於兩種不同類型的批評做出了分析，甚至也看透了這兩種類型批評的限制，杜威也直接明言，審判式批評對於藝術創作與欣賞所帶來的傷害，「這個『絕對正確的』（infallible）試煉的想法是受限的，若真能起這樣的作用，會限制知覺上的直接反應，亦即會導入自我意識且依賴外來的因素，一切都會對生氣勃發的欣賞活動造成損害。」
也一語道破「印象式批評」所帶來的不確定性，將無法對於藝術批評提出一個「客觀性基礎」，杜威對於審判式批評和印象式批評論點的屁股各打了五十個大板，在這裡也看得出，杜威嘗試想從這兩大藝術批評路線中，另闢一可兼顧「理論視野」與「現實經驗」的新路，而在此我將此文主題訂為「藝術創作的價值誰說的算？」，有其深意，因在本文中，杜威的對於此主題也有深刻的討論。
一、看透藝術批評理論的根本立場
藝術批評必須建立於真正理解藝術作品的前提下，才可能帶來意義，否則可能只會帶來藝術創作者的妨礙，以及成為另一種彼此爭鬥的學派偏見，而失去了人類為什麼需要去做「藝術批評」的根本立場。
所以杜威說：「理論上說，從直接性的審美經驗開展到與評價有關的活動，是有可能的，此種跡象一方面是來自於知覺藝術作品時，被賦予形式的內容，另一方面，則涉及到依據其特有的結構性質所做出的評價。但是，實際上，首要任務是澄清立場。因為，有關於評價性質的那未取得一致立場的爭論，是被反映在各個批評理論之中，且同時，在藝術中那多種多樣的趨勢，已產生了彼此間相互對立的理論，它們為了證明某種趨勢是正當的，且去譴責另一種趨勢，而發展著且堅持自己的主張…這樣的爭論中有可能帶來憤怒與偏見，但它們更有可能由一雙被指向具體藝術作品的目光所導引著，而非在美感理論的抽象概念上苦思冥想。由於外在性劃分派別的運動，從而衍生出的思想與目的，使批評理論被複雜化了。」
二、批評家的自認權威心態以及帶來的反動
正因如此，藝術批評理論會不受到大部分藝術創作者的重視，是因為「批評常被認為不是一種解釋其對象內容與形式的工作，而是一種依據對象的優點缺失從而宣判其優劣的過程。」
「批評」也連帶產生了許多奇異的現象，「他的判決決定了一個人的命運，由於某種原因，且在某種情況中它決定了未來行動方針的合法性，獲得權威的欲望（連同批評家希望被敬仰的慾望）」。
因為獲得權威地位的欲望，導致批評家發表言論，就像是擁有無可爭議統治地位的既定律則的代理人般，這樣的不正確的起心動念所造成的現象，藝術家們提出反擊「批評家不過是缺乏創意的人」。
不幸的是，這種活動影響到批評的觀念本身。亦即一種具有決定性的，且能解決問題的評價，比起一種深刻理解的知覺而在思想上所發展出來的評價，更適合用於不知悔改的人類本性上，具有原創性的，且能滿足需求的經驗並非唾手可得。
要實現此是對天賦的敏感性，以及透過廣泛接觸而孕育著的經驗之試驗，藝術創作的過程並非批評家想像的如此輕易，因為藝術創作是使用感官作為感受，然後使用媒介，透過媒介傳達藝術家所感受到的一切，無法用理性解釋，更無法使用科學捕捉，這就是為何人類創作的藝術價值是如此的珍貴與具備不可取代性。
正因如此，藝術創作大師之所以藝術創作大師，其原因就在於大師既不遵循某種模式，也不遵循某種規則，更不會去理睬批評家的言論，當大文豪托爾斯泰（Tolstoy）以一名藝術家的身分發表談話時，他對於批評家的權威心態提出了批判：「沒有什麼比藉由批評來確立這些權威，還要扭曲藝術更多的了。」
三、批評家犯錯的歷史鐵證
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世界級年度雲端科技盛會不錯過，AWS re:Invent 2022 re:Cap免費開放報名中，現在參與就送多樣好禮！
我們想讓你知道的是
雲端服務龍頭 AWS 即將在2023年1月12日於華南國際會議中心舉辦「AWS雲端科技發表會－臺灣站」，把美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，邀請企業社群一起認識尖端雲端技術及產品革新。
隨著雲端服務的飛速發展，相關技術與商業模式也逐漸步入成熟期。如今，雲端技術提供的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為各行各業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的產業基石；更甚至以此發展出如人工智慧、大數據應用等進階雲端運算技術，為許多行業帶來難以估計的巨大價值。
不過，雲端技術的特性也讓其技術細節及產業應用方式總是瞬息萬變，如何掌握最新技術趨勢、結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。為此，AWS臺灣團隊將於2023年1月12日舉辦「 AWS re:Invent 2022 re:Cap : AWS 雲端科技發表會──臺灣站 」（下稱AWS雲端科技發表會－臺灣站），把12月於美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，再結合臺灣本地市場的產業需求，帶領參與者了解如何透過創新服務改變既有業務。
最新雲端科技精華彙整、五大雲端主題議程，產業趨勢技術實務一次滿足
在美國稍早落幕的AWS re:Invent中，AWS發布了橫跨機器學習、網路、無伺服器、開發工具、資安、物聯網等13大類，超過70項新興技術領域及產業解決方案。
本次「AWS雲端科技發表會－臺灣站」將聚焦於AWS re:Invent中的焦點服務功能，並依據活動性質分成上、下午兩大部分：上午將彙整AWS re:Invent精華，並邀請重量級嘉賓蒞臨，分享最新穎的雲端產品趨勢及資訊；下午則透過雲端基礎架構、資料庫及分析、雲端架構最佳實務、人工智慧與機器學習、產業創新等五大精選主題議程，幫助企業管理者、技術開發者、資料庫管理師、架構師等精準掌握產業趨勢發展與雲端技術需求。
雖然本次活動實體舉辦，但AWS仍為礙於距離、時間等因素無法前來的開發者／企業管理者提供部分議程線上同步直播，讓對尖端雲端技術感興趣的你有更多元的參與方式。但若想體驗最完整的互動體驗（如AWS服務展攤、實戰工作坊、贈獎活動等），仍建議您撥空親臨活動會場體驗。
AWS鼓勵企業社群共同成長：參加即獲實用好禮，團體報名再送客製露營燈！
無論您是已經上雲多年的資深AWS使用者，還是初入門的雲端初學者，活動內眾多時下最新的雲端技術及產品必然有適合您的內容與新知。最重要的是，AWS雲端科技發表會－臺灣站可以免費報名參加，甚至為了鼓勵企業社群共同成長，AWS還特別準備了團報贈禮、現場早鳥禮、問卷禮、現場抽獎禮等眾多禮品，任何需要接觸雲端技術、擴大企業發展的工作者都不該缺席這場盛會！
● 現場早鳥禮－AWS三合一化妝鏡伸縮數據線
活動當日前 80 位報到的來賓即可獲得現場早鳥禮 。
● 現場問卷禮－AWS客製隨身杯
於活動現場完整參與議程並填寫會後問卷，即可獲得現場問卷禮。
● 線上問卷禮－$25美元AWS Credit服務抵扣券
完整參與線上議程並填寫會後問卷，將獲得線上問卷禮。
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完成活動現場報到並完整參與活動，即可獲得限量神秘好禮抽獎資格。
● 團報贈禮－AWS客製露營燈
集結 10 人 ( 含 ) 以上組隊報名台灣re:Cap系列活動任一場以上（包含re:Cap實體場、re:Cap線上場、re:Invent線上精選重播），並於報名表單中 「是否參加團報」 欄位勾選參加，「組隊名稱」欄位請統一填寫一致的團名。
AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
● 報名連結：
https://lihi1.com/0mNR8