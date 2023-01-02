周杰倫高價買下蔡康永畫作，藝術創作的價值誰說了算？聽聽哲學家杜威怎麼說

文：張天泰（政治工作者、教育博士）

在台灣，蔡康永辦創作展，與國際知名畫廊「白石畫廊」合作，周杰倫高價買下蔡康永三幅觸動其內心的畫作，在國外，微軟已故共同創辦人艾倫（Paul Allen）生前收藏的60件藝術品，於佳士得（Christie's）紐約拍賣會拍出15億美元新高，刷新拍賣史上單一收藏家的最高成交總額，其中梵谷（Vincent Van Gogh）和塞尚（Paul Cézanne）等大師畫作拍出空前高價。

佳士得表示，有五幅畫作的拍賣價躋身上億美元俱樂部，而一般大衆只看到巨大的金錢價格，但看不到作品背後藝術教育的獨特價值，正如社會已出現把文科生和理科生絕對二元對立的刻板印象，卻看不到很多帶動社會發展的科技新創領導人物，其實都有文科生的人文藝術背景，而在藝術創作中最引人注目的，是藝術作品的價值是創作者説的算？還是評論者説的算？對藝術教育的發展有關鍵性影響！

因筆者對思想家杜威（John Dewey）為何能對於藝術創作者的思維和心態，能有如此的了解與把握，後來積極去請教長時間投入杜威教育哲學的李玉馨教授，更獲知了一個令人震撼的史實——「杜威會寫詩」，某一種程度也讓杜威的《藝術即經驗》一書的影響力大增。

因為從「杜威會寫詩」的史實中，某種程度代表他懂文學創作。他有親自體驗與經驗文學藝術創作的過程，也就符應了杜威在此書曾說過：「唯有當我們以自身的過程，來經歷藝術家所經歷的創作過程，我們才能完全掌握藝術作品的意含。」的真實性。

杜威論曾針對審判式批評和印象式批評提出了他的看法。而他也對於兩種不同類型的批評做出了分析，甚至也看透了這兩種類型批評的限制，杜威也直接明言，審判式批評對於藝術創作與欣賞所帶來的傷害，「這個『絕對正確的』（infallible）試煉的想法是受限的，若真能起這樣的作用，會限制知覺上的直接反應，亦即會導入自我意識且依賴外來的因素，一切都會對生氣勃發的欣賞活動造成損害。」

也一語道破「印象式批評」所帶來的不確定性，將無法對於藝術批評提出一個「客觀性基礎」，杜威對於審判式批評和印象式批評論點的屁股各打了五十個大板，在這裡也看得出，杜威嘗試想從這兩大藝術批評路線中，另闢一可兼顧「理論視野」與「現實經驗」的新路，而在此我將此文主題訂為「藝術創作的價值誰說的算？」，有其深意，因在本文中，杜威的對於此主題也有深刻的討論。

一、看透藝術批評理論的根本立場

藝術批評必須建立於真正理解藝術作品的前提下，才可能帶來意義，否則可能只會帶來藝術創作者的妨礙，以及成為另一種彼此爭鬥的學派偏見，而失去了人類為什麼需要去做「藝術批評」的根本立場。

所以杜威說：「理論上說，從直接性的審美經驗開展到與評價有關的活動，是有可能的，此種跡象一方面是來自於知覺藝術作品時，被賦予形式的內容，另一方面，則涉及到依據其特有的結構性質所做出的評價。但是，實際上，首要任務是澄清立場。因為，有關於評價性質的那未取得一致立場的爭論，是被反映在各個批評理論之中，且同時，在藝術中那多種多樣的趨勢，已產生了彼此間相互對立的理論，它們為了證明某種趨勢是正當的，且去譴責另一種趨勢，而發展著且堅持自己的主張…這樣的爭論中有可能帶來憤怒與偏見，但它們更有可能由一雙被指向具體藝術作品的目光所導引著，而非在美感理論的抽象概念上苦思冥想。由於外在性劃分派別的運動，從而衍生出的思想與目的，使批評理論被複雜化了。」

二、批評家的自認權威心態以及帶來的反動

正因如此，藝術批評理論會不受到大部分藝術創作者的重視，是因為「批評常被認為不是一種解釋其對象內容與形式的工作，而是一種依據對象的優點缺失從而宣判其優劣的過程。」

「批評」也連帶產生了許多奇異的現象，「他的判決決定了一個人的命運，由於某種原因，且在某種情況中它決定了未來行動方針的合法性，獲得權威的欲望（連同批評家希望被敬仰的慾望）」。

因為獲得權威地位的欲望，導致批評家發表言論，就像是擁有無可爭議統治地位的既定律則的代理人般，這樣的不正確的起心動念所造成的現象，藝術家們提出反擊「批評家不過是缺乏創意的人」。

不幸的是，這種活動影響到批評的觀念本身。亦即一種具有決定性的，且能解決問題的評價，比起一種深刻理解的知覺而在思想上所發展出來的評價，更適合用於不知悔改的人類本性上，具有原創性的，且能滿足需求的經驗並非唾手可得。

要實現此是對天賦的敏感性，以及透過廣泛接觸而孕育著的經驗之試驗，藝術創作的過程並非批評家想像的如此輕易，因為藝術創作是使用感官作為感受，然後使用媒介，透過媒介傳達藝術家所感受到的一切，無法用理性解釋，更無法使用科學捕捉，這就是為何人類創作的藝術價值是如此的珍貴與具備不可取代性。

正因如此，藝術創作大師之所以藝術創作大師，其原因就在於大師既不遵循某種模式，也不遵循某種規則，更不會去理睬批評家的言論，當大文豪托爾斯泰（Tolstoy）以一名藝術家的身分發表談話時，他對於批評家的權威心態提出了批判：「沒有什麼比藉由批評來確立這些權威，還要扭曲藝術更多的了。」

三、批評家犯錯的歷史鐵證