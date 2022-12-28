到外國要好好承傳中華文化？承傳不是光環
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一個地方樂種，演奏跟承傳是否必然劃上等號？以彈奏巴赫馳譽樂壇的中國籍鋼琴家朱曉玫，是否在承傳德國音樂？意大利名鋼琴家米凱蘭傑利（Arturo Michelangeli）最擅於演繹拉威爾和德布西的作品，又是否在承傳法國音樂？
倫敦大學亞洲及非洲研究學院，是整個倫敦乃至歐洲唯一有能力辦起具規模中國音樂合奏的院校，音樂系新舊師生組成了合奏組，還下轄江南絲竹及敲擊樂組各一，每週排練，表演檔期排滿了整學年。甫抵倫敦我就獲邀入團，且教了五個學生。
兩年前離港時，好幾位朋友曾囑咐我要到外國好好承傳中華文化。當時總覺得此話說得又輕又重，輕者，是說得承傳這回事易如反掌，好像到國外多多表演，或在中秋節吃個在唐人街買的月餅，就把承傳辦成了；重者，則自覺得承傳是個重任，不少藝術家窮數十年甚至一生的精力專治此事，但演奏只是我除寫作、研究、教學的其中一個志趣，自問修為遠遠未到承傳的境界，舉凡承傳之大者，有為香港古琴界開天闢地的蔡德允女史，有幾十年春風化雨、剛卸任香港演藝學院中樂系主任的高胡演奏家余其偉。
偏偏「承傳」是個很多人爭相標榜的光環，見過不少如上述兩位先生的一代宗師，都精研一門藝術，再推己及人，當然是德藝雙馨的楷模。現時接觸藝術的途徑多了，學藝小有所成，但在利誘面前以承傳作自我包裝者，多如過江鯽。另一方面，社會對「當然好」的事，比如承傳，大加表揚，一些人明明道行未夠，就一味只被說是承傳者，虛薄名聲久而久之掩人耳目，以為曉一門傳統手藝，平時參演與普及一番，就是承傳。
承傳，英譯可作「inherit」，但很多承傳的行為，其實只止於「introduce heritages」，尚未達到精研藝術的深度。在亞非學院跟我習笛者來自英國、比利時、意大利，還有一個台灣的，其中那英國學弟已到能隨團到其他城市巡演的水平。按照一些人的標準，這彷彿已是承傳的過程，畢竟竹笛飛聲，細看原來是位英國年輕人，無論在中外觀眾眼中堪稱新奇。但我可不認為這已達到承傳的程度，亦絕不以此自居。誠然，學生們已能熟練演奏手中樂器，但我清楚明白他們連稍有關傳統的東西尚未曾掌握，例如演奏廣東音樂的獨有裝飾音和調線、江南絲竹樂合奏用以增繁旋律音符的「加花」手法等，還得多加磨練，方能遙遙見到承傳的大門。
上星期偕團員在學校聖誕市集表演，觀眾當地人居多，因此我得以英語介紹一下各樂器及曲目。散場後，一個華籍女士兀之趨前，以華語跟我搭訕。我早年曾師隨多位中國獨奏家，彼此以華語深入交流音樂的堂奧，足見對這語言應付自如，但我以英語回敬，想讓這位女士明白見到黃皮膚黑眼睛就對之以華語是不妥的，她拋下一句：「那你需學學普通話了」。
我唯一笑置之。顯然這女士是假定了演奏竹笛的我是中國文化的承傳者，非字正腔圓的說得一口像新聞聯播般的普通話不能成辦。但首先，上述筆墨足證曉得一門手藝跟承傳是兩碼子的事，在此不贅。而當日我們演奏了一曲廣東音樂《妝台秋思》，也有上海江南絲竹《歡樂歌》、《三六》，即使是以地緣劃分，也跟普通話並無半點關係。再者，一個地方樂種，演奏跟承傳是否必然劃上等號？以彈奏巴赫馳譽樂壇的中國籍鋼琴家朱曉玫，是否在承傳德國音樂？意大利名鋼琴家米凱蘭傑利（Arturo Michelangeli）最擅於演繹拉威爾和德布西的作品，又是否在承傳法國音樂？
所以，承傳不是光環，而是教知音人及魑魅魍魎都汗顏慚愧的緊箍咒，生怕辜負了美好的藝術。承傳也不是刻板印象，最難之處在於深度，必不可少的條件是對藝術的深厚理解，並要坦然接受承傳是一個不能刻意追求的過程。而慶幸的是，這兩字也是鞭策自己堅持實踐、教授正統藝術的原動力，如此想來，本文中的苦好像也少了點。
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
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