到外國要好好承傳中華文化？承傳不是光環

倫敦大學亞洲及非洲研究學院，是整個倫敦乃至歐洲唯一有能力辦起具規模中國音樂合奏的院校，音樂系新舊師生組成了合奏組，還下轄江南絲竹及敲擊樂組各一，每週排練，表演檔期排滿了整學年。甫抵倫敦我就獲邀入團，且教了五個學生。

兩年前離港時，好幾位朋友曾囑咐我要到外國好好承傳中華文化。當時總覺得此話說得又輕又重，輕者，是說得承傳這回事易如反掌，好像到國外多多表演，或在中秋節吃個在唐人街買的月餅，就把承傳辦成了；重者，則自覺得承傳是個重任，不少藝術家窮數十年甚至一生的精力專治此事，但演奏只是我除寫作、研究、教學的其中一個志趣，自問修為遠遠未到承傳的境界，舉凡承傳之大者，有為香港古琴界開天闢地的蔡德允女史，有幾十年春風化雨、剛卸任香港演藝學院中樂系主任的高胡演奏家余其偉。

圖片由作者提供 倫敦大學亞洲及非洲研究學院中國音樂合奏組

偏偏「承傳」是個很多人爭相標榜的光環，見過不少如上述兩位先生的一代宗師，都精研一門藝術，再推己及人，當然是德藝雙馨的楷模。現時接觸藝術的途徑多了，學藝小有所成，但在利誘面前以承傳作自我包裝者，多如過江鯽。另一方面，社會對「當然好」的事，比如承傳，大加表揚，一些人明明道行未夠，就一味只被說是承傳者，虛薄名聲久而久之掩人耳目，以為曉一門傳統手藝，平時參演與普及一番，就是承傳。

承傳，英譯可作「inherit」，但很多承傳的行為，其實只止於「introduce heritages」，尚未達到精研藝術的深度。在亞非學院跟我習笛者來自英國、比利時、意大利，還有一個台灣的，其中那英國學弟已到能隨團到其他城市巡演的水平。按照一些人的標準，這彷彿已是承傳的過程，畢竟竹笛飛聲，細看原來是位英國年輕人，無論在中外觀眾眼中堪稱新奇。但我可不認為這已達到承傳的程度，亦絕不以此自居。誠然，學生們已能熟練演奏手中樂器，但我清楚明白他們連稍有關傳統的東西尚未曾掌握，例如演奏廣東音樂的獨有裝飾音和調線、江南絲竹樂合奏用以增繁旋律音符的「加花」手法等，還得多加磨練，方能遙遙見到承傳的大門。

上星期偕團員在學校聖誕市集表演，觀眾當地人居多，因此我得以英語介紹一下各樂器及曲目。散場後，一個華籍女士兀之趨前，以華語跟我搭訕。我早年曾師隨多位中國獨奏家，彼此以華語深入交流音樂的堂奧，足見對這語言應付自如，但我以英語回敬，想讓這位女士明白見到黃皮膚黑眼睛就對之以華語是不妥的，她拋下一句：「那你需學學普通話了」。

我唯一笑置之。顯然這女士是假定了演奏竹笛的我是中國文化的承傳者，非字正腔圓的說得一口像新聞聯播般的普通話不能成辦。但首先，上述筆墨足證曉得一門手藝跟承傳是兩碼子的事，在此不贅。而當日我們演奏了一曲廣東音樂《妝台秋思》，也有上海江南絲竹《歡樂歌》、《三六》，即使是以地緣劃分，也跟普通話並無半點關係。再者，一個地方樂種，演奏跟承傳是否必然劃上等號？以彈奏巴赫馳譽樂壇的中國籍鋼琴家朱曉玫，是否在承傳德國音樂？意大利名鋼琴家米凱蘭傑利（Arturo Michelangeli）最擅於演繹拉威爾和德布西的作品，又是否在承傳法國音樂？

所以，承傳不是光環，而是教知音人及魑魅魍魎都汗顏慚愧的緊箍咒，生怕辜負了美好的藝術。承傳也不是刻板印象，最難之處在於深度，必不可少的條件是對藝術的深厚理解，並要坦然接受承傳是一個不能刻意追求的過程。而慶幸的是，這兩字也是鞭策自己堅持實踐、教授正統藝術的原動力，如此想來，本文中的苦好像也少了點。