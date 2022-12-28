下廚總是災難一場？詹姆士: 用”這包”零廚藝也能輕鬆在家端出餐廳好菜！

現代人工作忙碌、早出晚歸，如果想要下廚犒賞自己，採買食材後回到家要花時間備料、烹調，享用晚餐的時間又拖得更晚了。型男主廚詹姆士收到海量求助訊息後，便在Youtube頻道傳授如何用市售料理包快速變出美味大餐！

名廚詹姆士在頻道中使用新品”來一客料理包”，搭配便利商店就能夠買到的食材來搞定一日三餐，簡單的料理步驟讓每個零廚藝又怕麻煩的小資族也能輕鬆變身餐館大廚！

黑胡椒豬肉熱壓吐司

來一客料理包特選珍貴豬腱肉，口感Q彈不油膩，配上鮮磨黑胡椒的香氣，加入起司片，用吐司夾起來稍微烤一下，搭啷!黑胡椒豬肉熱壓吐司就完成啦!連自稱胡椒王的詹姆士都大讚: 這真的很好吃！

Photo Credit：統一來一客

辣燉湯咖哩雞肉麵

來一客辣燉咖哩雞選用來自日本的咖哩，特別加入可可粉來提升香氣，滑嫩雞腿肉更是關鍵主角，只要加入柴魚醬油高湯及麵條，就化身為濃濃日本風味的湯咖哩雞肉麵！

麻婆豆腐焗飯

來一客麻婆豆腐特選四川青花椒及紅花椒帶出更豐富的椒麻層次，詹姆士特別推薦加入起司和麻婆豆腐一起焗烤，再打顆半熟蛋，愛吃辣的你一定要動手做做看啦！

影片中使用的”來一客料理包”讓詹姆士好驚豔，大讚: 料超多！透過高阻隔軟包材配合高溫高壓殺菌技術，完全不添加防腐劑就能將料好實在的美味常溫貯存，免除備料、長時間燉煮等繁瑣步驟，推薦列為居家常備的首選，簡單加熱搭甚麼都超好吃! 現在7-ELEVEN和康是美獨家販售，趕快買來試試看吧！