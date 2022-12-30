烏俄戰爭導致通膨持續，西班牙再撒百億歐元紓困、至少420萬家庭受惠

西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）27日宣布，將增加100億歐元政府支出作為紓困救濟金，以緩解烏俄戰爭帶來的通貨膨脹。在未來，只要年收入低於2.7萬歐元的家庭，將獲得政府一次性200歐元紓困現金，此外也將能延長能源稅減免與公共運輸補貼。這是今（2022）年第三次紓困，預計有420萬家庭受惠，桑切斯表示，政府會保護受能源、食物和生活成本上升所苦的勞工和中產階級。

《BBC》報導指出，西班牙近幾個月成功將通膨率降至6.8％，為歐盟國家自烏俄戰爭以來最佳表現，然而，食品通膨率仍居高不下。據《歐洲新聞網》報導西班牙政府將在這6個月，取消麵包、起司、蔬食等基本食品的增值稅，也會將油與義大利麵的增值稅率從10％降至5％。

能源方面，桑切斯表示，他們已經與歐盟完成協商，降低生產電力的能源收購價格，因此得以推行此次減稅。公共運輸方面，交通季票價格折扣將延長至2023上半年，不過燃料價格優惠將僅限於少部分的運輸服務業。

《半島電視台》指出，西班牙政府至目前為止的種種補貼與振興措施，讓西班牙今年出現強勁的經濟成長，預計會超過5％，遠高於原先估計的4.4％

應對烏俄戰爭所帶來的物價膨脹，各國應對方式各不相同

據《BBC》報導，歐盟通過在明（2023）年設定天然氣採購價格上限為180歐元；德國與英國皆針對能源有配套措施，德國對天然氣和電力價格設置上限，英國的則保證家庭煤氣和電力帳單，每年不會超過2500英鎊。法國同西班牙，向弱勢家庭提供一次性紓困金，作為450億歐元紓困方案的一部份。

此外，《歐洲新聞網》報導指出，義大利政府將於2023年花費210億歐元，紓緩公司與家庭的能源成本負擔，葡萄牙政府則設置電價漲幅上限為2.8％。美國政府於11月初宣布了45億美元的補救措施，此前也在8月時提出430億美元的降低通貨膨脹法案。

亞洲方面，日本將花費2000億美元，用於補貼電費和汽油費，並宣佈了創紀錄的最低工資上漲和1030億美元的救濟法案。印度政府內部稱，正在權衡向公開市場釋放小麥國家儲備以冷卻價格，同時取消40％的進口稅。9月，印度也限制了大米的出口，以促進供應並平抑當地價格。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：羅元祺