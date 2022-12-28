印尼疫情趨緩放寬相關限制，總統佐科威不擔心布中國後塵確診數激增

近期，印尼COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情趨近平穩，也因此放寬不少限制。對於外界擔憂印尼是否會向中國一樣出現COVID-19確診人數激增的狀況，總統佐科威（Joko Widodo）表示，他並不擔心。不過，當地媒體和國會議員呼籲，雖然印尼疫情逐漸穩定，但仍不可放鬆，須對中國疫情蔓延保持警戒。

《雅加達郵報》報導，中國在近日放寬嚴格的邊境管控措施，許多中國人開始規劃國外旅遊行程。佐科威在26日（週一）時，被問到印尼政府如何應對和預測中國COVID-19病例激增的問題時表示，「只要我們的血清學調查顯示超過90%的（印尼）人具有抗體，這意味我們已有適當免疫力，無論遇到什麼狀況都不會成為問題。」

The president said Indonesia has gradually managed to handle the pandemic and has been returning to normalcy. https://t.co/74wK3G1b14 — The Indonesia ID (@TheIndonesiaID) December 28, 2022

佐科威過去曾表示，他希望在2022年底前取消COVID-19的相關限制。他也在26日表示，「我們仍在等待衛生部和流行病學家的報告，我們希望做到這一點。根據調查，希望我們能夠在今年底取消所有COVID-19限制。」

根據印尼衛生部今年8月進行的最新血清學調查顯示，由於接種過COVID-19疫苗或曾感染COVID-19，目前，印尼有98%的人口具COVID-19抗體。不過，印尼衛生部表示，仍應保持警惕，尤其是有出現COVID-19新變種的可能。

印尼衛生部發言人席蒂（Siti Nadia Tarmizi）在27日（週二）時指出，「希望我們不會經歷到COVID-19病例激增的狀況。我們會將加強監測，為任何新變種病毒做好準備。」

Year-ender: COVID-19 under control, Indonesia gears up for relaxation https://t.co/112470lU17 — Antara English News (@AntaraEnglish) December 26, 2022

《中央社》指出，印尼伊斯蘭繁榮正義黨（PKS）國會議員妮蒂（Netty Prasetyani）在27日指出，印尼政府必須對中國COVID-19確診數暴增保持警惕。另外，他提醒，印尼政府必須從疫情中記取教訓，避免重蹈覆徹。CNBC印尼頻道也指出，印尼應保持警戒，因為中國及日本等國的COVID-19確診數正在增加。

近期，印尼的COVID-19確診數已逐步下降，因此今年的聖誕慶祝活動並未如過往兩年一樣有人數限制，雅加達政府也計劃恢復跨年活動。而針對旅遊部分，印尼更設定要在2023年吸引740萬人次以上的外國遊客，約為2022年的兩倍。

不過，《雅加達環球報》指出，印尼觀光及創意經濟部長桑迪阿加（Sandiaga Uno）表示，中國的清零政策和經濟衰退導致消費行為的轉變，將成為明年印尼旅遊業的障礙之一。

Indonesia Aims to Attract 7.4m Foreign Tourists in 2023 https://t.co/wDqqcTBdwd — The Jakarta Globe (@thejakartaglobe) December 27, 2022

報導指出，中國雖然已放寬清零政策，但近期COVID-19確診數卻暴增；另外，世界各國的遊客，可能傾向在因疫情導致經濟衰退的狀況下，為避免過多開銷而減少旅行。

不過，桑迪阿加表示，「我們（印尼）仍有機會。我們有國內遊客支持旅遊業。因此，印尼的經濟仍在增長，而其他國家的經濟正在放緩。」他也說，疫情過後的飛機票高價可能會是另一問題，但這個狀況會改變外國遊客到訪印尼的結構和品質。他說，「遊客不僅停留的時間會更長，還可以對經濟和當地人民產生更大的影響。」

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責任編輯：陳曉芙

核稿編輯：杜晉軒