「揭弊鼓勵」百家爭鳴，是否暗示公權力可做為報復者的打手？

文：玉蘭花

2022年立法院會期對於揭弊者法案依然未能有所推進，對比6月23日「國際揭弊者日」當時敲鑼打鼓慶祝顯得格外諷刺，但也表示近年來保護吹哨者已是顯學，兩相比較下我們對於揭弊者保護還有很長遠的路要努力。

然而，目前很少有討論注意到既有商法、會計審計法規已有不少揭弊者保護制度，而且太多討論只強調揭弊者的保護，卻很少見揭弊者背後的目的是否純粹，所以我們試著觀察散居各法的揭弊者保護以及《刑法》，是否真的會一律「吹哨洗白」？

百家爭鳴的揭弊鼓勵

綜觀我國現行制度，證人舉證需要保護，也鼓勵舉證、窩裡反享有減刑和免刑（《證人保護法》第2條、《證券交易法》第171條等）。《稅捐稽徵法》也鼓勵自動補報補繳可以免除刑責（第48條之1），新修正也放寬規定、允許「不在其位」的公務員也等同民眾般可檢舉、有獎金（第49條之1）。

另外《公司法》、《證券交易法》（證交法）與《商業會計法》（商會法）裡有檢查人制度（《證交法》38條之一、《公司法》245條與《商會法》70條），若公司內部人瞭解實情，搭配少數股東發動由公司付費的檢查人出具報告，作為對抗當權大股東以強化公司治理及防弊的積極作用等。

依法務機關視角，從零開始都遠不如內部人提供有用資訊，但當知情卻未涉案的揭弊者害怕被究責、甚至也為檢察官起訴，在舞弊發生時有提出異議，法條中有機會給予減刑、免刑（《商業會計法》第73條），以及最佳規範——給予特殊職位者的專業獨立性（政府會計人員能對不合法會計文書留下書面異議，會計法第99條）。

以上現行機制都有適度利誘協助舞弊偵查，但這些法規都過於分散且強度不一。尚在草案階段的兩件揭弊法，能為紛亂並立的揭弊者保護提供標準，有利舞弊的揭發，為資本市場、公務機關樹立良好風氣。

執法辦案？掃蕩？還是報復者的打手？

綜觀國內跟國際舞弊稽核協會討論，似乎少一點——當吹哨者同為受益犯罪集團的一員，只因吹哨就脫罪減刑，是否暗示公權力可做為報復者的打手？

財務舞弊前無法一夫當關，必然集體共謀，但當某方認定「我少拿了」，利益集團在檢舉後即宣告解散，共犯即轉污點證人而減輕其刑？實則不一定，畢竟在刑事訴訟上，故意、意圖、犯後態度、正犯共犯等都是量刑考量（《刑法》第57條），當無辜的吹哨者在一次次法庭攻防下被拆穿、揭開報復之實的醜陋面，減刑大門是否該留給真正未涉案的受壓迫者？

再者，前有提到檢查人制度對揭弊立意良善，但當檢察人制度為有心人以維護公司治理之名行報復之實，檢察官與調查局在拿著這些「不良」的檢查報告時，不具審計學背景的檢調、法官們是否有能力辨認報告的確信程度？

意思是說，公司、證交及商會等法僅明定檢查人依檢查結果出具公司的檢查報告，但未明定是否必須出具有中度或高度確信程度的獨立性報告，不具確信程度的協議程序是否被允許？在翻遍經濟部及金管會相關函令與規則後，遍尋不著。

最重要的是，公權力為掃蕩舞弊也不該成為窩裡反共犯的打手。更糟的是，當吹哨成為顯學，是否也大開捕風捉影的大門，加劇本就繁重的司法積案，壓縮我們的司法資源。共犯低成本報復、打手疑慮、不獨立的檢察人報告、不精準的吹哨等，目前兩部揭弊者法案都未見詳述及預防，這些隱患都不經讓人擔心。

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偵查只對媒體公開，回不去的清白

媒體報導新聞為滿足大眾對知的權利，因此社會重大刑案檢調也需要與媒體合作，提醒民眾不要以身試法、宣導法律知識的意義。

只是近年來在法界越來越多聲量質疑「偵查不公開」已被變質的刑案新聞所凌駕，回顧偵查不公開的原意——在於維護偵查程序順利進行、發現真相、保護訴訟關係人的名譽、落實無罪推定原則，偵查採不公開方式進行（《刑事訴訟法》245條）；而且依規定，違反偵查不公開者應負行政或刑事責任（偵查不公開作業辦法第10條）。

可是目前「偵查不公開」主要是約束檢調跟辯護律師，並不包含被調查的犯罪嫌疑人跟媒體。

顯而易見的，媒體在偵查階段對犯罪嫌疑人大肆報導，形成「未審先判」，犯罪嫌疑人無疑承受巨大的社會輿論、成為公審對象，再多不起訴、無罪判決，當事人的傷害誰來彌補？

而當偵查不公開只是個口號，檢調偵查未起訴、司法機關也未審判的同時，媒體卻能優先取得「獨家」資料——我提供新聞，你幫我大鳴大放我好博得長官提拔。更遑論大多民眾的嚴重迷思——被偵查就等於有罪、被判刑，也不會分辨檢調屬於法務部的行政機關、不等於法院是負責最終判決的司法機關。

同前所述，公司經營爭奪如戰場，匆匆上路、不完整、漏洞百出的揭弊者法規，非經營者以吹哨之名行低成本攻擊、搭配急於求成的檢調跟求版面的媒體會不會再次加深打手疑慮？而一再發生的報復性吹哨對資本市場誠信的衝擊，是不是產業界、監理單位所樂見？

當然也不能全盤否定輿論也是把有用的雙面刃，當行政執行官以禁奢條款（《行政執行法》第 17 條之 1 第 1 項）對欠稅人進行各種行為上的拘束以保全租稅債權，搭配媒體讓輿論對欠稅大戶施壓（《稅稽法》34條）是常見的手段，對於公眾人物、演藝人員、從政者、商人，稍有行為污點都會造成嚴重的後果，此時輿論或是限制出境的大肆抨擊才能對他們造成壓力，不過對非公眾人物難以用輿論給予壓力。