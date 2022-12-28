陽明交大學倫會判定論文抄襲撤銷學位，前新竹市議員林耕仁表示虛心接受

九合一選舉新竹市長國民黨籍參選人林耕仁，在競選過程中陷入論文疑似抄襲的風波，國立陽明交通大學在今（28）日公布學倫會審議結果，判定林耕仁碩士論文「抄襲與未適當引註」，確定撤銷陽明交大碩士學位。

林耕仁於選舉期間遭民進黨新竹市議員劉康彥舉報，中華大學與陽明交大的論文有抄襲嫌疑，兩校在接獲舉報後隨即展開調查。《聯合新聞網》指出，中華大學在今（2022）年10月份公布調查結果，判定論文內容雖有瑕疵，但不至於到抄襲的程度，要求林耕仁事後將相關資料補齊，成功保住了學位。

而9月5日，林耕仁則自己向陽明交大提交論文審議申請書，並附上iThenticate論文比對系統結果報告、以及「快刀」論文比對系統結果報告等資料，希望能證明清白。

當時他表示，自己會坦然接受各界的檢驗，並強調絕對沒有抄襲的行為，全部的內容都是引用政府的公開資料，希望學倫會能還他公道。

然而今天陽明交大的審議結果曝光，文件內容提到林耕仁涉嫌論文抄襲，許多資料未適當引註，因此遭學倫會撤銷學位並註銷學位證書。

《中央社》則引述林耕仁在臉書的貼文內容，他表示會尊重陽明交大的決定，完全尊重並虛心接受，也同時向校方、論文指導教授、師長、同學及校友致上最深歉意，由於他的個人因素及參選新竹市長，衍生出諸多風波，造成外界紛擾，他深感抱歉。

他表示，當初有人對他的論文提出質疑時，他就立即送交相關資料到陽明交大的學論會以供調查，並出席審查會親自說明。

他直言，撰寫論文期間，因為對學術規範的認知不足，導致引述的資料並未清楚標明出處，但自身完全沒有刻意抄襲的動機。不過學倫會判定論文有抄襲嫌疑，作為文章的作者，他願意負起相關責任。

他提到，無論是中華大學的論文，或是陽明交大的論文，他始終尊重並接受校方所有的決定，更強調會為他的論文內容負起全責，未來將會繼續在學習的道路上努力，保持為新竹市服務的初衷。

選舉期間藍綠白8人捲入論文門，結果各不相同

本次九合一選舉期間，有多位政治人物捲入論文風波，藍綠白都有遭到檢舉，其中除了林智堅台大碩士與中華大學碩士論文雙遭撤銷外，桃園市長鄭文燦於12月2日表示收到撤銷學位的通知。

而民進黨籍參選人蔡適應也被時代力量指控，國立台北大學都市計畫研究所的博士論文涉嫌抄襲，最後審查結果確定抄襲成立，撤銷其博士論文及學位。

此外，民眾黨蔡壁如在因確認抄襲而撤銷學位後，便立即辭去不分區立委；國民黨籍的許淑華、民眾黨籍的高虹安，雖遭檢舉，但分別以「不當引述需補正」和「無不當行為」結案，兩人也雙雙當選；國民黨籍林耕仁的中華大學論文雖然被認定抄襲不成立，但最後仍然落選。

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責任編輯：羅子恆

核稿編輯：羅元祺