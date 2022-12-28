2022/12/28,
醫療

港府取消入境驗核酸、限聚令、疫苗通行證，僅維持口罩令

港府取消入境驗核酸、限聚令、疫苗通行證，僅維持口罩令
Photo Credit: Reuters/ 達志影像

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香港當局取消大部分防疫限制，包括不再發出檢疫令及界定密切接觸者、取消疫苗通行證及入境強制核酸檢測，除維持口罩令外，取消限聚令等所有社交距離，香港將正式「復常」。

（中央社）香港當局明天（29日）起取消大部分防疫限制，包括不再發出檢疫令及界定密切接觸者、取消疫苗通行證及入境強制核酸檢測，除維持口罩令外，取消限聚令等所有社交距離，香港將正式「復常」。

香港行政長官李家超下午召開記者會，公布了相關決定。據公布，港府明天起取消的防疫措施如下：

一、取消檢疫令以及不再界定密切接觸者。換言之，港府不會再因為某大樓有人染疫而強制所有同住大樓居民都要接受核酸檢測。

二、取消疫苗通行證，即所有人進入餐廳等各類場所，不必出示接種疫苗證明。

三、取消入境核酸檢測，這適用於從海外、台灣及中國大陸入境者，不需再在抵港當天或之後強制測核酸。不過，港府仍會向入境人士發出健康通知，建議他們在抵港後的5天之內，自行以快篩檢測。

四、除維持口罩令外，取消所有社交距離措施，包括限聚令，即任何室內或室外的群體聚會，不再有人數及距離限制。

李家超表示，取消上述所有措施後，當局今後會把防疫焦點放在高危人士身上。

他說，當局所以取消各項防疫措施，原因之一是市民接種疫苗率高，接種率超過九成；原因之二是已有250萬人染疫，加上接種疫苗，群體免疫力高。

他說，原因之三是醫療系統可以負荷，藥物也充足，醫護人員也有足夠處理經驗；原因之四是市民對病毒已有認識，可以自行預防。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發3年來，至今導致本地200多萬人染疫，超過1萬人死亡，期間當局一直採取嚴格的防疫限制，包括限制聚集人數、強制市民接受核酸檢測、實施隔離檢疫令等，這些措施重創香港經濟。

而自年中起，港人已開始對防疫措施失去耐性。

隨著當局取消上述所有防疫措施，香港社會及市民明天起基本上恢復正常運作，告別3年疫困。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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