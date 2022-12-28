19所大專校院註冊率低於六成「淹水線」，專家：學校低估少子化衝擊
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低於淹水線的學校包含數所老牌私校，其中文化大學過去4年註冊率都超過八成，真理大學在107到109學年度也都超過八成，為何有這麼多學校註冊率大跌？私校工會理事長尤榮輝表示，最主要的原因是不少私校誤判情勢、輕忽少子化衝擊，而沒有寄存名額自動減招。
大專校院註冊率的最新數字今（28）日出爐，低於六成「淹水線」的學校數量創下新高，其中不乏老牌私立大學及國立學校。對此，有專家認為學校低估少子化的衝擊，對「寄存名額」太過保守，導致註冊率大跌。也有大學校長表示，在學校財務狀況可以負擔的情況下，減招、降低生師比反而有利教學品質的維持。
教育部今日將111學年度大專校院校務資訊，更新於大專校院校務資訊公開平台，其中，註冊率往往被視為判斷大學招生狀況的指標。最新資料顯示，111學年度有高達19所學校的註冊率低於六成的「淹水線」，除了與上（109）學年度相比增加超過兩倍，更是創下歷年新高。
低於淹水線的學校包含1所國立學校、6所私立大學、12所私立技專，學校名稱如下：
- 國立學校：台東專科學校（47.29％）
- 私立大學：明道大學（39.47％）、真理大學（46.27％）、長榮大學（53.35％）、基督長老教會南神神學院（56％）、大葉大學（58.07％）、文化大學（58.59％）
- 私立技專：高苑科大（24.51％）、東方設計大學（26.3％）、聖約翰科大（35.31％）、華夏科大（42.39％）、吳鳳科大（51.11％）、慈惠醫專（51.51％）、遠東科大（53.84％）、宏國德霖科大（56.15％）、經國管理暨健康學院（56.63％）、修平科大（57.45％）、中華科大（57.88％）、嘉南藥理大學（59.47％）
其中，註冊率最低的高苑科大在今（2022）年因經營連年虧損、董事會捐資跳票而被列入《私校退場條例》的專案輔導學校，之後被爆出菲律賓學工爭議，且校方和董事會之間的問題長達數月未解。
不過，高苑科大校方的最新回應指出，近期不願捐資的董事會已經總辭，未來若有新的金主資金挹注，順利籌組新的董事會，就有望能在新學期開始後解除專輔、讓校務恢復。
高苑科大108至110學年度的註冊率都在六成左右，校方表示，以往校內國際生招收約有20幾班、近800名學生，加上國內日間及進修部都可維持約400、500人左右，招生總額至少有1100多名。先前是因為列入專輔學校，導致國際生、研究生及推廣教育班招收被列管，連帶影響國內生入學意願。未來會配合鄰近高雄科技園區廠商培訓人才、積極面對招生問題。
除了高苑科大以外，註冊率最低的6所學校之中，明道大學也因財務問題在今年9月被列入專輔學校，該校日前還被爆出欠薪，而校方回應已經順利籌措2億資金。
學校怕寄存太多、招生太少，導致低註冊率
低於淹水線的學校，包含數所老牌私校，其中，文化大學過去4年註冊率都超過八成，真理大學在107到109學年度也都超過八成，為何新學年度有這麼多學校註冊率大跌？私校工會理事長尤榮輝表示，最主要的原因是不少私校誤判情勢、輕忽少子化衝擊，而沒有寄存名額自動減招。
「寄存名額」指的是把教育部核定的招生名額，寄存在教育部的帳上，等待未來學校預期招生情況會好轉時，再向教育部申請取回名額。靜宜大學監察人、前實踐大學校長陳振貴受訪時指出，許多學校沒有寄存名額到應該寄存的程度，「大家對寄存制度比較保守，怕寄存太多、招生量太少」，如果明（2023）年各校該寄存的名額沒有寄存，恐怕會繼續發生註冊率低迷的現象。
陳振貴建議，各校在估計招生總量時絕對不要太過保守，否則註冊率低於八成就會扣獎補助款，低於六成還可能進入預警、退場程序，他強調寄存制度是讓各校減少招生規模、永續經營的最好方法，呼籲大家一起面對少子化問題。
談到註冊率，私立大學校院協進會理事長、大同大學校長何明果受訪時表示，註冊率下降是預期中的事情，而且會持續減少。不過，他認為註冊率之所以重要，是因為教育部將其列為經費補助的重要參考指標，在學費養不活學校、得靠教育部補助款辦學的情況下，學校就不得不採取寄存名額的策略。
校長：註冊率降低沒關係，反而有利提升教學品質
何明果認為，雖然註冊率下降，但事實上學生變少才可以維持教學品質。台灣大學生師比約為24比1，比OECD國家的16比1高出33％，他表示若學校有足夠財源、可以負擔財務狀況，註冊率降低沒有什麼關係，反而有利教學品質提升。
在學生人數減少的既存現實下，何明果建議學校考慮整體結構，規劃縮減規模、維持足夠的生師比。陳振貴認為，教育部應讓公立學校酌量減招，私立大學才有生存的空間，私立大學也要考量如何轉型、增加其他財務收入，才得以永續經營。
尤榮輝預期，各私立大專校院明年應該會增加寄存名額、減招來因應少子化衝擊。除了註冊率以外，他呼籲考生及家長也要注重學校規模，因為學生數會直接影響學校收入，如果學生人數少於1000人，有較大機率是「小而不美」的地雷學校。他建議考生可以透過大專校院校務資訊公開平台查閱學校的財務資訊、學生數、生師比，尤其是收支盈虧及財務警示燈號。
大專新生人數於117年才會降到谷底，尤榮輝表示，未來5年私校的考驗會更加嚴峻，預期至少40所私立大專面臨退場危機。
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核稿編輯：羅元祺
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
我們想讓你知道的是
台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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