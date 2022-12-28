19所大專校院註冊率低於六成「淹水線」，專家：學校低估少子化衝擊

大專校院註冊率的最新數字今（28）日出爐，低於六成「淹水線」的學校數量創下新高，其中不乏老牌私立大學及國立學校。對此，有專家認為學校低估少子化的衝擊，對「寄存名額」太過保守，導致註冊率大跌。也有大學校長表示，在學校財務狀況可以負擔的情況下，減招、降低生師比反而有利教學品質的維持。

教育部今日將111學年度大專校院校務資訊，更新於大專校院校務資訊公開平台，其中，註冊率往往被視為判斷大學招生狀況的指標。最新資料顯示，111學年度有高達19所學校的註冊率低於六成的「淹水線」，除了與上（109）學年度相比增加超過兩倍，更是創下歷年新高。

低於淹水線的學校包含1所國立學校、6所私立大學、12所私立技專，學校名稱如下：

國立學校：台東專科學校（47.29％）

私立大學：明道大學（39.47％）、真理大學（46.27％）、長榮大學（53.35％）、基督長老教會南神神學院（56％）、大葉大學（58.07％）、文化大學（58.59％）

私立技專：高苑科大（24.51％）、東方設計大學（26.3％）、聖約翰科大（35.31％）、華夏科大（42.39％）、吳鳳科大（51.11％）、慈惠醫專（51.51％）、遠東科大（53.84％）、宏國德霖科大（56.15％）、經國管理暨健康學院（56.63％）、修平科大（57.45％）、中華科大（57.88％）、嘉南藥理大學（59.47％）

其中，註冊率最低的高苑科大在今（2022）年因經營連年虧損、董事會捐資跳票而被列入《私校退場條例》的專案輔導學校，之後被爆出菲律賓學工爭議，且校方和董事會之間的問題長達數月未解。

不過，高苑科大校方的最新回應指出，近期不願捐資的董事會已經總辭，未來若有新的金主資金挹注，順利籌組新的董事會，就有望能在新學期開始後解除專輔、讓校務恢復。

高苑科大108至110學年度的註冊率都在六成左右，校方表示，以往校內國際生招收約有20幾班、近800名學生，加上國內日間及進修部都可維持約400、500人左右，招生總額至少有1100多名。先前是因為列入專輔學校，導致國際生、研究生及推廣教育班招收被列管，連帶影響國內生入學意願。未來會配合鄰近高雄科技園區廠商培訓人才、積極面對招生問題。

除了高苑科大以外，註冊率最低的6所學校之中，明道大學也因財務問題在今年9月被列入專輔學校，該校日前還被爆出欠薪，而校方回應已經順利籌措2億資金。

Photo Credit: 中央社 高苑科大校方表示，近期不願捐資的董事會已經總辭，未來若有新的金主資金挹注，順利籌組新的董事會，就有望能在新學期開始後解除專輔。

學校怕寄存太多、招生太少，導致低註冊率

低於淹水線的學校，包含數所老牌私校，其中，文化大學過去4年註冊率都超過八成，真理大學在107到109學年度也都超過八成，為何新學年度有這麼多學校註冊率大跌？私校工會理事長尤榮輝表示，最主要的原因是不少私校誤判情勢、輕忽少子化衝擊，而沒有寄存名額自動減招。

「寄存名額」指的是把教育部核定的招生名額，寄存在教育部的帳上，等待未來學校預期招生情況會好轉時，再向教育部申請取回名額。靜宜大學監察人、前實踐大學校長陳振貴受訪時指出，許多學校沒有寄存名額到應該寄存的程度，「大家對寄存制度比較保守，怕寄存太多、招生量太少」，如果明（2023）年各校該寄存的名額沒有寄存，恐怕會繼續發生註冊率低迷的現象。

陳振貴建議，各校在估計招生總量時絕對不要太過保守，否則註冊率低於八成就會扣獎補助款，低於六成還可能進入預警、退場程序，他強調寄存制度是讓各校減少招生規模、永續經營的最好方法，呼籲大家一起面對少子化問題。

談到註冊率，私立大學校院協進會理事長、大同大學校長何明果受訪時表示，註冊率下降是預期中的事情，而且會持續減少。不過，他認為註冊率之所以重要，是因為教育部將其列為經費補助的重要參考指標，在學費養不活學校、得靠教育部補助款辦學的情況下，學校就不得不採取寄存名額的策略。

校長：註冊率降低沒關係，反而有利提升教學品質

何明果認為，雖然註冊率下降，但事實上學生變少才可以維持教學品質。台灣大學生師比約為24比1，比OECD國家的16比1高出33％，他表示若學校有足夠財源、可以負擔財務狀況，註冊率降低沒有什麼關係，反而有利教學品質提升。

在學生人數減少的既存現實下，何明果建議學校考慮整體結構，規劃縮減規模、維持足夠的生師比。陳振貴認為，教育部應讓公立學校酌量減招，私立大學才有生存的空間，私立大學也要考量如何轉型、增加其他財務收入，才得以永續經營。

尤榮輝預期，各私立大專校院明年應該會增加寄存名額、減招來因應少子化衝擊。除了註冊率以外，他呼籲考生及家長也要注重學校規模，因為學生數會直接影響學校收入，如果學生人數少於1000人，有較大機率是「小而不美」的地雷學校。他建議考生可以透過大專校院校務資訊公開平台查閱學校的財務資訊、學生數、生師比，尤其是收支盈虧及財務警示燈號。

大專新生人數於117年才會降到谷底，尤榮輝表示，未來5年私校的考驗會更加嚴峻，預期至少40所私立大專面臨退場危機。

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核稿編輯：羅元祺