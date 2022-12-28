歐美汽車大廠轉移供應鏈、降低對中國依賴，汽車零組件成為台灣下一波成長契機

在美中對抗的大趨勢下，又接連遇到疫情塞港、俄烏戰爭等問題，導致全球供應鏈混亂。歐美除了積極打造自己的半導體體系外，各大車廠也悄悄地降低對中國汽車零組件的依賴，而受到供應鏈轉移激勵，台灣汽車零組件產業有望成為下一波契機。

歐美汽車品牌廠正轉移在中國零組件供應鏈

美中對抗仍在僵持，國際汽車大廠正在減少向中國採買零組件。根據經濟部資料顯示而今（2022）年上半年台灣出口汽車零組件卻大幅度成長達到46.3%，主因是車用晶片荒、缺車潮及通膨等影響，而歐美消費者轉購中古車或延長舊車使用的情形，導致零組件需求上揚，帶動台灣出口成長，也顯示台灣業者的競爭力。

近日《金融時報》引述歐美汽車高階主管和供應鏈專家表示，國際大廠目前正低調地轉移對中國汽車零組件的依賴。福特（Ford）高管特德坎尼斯（Ted Cannis）直言：「（整個行業）正在反思物流業務，這會是未來10年供應鏈的焦點。」

報導稱，多數跨國企業考慮到中國市場的規模，不可能完全放棄中國市場，但是必須「減少風險」，正在悄悄地轉移供應鏈。目前它們鎖定的目標是在中國生產只供中國使用的零組件和汽車，透過訂單分散、生產地轉移等方式減少對中國的依賴。

台灣5大產業陸續回台

事實上，中國的供應鏈轉移早在2019年就已經發生。當時投資台灣事務所執行長張銘斌直指，過去像電子業海外生產比重高達9成，當時那波台商已有「伺服器」、「網通設備」、「自行車」、「汽車零組件」和「車用電子」等5個產業鏈回流。

當時著名的例子就是充電式車用工具大廠——車王電子。它們率先宣布在台中新建智慧化產線及新廠，總投資額達新台幣25億元。經濟部表示，如車王電子在台灣及中國皆有生產基地，但受到美中貿易戰影響，多項產品名列課稅清單，因此決定將產線移回台灣，

經濟指出，車王電規劃在台中既有廠區新增智慧化產線，並在台中港加工出口區建新廠，因應產能需求，預期有助強化台灣車輛智慧化相關零組件產業的國際競爭力，而陸續還有宇隆科技、東陽實業、堤維西、界霖科技等車用零件業者。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文（右）26日下午在台中市大雅區參訪車王電子公司，除聆聽簡報外，也參觀廠區設備，更親自體驗車王電子研發的電動巴士模型等。中央社記者趙麗妍攝於2019年7月26日。

企業回流已帶動410家企業，新台幣9252億元投資

汽車產業對經濟相當重要。汽車工業屬於技術與資本密集的綜合產業，產業鏈體系龐大，1輛汽車約由3萬多個零件組成，其中涵蓋鋼鐵、塑膠、石化和電子等不同產業，汽車生產也帶動周邊產業發展，素有「火車頭工業」之稱。

台灣汽車零組件經過多年努力，由生產導向轉為少量多樣之產品開發導向，產品開發能量已具規模，但業者受限於台灣市場規模小，量產難以突破，諸如車燈、保險桿、橡膠塑膠和鈑金件等，改朝向「售後服務市場」（After Market，AM）發展，一度佔全球市占率達90%。

過去10年來中國及東南亞加強投資，已經對台灣汽車零組件行業造成威脅，此外許多台灣廠商多以在中國設廠佈局，但仍受到於其本土業者的激烈，造成毛利率下降、利潤變薄等危機。

根據財政部資料顯示，在汽車零件製造業銷售額方面，2016至2018年雖然呈現上升趨勢，在2019年之後開始下降，成長率的部分則由年成長1.70%衰退至0.02%，呈現逐年下降市場正在萎縮的態勢。

不過，近來受到地緣政治影響，台灣有了新的契機。全球的供應體系正在重塑，原本以中國為生產重鎮的汽車廠商，開始尋找下一個生產基地，台灣也有望成為重要的據點。

Photo Credit: 中央社 東陽因應市場需求，AM事業以台灣為發展重心，供應全球市場。圖為東陽總裁吳永祥。 中央社記者鍾榮峰攝於2019年10月21日。

台商回流的另一個例子就是AM塑膠件製造大廠東陽。它們擁有全球市佔率約為70%，汽車AM鈑金件全球市佔率約為35%。日前東陽也宣布於台南投資新台幣40億，還指出將專注發展北美及歐洲保險公司市場，強化汽車零件新產品開發及整合AM產品供應鏈。

投資台灣事務所統計，疫情前各大產業業者為了分散風險，逐步從中國回流台灣，已帶動410家企業約新台幣9252億元投資。投資台灣事務所指出面對美中貿易戰煙硝未散，業者為了確保競爭優勢，滿足客戶多元化需求，回台設置生產基地成為趨勢。

最後《華爾街日報》也指出，自從疫情、塞港缺工和俄烏戰爭等問題接連爆發後，各大產業也趨向建立更多供應商，避免重蹈過去晶片、零件荒等窘境。這也意味著，過去由中國主掌的多項產業，也將陸續分出產能給其它地區，替未來局勢帶來不一樣的面貌。

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核稿編輯：翁世航