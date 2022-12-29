徵兵制的本質是一種軍事奴隸制度，日本視之為「違反本人之意思的苦役」的違憲國家行為

文：陳韋佑（早稻田大學法學研究科公法學專攻博士生）

2022年12月27日，蔡英文總統招開記者會，在「民主國家同盟聯合對抗威權主義國家同盟對於民主之威脅」的敘事下，宣布將打造以義務役為主體的常備軍隊，以及以「整合民間力量」為名，宣示將強化民間在國家總力戰體制之中的從屬性。蔡英文並且聲稱，為了確保台灣人「世世代代自由民主的生活方式」，必須從2024年起恢復一年期徵兵制，而且訓練強度還要更加強化。

這一年來，社會上對於是否要恢復一年期徵兵制有不少的討論。然而，我國在討論兵役期間等有關於徵兵制度的問題時，總是多以「國防需求」、「軍事上的考量」作為切入點。整個社會上在討論兵役議題時，往往都將軍事上的需求作為最重要、甚至常常還是唯一的考量。

可是，徵兵制同時也是對於人民全體基本權的複合性重大危害／限制／干涉。如果在討論徵兵制相關議題時欠缺從人權保障、法治國家的諸原理等等立憲主義出發之觀點，那也只是讓被徵兵的對象──換言之，為了國家主權被迫獻出人身自由、思想自由等等基本人權，甚至必要時連生命權都要被迫獻給主權國家這個利維坦的被徵兵的人民──淪落為國家行為的純粹客體罷了。

包含國家官方敘事在內，許多人都說「為了從獨裁國家手中捍衛民主主義的生活方式」必須延長徵兵期間以及強化訓練強度，然而延長徵兵期間以及強化訓練強度正意味著對於人民基本權總體之複合性重大危害／限制／干涉在質與量上都翻倍提升。如果只從軍事合理性出發、欠缺人權保障與法治國原理視角云云兵役制度之「改革」，那麼其實與「反民主的專制主義」沒有太大的差別。

在下文中，筆者將先以基本人權保障為軸探究徵兵制之本質為何，接下來，再從統治機構論的角度檢討國會在有關於兵役事務的政策形成上應該扮演何種角色之問題。在本文中，筆者將分別從基本人權保障與統治機構論的兩個側面出發進行檢討，並以憲法學徒之身分對於有關於徵兵制的問題做出建言。

徵兵制的本質：一種奴隸制度

「世界上不該存在奴隸制度」。這個命題，至少對於生活在21世紀的台灣的我們而言，應該已經是一個毫無疑問的普世價值命題。

公民與政治權利國際公約第8條，就闡明了「任何人皆不得使他人為奴」此一宣告奴隸制違反基本人權的基本原則。然而，第8條第3項在宣告「任何人不得使服強迫或強制之勞役」的同時，卻又規定「任何軍事性質之服役，及在承認人民可以本其信念反對服兵役之國家，依法對此種人徵服之國民服役」不屬於公約所認證違反人權的「強迫或強制之勞役」。

為何公民與政治權利國際公約第8條第3項必須特別明文規定「任何軍事性質之服役」不屬於本條所指涉之「強迫或強制之勞役」呢？原因很簡單，因為「軍事性質之服役」本質上就是一種「強迫或強制之勞役」，所以如果不將其明文列舉為法所禁止的「強迫或強制之勞役」之例外，「軍事性質之服役」就會落到「強迫或強制之勞役」的範疇之中。

換言之，因為特定的考量，公約在制定時特別免除了「軍事性質之服役」的非法性。但這並不表示「軍事性質之服役」在本質上不是「強迫或強制之勞役」。反而正好相反，「軍事性質之服役」在本質上就是「強迫或強制之勞役」，只是公約特別排除了其非法性，使其成為「合法的強迫或強制之勞役」。

也就是說，「軍事性質之服役」其實就是一種廣義的奴隸制度，只是它是「合法的奴隸制」。但是，「合法的奴隸制」即使「合法」，但它仍然是奴隸制度。

公民與政治權利國際公約第8條第3項所稱的「軍事性質之服役」的其中一種典型，當然就是徵兵制。雖然長久以來許多國家都將兵役義務冠上「國民神聖的義務」云云之名予以美化，但仍然無法改變強制國民成為軍隊構成員、強迫國民為了國家主權而去殺人與被殺的徵兵制其本質就是軍事奴隸制這個事實。

日本政府對於徵兵制的憲法問題之見解

雖然徵兵制的本質就是軍事奴隸制，但是，如同公民與政治權利國際公約對於「軍事性質之服役」給予了免死金牌一般，世界上許多民主國家都沒有將徵兵制視為違法憲法的惡行。

然而，並不是所有民主國家都是如此。不只日本戰後憲法學界近乎一致認為徵兵制違憲，日本政府也在1980年時做出官方見解，針對徵兵制是否為現代人權法所不容許此一問題做出違憲判斷。這個對於徵兵制憲法問題做出判斷的政府見解雖然並非沒有必須提出質疑之處，但是其內容仍然值得今日身處於台灣的我們參考。

自從1947年5月3日日本國憲法施行以來，日本就沒有（名義上的）軍隊。然而，在憲法施行不久後日本的保守政權就開始了再軍備化，並且在1954年成立了軍事組織自衛隊。雖然從成立之初自衛隊就採行全招募制（但是，日本有日漸經濟性徵兵制——economic draft化的趨勢，不過經濟性徵兵制不在本文的討論範圍之內），多數日本國民也反對徵兵制度。

然而，在日本每隔幾年都會有保守派或是右翼人士提出應該推行徵兵制的主張。1980年時，當時擔任關西經濟聯合會會長與住友金屬工業會長的日向方齊就曾在財界的活動上呼籲應該對於徵兵制進行相關研究檢討，在社會上引起了很大的爭論。同年8月，當時的鈴木善幸內閣為了回應社會上的討論與批評，因而做出了認定徵兵制違反憲法的政府見解。