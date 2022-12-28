中國重新開放港受牽連，日本限港航班4機場降落

（中央社）中國公布有序恢復出境，多國緊縮對中國旅客入境限制，香港也受牽連。據報導，日本宣布30日起香港及中國大陸航班只可降落東京、大阪及名古屋等4個機場，若干旅行社說可能得取消旅行團。

中國宣布自明年1月8日起解除入境隔離措施，並有序恢復中國公民出境旅遊，但中國疫情正蔓延，多國紛紛宣布對中國的入境限制。

綜合港媒報導，港人的熱門旅遊目的地日本，27日宣布，30日凌晨零時起從中國大陸（不包括港澳）赴日及過去7天內曾到過中國大陸的旅客，入境時要檢測，一旦染疫須隔離7天，並將限制中國航班班次。

日本外務省也宣布，中國大陸、香港及澳門的航班30日起只可使用東京成田、東京羽田、大阪關西及名古屋中部4個機場，即沒有直航機來往香港與北海道、福岡、沖繩等。目前不少港人正在北海道等地歡度聖誕新年假期。

據報導，香港國泰航空網站27日晚已更新，30日起沒有航班前往福岡。

一位香港旅行社董事表示，日本方面是27日晚宣布最新安排，使得業界得急忙因應如何安排在北海道等地的旅客返港。

這名董事表示，據向日本方面及航空公司了解，最新限制是禁止中港澳航班降落上述4個機場以外的機場，但航班可如常使用所有機場，有航空公司正計劃安排沒有乘客的飛機飛往北海道等地，接載港人回港。

他又說，業界也正嘗試安排旅客乘內陸機到東京等機場再返港。

另有旅行社負責人表示，仍在向航空公司了解詳情，目前有600多名團友身處北海道、九州和沖繩，正與航空公司商討並了解能否安排航班返港。

他又指，明年1月有不少旅行團原來前往北海道等地，有可能要取消相關旅行團，或有約2000旅客受影響。香港旅遊業剛復甦，日本的新措施會帶來很大影響。

Photo Credit: AP/ 達志影像

《星島日報》：港陸通關要防止引發疫情倒灌

中國大陸和香港之間預定下月8日恢復免檢疫正常通關，有香港媒體指出，兩地通關固然是好事，但也要防止大陸疫情向香港倒灌。

《星島日報》今天（28日）發表社論表示，港人對通關既喜且憂，喜的是終於可免檢疫回鄉探親和公幹，憂的是時間緊逼，通關配套未必能及時到位，甚至不排除大陸民眾為避疫，逆向來港團聚，令COVID-19疫情倒灌香港。

社論指出，若繼續維持目前「來港易」機制，大陸民眾在抵港前毋須做核酸檢測，而是進入社區第二天才做，如此隨時讓潛在感染者將病毒帶進社區，令本地感染個案飆升，當下受疫情和流感夾擊的公營醫療系統勢必不勝負荷，非市民所樂見。

因此，港府當前首要之務並非緊隨大陸大幅放寬防疫措施，而是如何在兼顧兩地疫情變化和風險管理上做好逐步、有序通關措施。

社論表示，國外也如同香港渴望能早日與大陸恢復通關，但面對大陸疫情井噴式爆發，印度、義大利和日本都要求陸客入境時做核酸檢測，港府因應新形勢，或應考慮暫時也這樣做，以策安全。

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