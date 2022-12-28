港府成立特首政策組助「掌握民情」，劉兆佳：料會跟進兩岸局勢變化

香港政府12月27日宣布特首政策組將於今（28）日成立。行政長官李家超委任黃元山博士出任特首政策組組長。港府新聞稿稱，成立特首政策組能「提升政府對長遠和策略性議題的研究和倡議能力」。

成立特首政策組助「掌握民情」，黃元山為組長

（中央社）醞釀已久的香港特首政策組日內成立，由取得美國碩士學位和香港大學博士學位的黃元山擔任組長，負責協助行政長官（特首）訂定長遠政策及掌握民情。

港府27日公布，這個小組預定28日成立，特首李家超已委任黃元山出任組長。據公布，李家超指黃元山有多年從事政策研究工作的豐富經驗，也任職智庫領導層，與中國高端智庫緊密合作和溝通，關注和熟悉中國發展。他也曾擔任跨國金融機構高層，在全球不同的金融中心工作。

李家超形容黃元山有中國大局思維，又關注國際形勢，是政策組組長的合適人選。

圖片來源：香港政府新聞公報 黃元山

公布指出，特首政策組的工作重點包括協助制定長遠和策略性政策、分析及建議香港融入中國發展大局的對接重點、審視國際關係和形勢；掌握香港民情及發掘有利社會和諧穩定的因素。

黃元山12月28日上任，負責籌組小組組員。黃元山現年48歲，2015年加入團結香港基金，現為團結香港基金高級副總裁兼公共政策研究院院長，也是立法會議員（27日已辭任）及香港大學專業進修學院中國商業學院客席副教授。他畢業於芝加哥大學經濟學系，其後取得耶魯大學國際關係所東亞研究碩士學位，以及香港大學公共行政學博士學位，曾先後任職於多家國際金融機構，包括瑞銀倫敦總部執行董事和英國蘇格蘭皇家銀行董事總經理。

在港英政府年代，當局已成立中央政策組，主要工作是研究民情，向當局提供制訂政策的意見。香港回歸後，這個小組繼續運作，直到2018年解散。

2019年「反送中」運動爆發後，社會上開始有人建議重組中央政策組，以便特首可以掌握民情。

今年10月，李家超發表上任後首份施政報告，當中提到將會成立特首政策組，協助制定前瞻性政策。

劉兆佳：預期政策組會跟進海峽兩岸局勢變化

（中央社）香港前中央政策組首席顧問劉兆佳27日說，港府有必要成立特首政策組，以面對和掌握機遇和挑戰，並預期政策組會跟進海峽兩岸局勢變化。

港府27日稍早時公布，特首政策組28日正式成立，由取得美國碩士學位和香港大學博士學位的黃元山擔任組長，負責協助行政長官（特首）訂定長遠政策及掌握民情。

圖片來源： 中國新聞網 , Wikimedia Commons, CC BY 3.0 劉兆佳

對於當局應否成立政策組，劉兆佳接受中央社記者訪問時說，港府有必要成立自己的智庫，它需要一批人從宏觀、戰略和長遠角度思考問題，並掌握國際、中國和兩岸的變化大趨勢和帶來的機遇和挑戰。他認為，在世界、中國和香港大變局下，港府必須要有更廣闊的視野和更深邃的戰略思維，而此時成立政策組，也可以配合政府職能的轉變──不再受限於過去「小政府、大市場」的思維。

他預期，新成立的政策組與過去中央政策組的工作內容基本一樣，但會更關注國際形勢和中國發展對香港的影響，特別是香港要加快融入中國發展大局、抵禦美西方的「打壓」，以及加強與亞洲國家的經貿聯繫。他希望政策組能為港府官員注入創新和宏觀思維，並能夠利用和整合好政府內部、香港、大陸和海外的研究力量。

在港英政府年代，當局已成立中央政策組，主要工作是研究民情，向當局提供制訂政策的意見。劉兆佳從2002至2012年擔任中央政策組首席顧問，即掌舵人。

香港回歸後，中央政策組繼續運作，直到2018年解散。

2019年「反送中」運動爆發後，社會上開始有人建議重組中央政策組，以便特首可以掌握民情。因此，外界有人認為，特首政策組也算是「反送中」催生的產物。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin