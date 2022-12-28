港府成立特首政策組助「掌握民情」，劉兆佳：料會跟進兩岸局勢變化
我們想讓你知道的是
香港特首政策組28日正式成立，由黃元山擔任組長，負責協助特首訂定長遠政策及掌握民情。劉兆佳表示，港府有必要成立特首政策組，以面對和掌握機遇和挑戰，並預期政策組會跟進海峽兩岸局勢變化。
香港政府12月27日宣布特首政策組將於今（28）日成立。行政長官李家超委任黃元山博士出任特首政策組組長。港府新聞稿稱，成立特首政策組能「提升政府對長遠和策略性議題的研究和倡議能力」。
成立特首政策組助「掌握民情」，黃元山為組長
（中央社）醞釀已久的香港特首政策組日內成立，由取得美國碩士學位和香港大學博士學位的黃元山擔任組長，負責協助行政長官（特首）訂定長遠政策及掌握民情。
港府27日公布，這個小組預定28日成立，特首李家超已委任黃元山出任組長。據公布，李家超指黃元山有多年從事政策研究工作的豐富經驗，也任職智庫領導層，與中國高端智庫緊密合作和溝通，關注和熟悉中國發展。他也曾擔任跨國金融機構高層，在全球不同的金融中心工作。
李家超形容黃元山有中國大局思維，又關注國際形勢，是政策組組長的合適人選。
公布指出，特首政策組的工作重點包括協助制定長遠和策略性政策、分析及建議香港融入中國發展大局的對接重點、審視國際關係和形勢；掌握香港民情及發掘有利社會和諧穩定的因素。
黃元山12月28日上任，負責籌組小組組員。黃元山現年48歲，2015年加入團結香港基金，現為團結香港基金高級副總裁兼公共政策研究院院長，也是立法會議員（27日已辭任）及香港大學專業進修學院中國商業學院客席副教授。他畢業於芝加哥大學經濟學系，其後取得耶魯大學國際關係所東亞研究碩士學位，以及香港大學公共行政學博士學位，曾先後任職於多家國際金融機構，包括瑞銀倫敦總部執行董事和英國蘇格蘭皇家銀行董事總經理。
在港英政府年代，當局已成立中央政策組，主要工作是研究民情，向當局提供制訂政策的意見。香港回歸後，這個小組繼續運作，直到2018年解散。
2019年「反送中」運動爆發後，社會上開始有人建議重組中央政策組，以便特首可以掌握民情。
今年10月，李家超發表上任後首份施政報告，當中提到將會成立特首政策組，協助制定前瞻性政策。
劉兆佳：預期政策組會跟進海峽兩岸局勢變化
（中央社）香港前中央政策組首席顧問劉兆佳27日說，港府有必要成立特首政策組，以面對和掌握機遇和挑戰，並預期政策組會跟進海峽兩岸局勢變化。
港府27日稍早時公布，特首政策組28日正式成立，由取得美國碩士學位和香港大學博士學位的黃元山擔任組長，負責協助行政長官（特首）訂定長遠政策及掌握民情。
對於當局應否成立政策組，劉兆佳接受中央社記者訪問時說，港府有必要成立自己的智庫，它需要一批人從宏觀、戰略和長遠角度思考問題，並掌握國際、中國和兩岸的變化大趨勢和帶來的機遇和挑戰。他認為，在世界、中國和香港大變局下，港府必須要有更廣闊的視野和更深邃的戰略思維，而此時成立政策組，也可以配合政府職能的轉變──不再受限於過去「小政府、大市場」的思維。
他預期，新成立的政策組與過去中央政策組的工作內容基本一樣，但會更關注國際形勢和中國發展對香港的影響，特別是香港要加快融入中國發展大局、抵禦美西方的「打壓」，以及加強與亞洲國家的經貿聯繫。他希望政策組能為港府官員注入創新和宏觀思維，並能夠利用和整合好政府內部、香港、大陸和海外的研究力量。
在港英政府年代，當局已成立中央政策組，主要工作是研究民情，向當局提供制訂政策的意見。劉兆佳從2002至2012年擔任中央政策組首席顧問，即掌舵人。
香港回歸後，中央政策組繼續運作，直到2018年解散。
2019年「反送中」運動爆發後，社會上開始有人建議重組中央政策組，以便特首可以掌握民情。因此，外界有人認為，特首政策組也算是「反送中」催生的產物。
新聞來源：
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
Tags：
打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
我們想讓你知道的是
台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
全文連結
本文章內容由「兒福聯盟」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。