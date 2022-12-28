COP15才達成「歷史性協議」，IUCN再警告：食用鮑魚成隱憂，東非儒艮已進入極危名錄

原定於2020年10月，由中國主辦的聯合國生物多樣性大會（COP15）在因疫情延宕兩年後，12月在加拿大蒙特婁舉行。這是繼2010年的名古屋COP10之後，再度聚集近兩百個國家代表，共同討論未來十年人類和生物的共存目標。

主要達成什麼協議？

《BBC NEWS 中文》引述加拿大環境部長史蒂文・吉爾博特（Steven Guilbeault）的說法表示，此峰會達成的框架是一個歷史性的時刻，堪比《巴黎氣候協議》。而這個框架的目標簡稱為「30 x 30」，旨在為未來10年的行動制定規範：在2030年前，保護全球30％的陸地和水域。

框架要點：

維護、加強和恢復生態系統，包含停止物種滅絕、維護遺傳多樣性 生物多樣性的「可持續利用性」——確保物種和環境能夠為人類提供食物和乾淨水源 確保自然資源的平等分配，並保障原住民權益 為生物多樣性提供資金並確認資源的妥善運用

與此同時，世界自然保育聯盟（IUCN）於9日更新紅皮書名錄，指出人類活動嚴重造成海洋生態的破壞。同時點名全球最大的草食性哺乳類動物儒艮、鮑魚以及柱狀珊瑚所面臨的滅絕危機。

什麼是IUCN紅皮書？

IUCN紅皮書可以定義為「一份包含威脅程度定義的野生物名錄清單」。依物種滅絕風險、是否已滅絕等標準劃分成9個等級。據統計，目前有超過4萬2100個物種瀕臨滅絕，而這個數字高達所有評估物種的28％。

限制食用鮑魚來源可減緩滅絕

紅皮書指出，世界上54種鮑魚中就有20種正面臨滅絕威脅，直接反映了人類對海洋的過度捕撈、污染問題。

負責鮑魚評估的IUCN SSC軟體動物專家組成員，同時是英國約克大學助理研究員的彼得斯（Howard Peters）博士表示：「人們可以採取的最直接的行動，是只吃養殖或具有可延續來源的鮑魚。」

暖化和污染加劇柱狀珊瑚白化

海面溫度升高以及過量抗生素、化肥和污水的流入除了導致珊瑚白化，也造成珊瑚更容易感染疾病。調查顯示，加勒比地區常見的柱狀珊瑚 ( Dendrogyra cylindrus )，已從原先的易危狀態升級成極度瀕危狀態。

石油、天然氣開採間接成儒艮殺手

東非和新喀里多尼亞的儒艮種群已進入極危和瀕危紅色名錄。其原因可歸咎於石油和天然氣勘探、化學污染和未經授權的沿海開發。上述人類活動會破壞儒艮賴以生存的海草，間接對儒艮的生存構成威脅。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

紅皮書中也提到IUCN總幹事奧伯萊（Bruno Oberle）的立場，他說：「我們迫切需要解決氣候和生物多樣性危機，並對經濟體系進行深刻變革，否則人類極可能失去海洋所提供的重要利益。」

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責任編輯：葉冠妤

核稿編輯：羅元祺