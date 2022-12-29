【2022台灣年度表演藝術回顧】「偶戲、沉浸、共製」三大關鍵字，疫後時代的劇場準備好了嗎？
我們想讓你知道的是
今年台灣在各大藝術節百家爭鳴、各地場館與文化局處彼此拚搏的情況下，除去4至6月疫情還稍不明朗的這段時間，我們迎來了空前未有，表演炸量、節目爆滿的一個下半年。各種規模、形式、地點的表演節目不停在挑戰觀眾的想像和視野。而就像是在回應這個鉅變的時代，不論是面對疫情、科技，還是社群與歷史，每個節目都提出了不同的關照與反思。現在，讓我們從幾個關鍵字開始，回顧幾個本年度蔚為話題、廣獲迴響的劇場製作，看看疫情趨緩之後，劇場又發展了什麼新的功課。
2022對於劇場來說無疑是熱鬧非凡的一年，先是千呼萬喚始出來的台北表演藝術中心終於向觀眾敞開大門，夾帶開幕季和台北三大藝術節[1]的大量展演氣勢洶洶而來。
幾個地方小型場館和藝術節也陸續接力上場[2]，特別的是今年還有民間團隊自營的場館問世，包括曉劇場承租糖廍文化園區，自籌經費籌建的「萬座曉劇場」。當代傳奇劇場也宣布進駐市定古蹟「板橋放送所」，下半年已陸續推出表演節目和文創展演，預告明年將有故事屋、親子劇場等多元規畫與民眾見面。
而在各大藝術節百家爭鳴、各地場館與文化局處彼此拚搏的情況下，除去4至6月疫情還稍不明朗的這段時間，我們迎來了空前未有，表演炸量、節目爆滿的一個下半年。各種規模、形式、地點的表演節目不停在挑戰觀眾的想像和視野。而就像是在回應這個鉅變的時代，不論是面對疫情、科技，還是社群與歷史，每個節目都提出了不同的關照與反思。
現在，讓我們從幾個關鍵字開始，回顧幾個本年度蔚為話題、廣獲迴響的劇場製作，看看疫情趨緩之後，劇場又發展了什麼新的功課。
進入正文前一提，基於本年度節目真的太多，而且不少外國節目上半年根本進不了台灣，本文回顧的作品將以國人製作為主。所以不要問我為什麼沒有松隆子演的《歌舞伎之夜》，而且我也買不到票。而敝人見識有限，相信一定會有比我更用功、看更多戲的劇場高人能提出比這篇文章更精采的名單。歡迎大家登入TNL會員，在TNL網路沙龍發表您的看法。
偶戲：人與偶與劇場之間的曖昧情感
做為一個觀演層次複雜的表演形式，偶戲總是有一種獨特的魅力。和音樂家與他們手中的樂器不同，觀看偶戲時，你很難不感受那種，到底現在的表演者是偶師還是戲偶本身的曖昧關係。
今年有幾部優異的偶戲製作，正是透過投影技術、人偶共演、多種偶戲種類並置等多元形式，把偶戲這種觀看層次紛呈的特性發揮地淋漓盡致，讓這門古老的藝術多了幾分當代的想像。
- 阮劇團×楊輝《釣蝦場的十日談》
《釣蝦場的十日談》由國表藝三館共製，台灣國際藝術節和台灣戲曲藝術節共同主辦，阮劇團和旅法布袋戲藝術家楊輝共同創作，表演陣容除了楊輝和數位現代劇場演員之外，更囊括三個國內活躍的布袋戲團[3]。將薄伽丘的名著《十日談》改編成台味十足、荒唐胡鬧的十個荒謬故事，可說是今年規模最大的現代偶戲製作。
透過舞台上的即時投影，《釣蝦場的十日談》讓演員的表演與操偶的細節，得以在同一個鏡框畫面同時呈現。並且除了不同表演形式的互動之外，更讓觀眾得以細細觀看這些平常隱藏在戲樓後的布袋戲演師。然後驚覺，原來戲偶之下的他們，其實全身都有戲。
薄伽丘的《十日談》本就是描述一群青少男女為了躲避黑死病，互相講述故事度日。而在《釣蝦場的十日談》中，偶與人的界線於焉消弭，最後呈現一個疫情壟罩下，歌舞昇平、荒唐避世的烏托邦。
- 台北木偶劇團《水鬼請戲》
台北木偶劇團的《水鬼請戲》，發想自日治時期嘉義流傳的鄉野怪談。講述落水而失憶的男子江一泉，獲得一班水鬼的協助而找回記憶、返回陽世。
《水鬼請戲》透過不同的舞台、戲偶形式來表現不同位階的腳色——水鬼們和主角江一泉在現代舞台上表演；仍在陽間的人們，則在布幕之後以皮影加上真人演員的投影來呈現；而劇中的戲中戲《玄郎千里送京娘》，則是在傳統彩樓樣式的布袋戲台演出。《水鬼請戲》透過不同的呈現營造不同的景深，幫助觀眾把事件時間線和腳色關係梳理地十分清楚。
而這樣多元的偶戲形式運用，也讓《水鬼請戲》看起來就像是一部傳統布袋戲如何與現代劇場嫁接的教材範本，觀眾們可以在現代舞台看到現在的布袋戲偶師，在適應現代劇場的過程中如何保持自身的彈性；同時又在彩樓戲台，看到傳統布袋戲如何在有限的空間中把細節呈現到極致。這兩種截然不同的美學思維，在《水鬼請戲》中獲得了有機的結合，並且很好地說完了一個溫暖而逗趣的故事。
- 無獨有偶工作室劇團《搞砸的那一天》
作為國內最具代表性的當代偶戲品牌，無獨有偶工作室劇團近年的作品大多是改編經典文學的親子向製作。《搞砸的那一天》則是睽違多時，以成人觀眾為取向的作品。全劇充滿獵奇的肉體變異，又滿溢著現代都市人類所獨有，疲憊而破敗的集體圖像。
在歌手王榆鈞輕薄又空靈，介於呢喃與吟唱之間的聲音表演之中，兩個身著手術衣的操偶師從裹屍袋裏頭拿出一個個縫製成人體部位、彼此嫁接如畸人的布偶。
這些布偶在表演者的手中解構、重組，從巨大如異獸的畸形肉體，翻轉開啟之後又變出一個個不同型態的、破碎而卑微的小人、小獸。搭配歌詞之中充滿憂鬱和焦慮，不停打轉的叨叨絮語，《搞砸的那一天》以無機的戲偶實體比擬有機的人類精神，這些戲偶組成的血肉奇觀，正拼湊出現代人充滿煩惱與我執的心靈世界。
沉浸：劇院建築的翻轉與觀演距離的拉縮
沉浸式展演無疑是近年藝文社群及文創產業的寵兒，蔚為風潮。這些複合式節目多半在非典型展演空間發生，且主打多元豐富的觀眾體驗。而其訴求多場次、少人次、高票價的消費模式，更與追求多賣票、多席位的大型劇場分庭抗禮。
但是，這裡所講的「沉浸」，所講的正是異於前例，在正規劇場實踐的沉浸式展演製作。他們並非在劇場外另闢蹊徑，而是重新解構劇場建築，打破舞台與觀眾席間的無數面牆，再一次思考劇場裡的觀演關係。
- 洪于雯《聲妖錄》
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
我們想讓你知道的是
台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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