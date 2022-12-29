【2022台灣年度表演藝術回顧】「偶戲、沉浸、共製」三大關鍵字，疫後時代的劇場準備好了嗎？

2022對於劇場來說無疑是熱鬧非凡的一年，先是千呼萬喚始出來的台北表演藝術中心終於向觀眾敞開大門，夾帶開幕季和台北三大藝術節[1]的大量展演氣勢洶洶而來。

幾個地方小型場館和藝術節也陸續接力上場[2]，特別的是今年還有民間團隊自營的場館問世，包括曉劇場承租糖廍文化園區，自籌經費籌建的「萬座曉劇場」。當代傳奇劇場也宣布進駐市定古蹟「板橋放送所」，下半年已陸續推出表演節目和文創展演，預告明年將有故事屋、親子劇場等多元規畫與民眾見面。

而在各大藝術節百家爭鳴、各地場館與文化局處彼此拚搏的情況下，除去4至6月疫情還稍不明朗的這段時間，我們迎來了空前未有，表演炸量、節目爆滿的一個下半年。各種規模、形式、地點的表演節目不停在挑戰觀眾的想像和視野。而就像是在回應這個鉅變的時代，不論是面對疫情、科技，還是社群與歷史，每個節目都提出了不同的關照與反思。

現在，讓我們從幾個關鍵字開始，回顧幾個本年度蔚為話題、廣獲迴響的劇場製作，看看疫情趨緩之後，劇場又發展了什麼新的功課。

進入正文前一提，基於本年度節目真的太多，而且不少外國節目上半年根本進不了台灣，本文回顧的作品將以國人製作為主。所以不要問我為什麼沒有松隆子演的《歌舞伎之夜》，而且我也買不到票。而敝人見識有限，相信一定會有比我更用功、看更多戲的劇場高人能提出比這篇文章更精采的名單。歡迎大家登入TNL會員，在TNL網路沙龍發表您的看法。

偶戲：人與偶與劇場之間的曖昧情感

做為一個觀演層次複雜的表演形式，偶戲總是有一種獨特的魅力。和音樂家與他們手中的樂器不同，觀看偶戲時，你很難不感受那種，到底現在的表演者是偶師還是戲偶本身的曖昧關係。

今年有幾部優異的偶戲製作，正是透過投影技術、人偶共演、多種偶戲種類並置等多元形式，把偶戲這種觀看層次紛呈的特性發揮地淋漓盡致，讓這門古老的藝術多了幾分當代的想像。

阮劇團×楊輝《釣蝦場的十日談》

《釣蝦場的十日談》由國表藝三館共製，台灣國際藝術節和台灣戲曲藝術節共同主辦，阮劇團和旅法布袋戲藝術家楊輝共同創作，表演陣容除了楊輝和數位現代劇場演員之外，更囊括三個國內活躍的布袋戲團[3]。將薄伽丘的名著《十日談》改編成台味十足、荒唐胡鬧的十個荒謬故事，可說是今年規模最大的現代偶戲製作。

透過舞台上的即時投影，《釣蝦場的十日談》讓演員的表演與操偶的細節，得以在同一個鏡框畫面同時呈現。並且除了不同表演形式的互動之外，更讓觀眾得以細細觀看這些平常隱藏在戲樓後的布袋戲演師。然後驚覺，原來戲偶之下的他們，其實全身都有戲。

薄伽丘的《十日談》本就是描述一群青少男女為了躲避黑死病，互相講述故事度日。而在《釣蝦場的十日談》中，偶與人的界線於焉消弭，最後呈現一個疫情壟罩下，歌舞昇平、荒唐避世的烏托邦。

台北木偶劇團《水鬼請戲》

台北木偶劇團的《水鬼請戲》，發想自日治時期嘉義流傳的鄉野怪談。講述落水而失憶的男子江一泉，獲得一班水鬼的協助而找回記憶、返回陽世。

《水鬼請戲》透過不同的舞台、戲偶形式來表現不同位階的腳色——水鬼們和主角江一泉在現代舞台上表演；仍在陽間的人們，則在布幕之後以皮影加上真人演員的投影來呈現；而劇中的戲中戲《玄郎千里送京娘》，則是在傳統彩樓樣式的布袋戲台演出。《水鬼請戲》透過不同的呈現營造不同的景深，幫助觀眾把事件時間線和腳色關係梳理地十分清楚。

而這樣多元的偶戲形式運用，也讓《水鬼請戲》看起來就像是一部傳統布袋戲如何與現代劇場嫁接的教材範本，觀眾們可以在現代舞台看到現在的布袋戲偶師，在適應現代劇場的過程中如何保持自身的彈性；同時又在彩樓戲台，看到傳統布袋戲如何在有限的空間中把細節呈現到極致。這兩種截然不同的美學思維，在《水鬼請戲》中獲得了有機的結合，並且很好地說完了一個溫暖而逗趣的故事。

無獨有偶工作室劇團《搞砸的那一天》

作為國內最具代表性的當代偶戲品牌，無獨有偶工作室劇團近年的作品大多是改編經典文學的親子向製作。《搞砸的那一天》則是睽違多時，以成人觀眾為取向的作品。全劇充滿獵奇的肉體變異，又滿溢著現代都市人類所獨有，疲憊而破敗的集體圖像。

在歌手王榆鈞輕薄又空靈，介於呢喃與吟唱之間的聲音表演之中，兩個身著手術衣的操偶師從裹屍袋裏頭拿出一個個縫製成人體部位、彼此嫁接如畸人的布偶。

這些布偶在表演者的手中解構、重組，從巨大如異獸的畸形肉體，翻轉開啟之後又變出一個個不同型態的、破碎而卑微的小人、小獸。搭配歌詞之中充滿憂鬱和焦慮，不停打轉的叨叨絮語，《搞砸的那一天》以無機的戲偶實體比擬有機的人類精神，這些戲偶組成的血肉奇觀，正拼湊出現代人充滿煩惱與我執的心靈世界。

沉浸：劇院建築的翻轉與觀演距離的拉縮

沉浸式展演無疑是近年藝文社群及文創產業的寵兒，蔚為風潮。這些複合式節目多半在非典型展演空間發生，且主打多元豐富的觀眾體驗。而其訴求多場次、少人次、高票價的消費模式，更與追求多賣票、多席位的大型劇場分庭抗禮。

但是，這裡所講的「沉浸」，所講的正是異於前例，在正規劇場實踐的沉浸式展演製作。他們並非在劇場外另闢蹊徑，而是重新解構劇場建築，打破舞台與觀眾席間的無數面牆，再一次思考劇場裡的觀演關係。