12月消費者信心指數悲觀，景氣燈號4年來首度轉藍，明年上半年恐怕更多無薪假、裁員
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民眾對未來景氣沒有信心，國發會發布氣燈號，已經正式由黃藍燈轉成「藍色」，顯示生產面、信心面和金融面等各面指標轉於疲弱，呼籲民眾要「密切關注經濟後續發展」。
國立中央大學台灣經濟發展研究中心（中大台經中心）調查2022年12月消費者信心指數（CCI）總指數為59.12點，大多數指標皆偏向悲觀，又加上景氣燈號正式「轉藍」。對此，中大台經中心指執行長吳大任推測，明（2023）年上半年，可能看到更多廠商無薪假、裁員的現象。
民眾信心不足，購買力恐下降
12月27日，消費者信心指數總指數為59.12點，與上個月比較下降0.88點。本次調查6項分項指標，一項指標上升的指標是「物價水準」，5項指標下降，分別包含購買耐久財、國內經濟景氣、家庭經濟狀況、就業機會和投資股市時機。
消費者信心指數總指數（CCI）：指數包含民眾對未來景氣、就業情況、消費等想法，因此若受訪者對未來看法都偏向悲觀，他們可能會期待物價在未來有下跌的可能性，因此選擇延後消費的時機，意即消費市場陷入停滯。
值得注意的是，唯一上升的指標是「未來半年國內物價水準」，顯示民眾預期未來物價上升，大過於其它經濟、就業和投資等指標，對未來前景抱持悲觀。
中大台經中心調查民眾「未來半年家庭經濟狀況」，結果顯示有將近46.6%的民眾認為將越來越壞，同時也有38.4%的民眾認為經濟景氣會持續向下，至於就業機會則超過53%認為情況越來越糟。
吳大任指出，數據顯示家庭經濟持續惡化，再加上央行接連升息，台灣至少有200萬戶房貸民眾，負擔將大幅提升。而企業端也受到升息、電價調整影響，可能看到更多無薪假、裁員的現象。
國發會示警：密切關注「景氣後續變化」
此外，國發會27日公布11月景氣燈號，綜合判斷分數為12分，較上月減少6分。國發會強調，燈號轉呈藍燈，須密切關注「景氣後續變化」。
燈號意義：綠燈（23-31分），表示景氣穩定；紅燈（38-45分），表示熱絡；藍燈(9-16分)，表示景氣低迷；黃紅燈（32-37分）及黃藍燈（17-22分）均為注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向。
國發會解釋，今年以來，受俄烏戰爭爆發及通膨居高影響，且各國加速緊縮貨幣政策，全球經濟成長動能趨弱，終端市場需求下降，加以產業鏈持續去化庫存，導致11月份海關出口值、批發業營業額均較去年同期轉呈衰退。
針對未來，出口方面，雖新興科技應用需求持續，且農曆年前備貨需求陸續釋出，但是全球經貿動能走弱，恐抑低台灣出口表現。國發會強調，俄烏戰爭膠著，且全球通膨及升息壓力持續，加以中國疫情快速擴散，均加深全球經濟下行風險，後續發展仍須密切關注。
景氣日益低迷，經濟部長王美花28日表示，經濟部將針對包含國際競爭力、人才、調整高庫存等，進一步和產業界溝通。他重申，不論是國際機構或各國情勢的預估，明年景氣相關的變數和挑戰都非常巨大。
經濟部將會維持物價穩定，如推出平價的專區，國營事業也會提出平價方案。王美花強調，財政部超徵稅收規劃，無論是振興發券，還是還債整個經費規劃都會在行政院裡通盤考量，經濟部會針對產業面來因應。
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核稿編輯：翁世航
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
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