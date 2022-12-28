12月消費者信心指數悲觀，景氣燈號4年來首度轉藍，明年上半年恐怕更多無薪假、裁員

國立中央大學台灣經濟發展研究中心（中大台經中心）調查2022年12月消費者信心指數（CCI）總指數為59.12點，大多數指標皆偏向悲觀，又加上景氣燈號正式「轉藍」。對此，中大台經中心指執行長吳大任推測，明（2023）年上半年，可能看到更多廠商無薪假、裁員的現象。

民眾信心不足，購買力恐下降

12月27日，消費者信心指數總指數為59.12點，與上個月比較下降0.88點。本次調查6項分項指標，一項指標上升的指標是「物價水準」，5項指標下降，分別包含購買耐久財、國內經濟景氣、家庭經濟狀況、就業機會和投資股市時機。

消費者信心指數總指數（CCI）：指數包含民眾對未來景氣、就業情況、消費等想法，因此若受訪者對未來看法都偏向悲觀，他們可能會期待物價在未來有下跌的可能性，因此選擇延後消費的時機，意即消費市場陷入停滯。

值得注意的是，唯一上升的指標是「未來半年國內物價水準」，顯示民眾預期未來物價上升，大過於其它經濟、就業和投資等指標，對未來前景抱持悲觀。

中大台經中心

中大台經中心調查民眾「未來半年家庭經濟狀況」，結果顯示有將近46.6%的民眾認為將越來越壞，同時也有38.4%的民眾認為經濟景氣會持續向下，至於就業機會則超過53%認為情況越來越糟。

吳大任指出，數據顯示家庭經濟持續惡化，再加上央行接連升息，台灣至少有200萬戶房貸民眾，負擔將大幅提升。而企業端也受到升息、電價調整影響，可能看到更多無薪假、裁員的現象。

國發會示警：密切關注「景氣後續變化」

此外，國發會27日公布11月景氣燈號，綜合判斷分數為12分，較上月減少6分。國發會強調，燈號轉呈藍燈，須密切關注「景氣後續變化」。

燈號意義：綠燈（23-31分），表示景氣穩定；紅燈（38-45分），表示熱絡；藍燈(9-16分)，表示景氣低迷；黃紅燈（32-37分）及黃藍燈（17-22分）均為注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向。

國發會解釋，今年以來，受俄烏戰爭爆發及通膨居高影響，且各國加速緊縮貨幣政策，全球經濟成長動能趨弱，終端市場需求下降，加以產業鏈持續去化庫存，導致11月份海關出口值、批發業營業額均較去年同期轉呈衰退。

國發會

針對未來，出口方面，雖新興科技應用需求持續，且農曆年前備貨需求陸續釋出，但是全球經貿動能走弱，恐抑低台灣出口表現。國發會強調，俄烏戰爭膠著，且全球通膨及升息壓力持續，加以中國疫情快速擴散，均加深全球經濟下行風險，後續發展仍須密切關注。

景氣日益低迷，經濟部長王美花28日表示，經濟部將針對包含國際競爭力、人才、調整高庫存等，進一步和產業界溝通。他重申，不論是國際機構或各國情勢的預估，明年景氣相關的變數和挑戰都非常巨大。

經濟部將會維持物價穩定，如推出平價的專區，國營事業也會提出平價方案。王美花強調，財政部超徵稅收規劃，無論是振興發券，還是還債整個經費規劃都會在行政院裡通盤考量，經濟部會針對產業面來因應。

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核稿編輯：翁世航