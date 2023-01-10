2023/01/10,
歷史

《工頭堅的龍馬之旅》：第一次看到龍馬故鄉時的心情，此刻回想，依然記憶猶新……

《工頭堅的龍馬之旅》：第一次看到龍馬故鄉時的心情，此刻回想，依然記憶猶新……
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

前所未見的日本旅行記事，最會說故事的旅行長私房景點全公開！以歷史事實為底，戲劇情節為輔，在這段長達十年，總計二十三次的旅程當中，從度過少年時期的高知，到籌備海上事業的長崎，後代落腳的北海道；在京都的武士住宅品嘗當年膳食，漫步巷弄尋覓傳說中的「結婚式場」。各樣機緣與邂逅，探索與思考，在這漫長的旅程中激盪萌發。

文：工頭堅

前進高知 岡山縣 岡山市 北區 驛元

從京都出發的「光」（ひかり）461號高速列車急速減緩，駛進山陽新幹線上的大站——岡山；心情也開始微微地興奮起來。

那年是我第一次來到岡山。

如果不是為了要到龍馬的故鄉——高知，應該不會特別注意到這個位於本州西南「中國地方」的城市；不過自從一九八八年第一座連結本州與四國的瀨戶大橋完工通車、穿越大橋下層的「本四備讚線」列車隨即開通之後，岡山驛成為由本州前往四國最重要（目前仍是唯一）的鐵道玄關。

其實，最具有戲劇性或儀式感的方式，應該是直接搭飛機，飛往高知的「龍馬空港」；但因台灣沒有定期的直飛班機，日本國內線班次也有限，從經濟上考量，還是買JR Pass，以鐵道作為主要交通工具最好。

從本州經陸路前往四國，共有三條主要路線。分別是尾道今治路線（島波海道）、兒島坂出路線（瀨戶大橋）、神戶鳴門路線（明石海峽大橋／大鳴門橋），但如果採用鐵道旅行，則唯一的選擇，就是由岡山出發，經由瀨戶大橋進入四國。

JR不愧為世界一流的鐵道系統，從新幹線轉到一般列車（在來線）的流程既清楚又方便；很快便進到站內，確認下一班列車的時間與月台。

在岡山驛內順手拿了一些印刷精美的文宣品，初步構築起岡山的旅遊意象：作為岡山藩池田氏的城下町而發展起來的城市，除了有日本三名園之一的岡山後樂園，近郊的倉敷美觀地區更保留了江戶時期的倉庫、商家、運河組成的老街街景。

如果轉車時間較長，驛內還有個相當舒適高檔的休息室；從休息室的窗戶看出去，可以瞥見岡山驛前的熱鬧市容，典型的日本中型城市風貌。

來到每一站，總要試試當地的特色驛弁（鐵路便當）；從招牌的「桃太郎之祭壽司」也才猛然想起：是了，岡山不就是知名的桃太郎傳說發源地嘛。雖說這種民間傳奇人物，後世對於其出生地往往眾說紛紜，但由於岡山縣盛產白桃，遂成為較有力公認的桃太郎故鄉。

桃太郎之祭壽司，連弁當盒都做成一個大桃子形狀；原本我很想洗乾淨後帶回來，可仔細想想也真是無用之物，最後放棄了。盒中並不是雉雞腿、猴乾、狗肉或者鬼排骨（？）之類的桃太郎主題料理，而是一般的山珍海味漬物，份量和口味都不錯。

買好了午餐，找到五、六、八月台入口；從本州開往四國的快速列車，包括潮風（往松山）、南風（往高知）、渦潮（往德島），以及海洋快線（Marine Liner，往高松），都在此乘坐。

這四種列車、四條路線，跨越瀨戶內海，通往南方的四國島上西、南、東、北四個不同縣的縣廳所在地（愛媛縣、高知縣、德島縣、香川縣），也就是日本古代的伊予、土佐、阿波、讚岐四個「令制國」，正是「四國」這個島嶼名稱的由來。

我和旅伴的目標，是土佐高知。這段車程，因尚未全線電氣化，採用柴油列車，約需兩小時四十分，可以想像，就好比從台北到花蓮。

月台上，開往高知的特急南風列車已經啟動待發。這是JR四國的N2000系氣動車；因應穿越四國山地時鐵道蜿蜒的狀態，採用了擺錘（振子）式的設計。看到車門旁的字幕打著「特急 高知行」，心想終於要踏上這段想望多年的行程了，不禁還是有些激動。

這段車票是在關西空港驛使用JR PASS預訂的，不知是否站務人員特別針對外國旅客的貼心，把我們的座位劃在最後一排，座椅後的空間正好可以擺放登機箱尺寸的行李，非常方便。

不過，對我來說，更有意思的可能是車廂連結處有吸菸室的設置。目前日本的各大城市以及大多數JR車站、月台，逐漸推行禁菸政策；唯有在這種比較鄉下的舊式列車上還可以看到這人性化的便利服務。

原本對於這趟由岡山到高知、歷時兩小時四十分的車程並沒有太多想像，單純覺得是前往目的地的過程，但是卻意外地充滿了驚喜。出發約半小時，過了岡山縣南端的兒島驛之後，南風列車開上了瀨戶大橋，這時車內也特別廣播介紹兩邊瀨戶內海的景觀。

我再度慶幸是坐在最後一排：因為上橋之後實在太興奮了，也顧不得旁人的目光，站著拿起相機往兩旁車窗外一陣連拍；還好眾人也似乎都被風景吸引著，不以為意。

這日的天氣和視野極佳，瀨戶內海的景觀甚美。以前曾有一段時間很流行由九州、關西到關東的團體旅行，中間有一段坐船遊內海的行程，但我一直沒走過那樣的行程，所以嚴格來說當時是第一次見到瀨戶內海（事實上是「飛越」內海），更是興奮莫名。

想起小林紀晴《日本之路》中的一段文字：

瀨戶內海看起來像一座巨大的湖。因為，三百六十度，不管朝哪個方向，或近或遠，島看起來都像是連續著好幾重一般。我從不知道有這樣的風景。在日本存在著這樣的風景。

接近四國這一頭，港口及工業設施開始出現，從地圖上看，這是香川縣坂出港的番之州工業區，橋頭有個瀨戶大橋紀念館與紀念公園。

在四國的第一個停靠站，是距離港口不遠的綾歌郡宇多津町；明明都是在日本，然而到了四國，城市的樣貌便彷彿有一點微妙的不同，房舍和道路的尺寸，似乎都比本州小了一號，或許只是自己的心理作用。無論如何，我特地走到月台，初次踏上四國的土地，拍下了車站的名稱。

過了宇多津、多度津，儘管還是同一部列車，但已由「本四備讚線」接上了「土讚線」；顧名思義，是連接讚岐與土佐兩「國」的路線。列車續往南行，窗外的景觀轉變為純粹的鄉間風光；四國村屋農舍的風格的確較本州更簡單純樸，老式的房屋也更多些。香川縣是以前的讚岐國，而正如大家所熟知的，也是「烏龍麵之鄉」。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。