Netflix影集《星期三》爆紅主角珍娜奧特嘉真的會拉大提琴嗎？她拉的曲子好耳熟是哪一首？
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你看過另一部Netflix超夯的電視劇《星期三》了嗎？其中，由珍娜・奧特嘉（Jenna Ortega）飾演的星期三，在屋頂上演奏大提琴的片段受到了廣大討論，究竟，這個拉小提琴的片段是不是演員本人親自演出的呢？演出的歌曲又是什麼？
文：音音有代誌｜小卷
除了最近大火的《First Love 初戀》之外，你看過另一部Netflix超夯的電視劇《星期三》了嗎？
其中，由珍娜・奧特嘉（Jenna Ortega）飾演的星期三，在屋頂上演奏大提琴的片段受到了廣大討論，究竟，這個拉小提琴的片段是不是演員本人親自演出的呢？演出的歌曲又是什麼？就讓我們繼續看下去。
歐美的話題超夯神劇，你看過了嗎？
在Netflix短短上線不到一個月，《星期三》已經創下突破10億的觀看次數，打破了熱門影集《怪奇物語4》的紀錄，短短8集的故事講述了《阿達家族》女兒星期三的故事，由名導提姆・波頓（Tim Burton）執導、珍娜・奧特嘉（Jenna Ortega）飾演主角星期三。
而在劇集中，大提琴的「戲份」也不算少，這讓大家開始好奇：「珍娜是真的會拉大提琴嗎？還是一切都是劇組的精巧借位？」
珍娜・奧特嘉真的會拉大提琴嗎？
答案是「會」！珍娜非常投入於角色之中，甚至為了角色星期三學習了超多新技能，包括擊劍、德文、射箭、拳擊還有非常重要的大提琴。
珍娜向雜誌媒體《連線》（Wired）分享，在《星期三》正式開拍的前兩個月，她就開始一個禮拜上兩天的大提琴課，用超密集的方式學會必須演奏的曲目。她還說：「現在拍完戲了，可能沒辦法拉得很完美。」
但是，珍娜・奧特嘉仍覺得拉大提琴非常有趣、也認為這是一個很迷人的樂器，有機會的話她會想要繼續學下去，也非常佩服能夠演奏大提琴的人。
等等，這首歌好熟悉！她拉的曲子是什麼？
另外一個大家常常問到的問題就是，那她用大提琴演出的曲子是什麼？關於這一點，讓我們分成劇外和劇中跟大家分享吧。
劇外，珍娜曾經在社群媒體上分享自己練習大提琴的影片，當時，她拉奏的歌曲是巴赫（Bach）的〈G大調第一號無伴奏大提琴組曲, BWV 1007〉，對於一個初學沒多久的人來說，指板上沒有任何的輔助貼紙，還能夠拉成這樣真的很不容易。
而劇中，珍娜則演奏了兩首歌曲，一首是滾石樂團的〈Paint It, Black〉，另一首則是韋瓦第《四季》中的〈冬〉。
至於為什麼製作組選用了這兩首曲子呢？原來，滾石樂團的〈Paint It, Black〉中，有句歌詞寫到：「再也沒有顏色了，我要將他們全部變成黑色」（No colors anymore I want them to turn black），正好跟星期三全身黑的打扮非常吻合，甚至連大提琴都是黑色的。
至於，星期三在外展日上演奏的曲目則是〈冬〉，在四季協奏曲中，其實有各附上一首十四行詩，雖然作者不詳，但卻能幫助我們更能體會作者想要表達的季節風采：
小心翼翼地踩著步伐前進，
深怕一個不留神栽了個觔斗；
有時在冰上匆匆滑過，
跌坐在雪上， 來回地跑步玩耍。
此外，有眼尖的觀眾發現在〈Paint It, Black〉這首歌中，珍娜演出的時候不斷地運弓，但實際上播出的音軌卻比較像是用弓背或是撥弦的方式演奏，所以珍娜應該只是做做樣子而已，並不是真的現場演出。
雖然話是這麼說，可是不得不說，珍娜做得實在非常到位！她的手在指板上擺的位置幾乎都是正確的，而且她拉奏的韻律完全與音樂相同，真不愧在演出前做足了功課。
雖然不知道什麼時候會迎來第二季《星期三》，但我們可以好好期待未來珍娜還會攜手大提琴帶來哪些精采曲目。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
我們想讓你知道的是
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
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