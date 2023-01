Netflix影集《星期三》爆紅主角珍娜奧特嘉真的會拉大提琴嗎？她拉的曲子好耳熟是哪一首？

文:音音有代誌|小卷

除了最近大火的《First Love 初戀》之外,你看過另一部Netflix超夯的電視劇《星期三》了嗎?

其中,由珍娜・奧特嘉(Jenna Ortega)飾演的星期三,在屋頂上演奏大提琴的片段受到了廣大討論,究竟,這個拉小提琴的片段是不是演員本人親自演出的呢?演出的歌曲又是什麼?就讓我們繼續看下去。

歐美的話題超夯神劇,你看過了嗎?

在Netflix短短上線不到一個月,《星期三》已經創下突破10億的觀看次數,打破了熱門影集《怪奇物語4》的紀錄,短短8集的故事講述了《阿達家族》女兒星期三的故事,由名導提姆・波頓(Tim Burton)執導、珍娜・奧特嘉(Jenna Ortega)飾演主角星期三。

而在劇集中,大提琴的「戲份」也不算少,這讓大家開始好奇:「珍娜是真的會拉大提琴嗎?還是一切都是劇組的精巧借位?」

珍娜・奧特嘉真的會拉大提琴嗎?

答案是「會」!珍娜非常投入於角色之中,甚至為了角色星期三學習了超多新技能,包括擊劍、德文、射箭、拳擊還有非常重要的大提琴。

珍娜向雜誌媒體《連線》(Wired)分享,在《星期三》正式開拍的前兩個月,她就開始一個禮拜上兩天的大提琴課,用超密集的方式學會必須演奏的曲目。她還說:「現在拍完戲了,可能沒辦法拉得很完美。」

但是,珍娜・奧特嘉仍覺得拉大提琴非常有趣、也認為這是一個很迷人的樂器,有機會的話她會想要繼續學下去,也非常佩服能夠演奏大提琴的人。

等等,這首歌好熟悉!她拉的曲子是什麼?

另外一個大家常常問到的問題就是,那她用大提琴演出的曲子是什麼?關於這一點,讓我們分成劇外和劇中跟大家分享吧。

劇外,珍娜曾經在社群媒體上分享自己練習大提琴的影片,當時,她拉奏的歌曲是巴赫(Bach)的〈G大調第一號無伴奏大提琴組曲, BWV 1007〉,對於一個初學沒多久的人來說,指板上沒有任何的輔助貼紙,還能夠拉成這樣真的很不容易。

而劇中,珍娜則演奏了兩首歌曲,一首是滾石樂團的〈Paint It, Black〉,另一首則是韋瓦第《四季》中的〈冬〉。

至於為什麼製作組選用了這兩首曲子呢?原來,滾石樂團的〈Paint It, Black〉中,有句歌詞寫到:「再也沒有顏色了,我要將他們全部變成黑色」(No colors anymore I want them to turn black),正好跟星期三全身黑的打扮非常吻合,甚至連大提琴都是黑色的。

至於,星期三在外展日上演奏的曲目則是〈冬〉,在四季協奏曲中,其實有各附上一首十四行詩,雖然作者不詳,但卻能幫助我們更能體會作者想要表達的季節風采:

小心翼翼地踩著步伐前進,

深怕一個不留神栽了個觔斗;

有時在冰上匆匆滑過,

跌坐在雪上, 來回地跑步玩耍。

此外,有眼尖的觀眾發現在〈Paint It, Black〉這首歌中,珍娜演出的時候不斷地運弓,但實際上播出的音軌卻比較像是用弓背或是撥弦的方式演奏,所以珍娜應該只是做做樣子而已,並不是真的現場演出。

雖然話是這麼說,可是不得不說,珍娜做得實在非常到位!她的手在指板上擺的位置幾乎都是正確的,而且她拉奏的韻律完全與音樂相同,真不愧在演出前做足了功課。

雖然不知道什麼時候會迎來第二季《星期三》,但我們可以好好期待未來珍娜還會攜手大提琴帶來哪些精采曲目。

