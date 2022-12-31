TNL+ 2022/12/31,
藝文

【2022台灣年度藝文展覽回顧】「延續、群眾、挑戰」三組關鍵字，與台灣脈絡下的「超級特展」

【2022台灣年度藝文展覽回顧】「延續、群眾、挑戰」三組關鍵字，與台灣脈絡下的「超級特展」
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

為了能夠更聚焦在美術館的脈絡裡，筆者在這歲末年終之際，以台灣的公立美術館展覽為對象，與讀者用三組關鍵字「延續」、「群眾」與「挑戰」來回顧2022年的藝文展覽概況。然而，到底我們能不能單憑展覽參觀人數就斷定群眾對於「台灣美術」的熱潮消失？其實，有沒有可能去年萬人空巷的壯觀場景只是一個開始？

2022年的冬天格外寒冷，台灣的氣溫驟降衝破了歷史的最低紀錄，厚重的冬被與衣物重新進入人們的日常生活，陪伴著人們跨入嶄新的一年，期盼著冬去春來。

然而，與往年不同的是，今年冬天人們內心的悸動已如點點星火幽幽燃起，無法被冷冽的寒風吹滅，因為緊閉數年的國境大門早已緩緩開啟，往外跑的心思在眾人心裡蠢蠢欲動。

昔日的疫情似乎真的要結束了，或者說接近了尾聲。過去如泡影般不尋常的日子逐漸離去，漸漸地能夠用彼此的真面目示人，而迎接大家的究竟會是快樂且美好的面容還是全新且要再適應的挑戰？

為了能夠更聚焦在美術館的脈絡裡，筆者在這歲末年終之際，以台灣的公立美術館展覽為對象，與讀者用三組關鍵字「延續」、「群眾」與「挑戰」來回顧2022年的藝文展覽概況。

疫情降溫，喚醒了過去頻繁的藝術交流

「COVID-19疫情對世界各地的博物館造成了無與倫比的衝擊。由於封鎖、封城限制，在很長的一段時間裡，大眾都無法與文物、藝文空間進行任何接觸。」

根據ICOM分別在2020年與2021進行的三份問卷調查所得到的結果，全球有將近95%的博物館，在過去兩年為了顧及訪客與館員的健康，被迫暫時關閉，進而對經濟、社會與文化等面向造成了不良影響 。

而台灣的美術館也同樣在去年受到疫情波及，被迫短暫地停止或延後早已籌備完成的藝術展覽，甚至是將展覽與藝術活動由線下轉為線上 。

直到今年，疫情逐漸趨緩，台灣的藝文活動又隨著政府政策與國際局勢的轉變，逐漸恢復昔日的盛況與多元。國內藝術活動因為能夠實際交流而變得比往年熱鬧，而隨著各國國境陸續開放，藝術家、藝術品的交流相較於過去兩年變得較為容易，許多外籍藝術家，更能夠帶著他們的作品來到台灣，進入美術館並走進大眾視野。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。