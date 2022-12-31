【2022台灣年度藝文展覽回顧】「延續、群眾、挑戰」三組關鍵字，與台灣脈絡下的「超級特展」
我們想讓你知道的是
為了能夠更聚焦在美術館的脈絡裡，筆者在這歲末年終之際，以台灣的公立美術館展覽為對象，與讀者用三組關鍵字「延續」、「群眾」與「挑戰」來回顧2022年的藝文展覽概況。然而，到底我們能不能單憑展覽參觀人數就斷定群眾對於「台灣美術」的熱潮消失？其實，有沒有可能去年萬人空巷的壯觀場景只是一個開始？
2022年的冬天格外寒冷，台灣的氣溫驟降衝破了歷史的最低紀錄，厚重的冬被與衣物重新進入人們的日常生活，陪伴著人們跨入嶄新的一年，期盼著冬去春來。
然而，與往年不同的是，今年冬天人們內心的悸動已如點點星火幽幽燃起，無法被冷冽的寒風吹滅，因為緊閉數年的國境大門早已緩緩開啟，往外跑的心思在眾人心裡蠢蠢欲動。
昔日的疫情似乎真的要結束了，或者說接近了尾聲。過去如泡影般不尋常的日子逐漸離去，漸漸地能夠用彼此的真面目示人，而迎接大家的究竟會是快樂且美好的面容還是全新且要再適應的挑戰？
為了能夠更聚焦在美術館的脈絡裡，筆者在這歲末年終之際，以台灣的公立美術館展覽為對象，與讀者用三組關鍵字「延續」、「群眾」與「挑戰」來回顧2022年的藝文展覽概況。
疫情降溫，喚醒了過去頻繁的藝術交流
「COVID-19疫情對世界各地的博物館造成了無與倫比的衝擊。由於封鎖、封城限制，在很長的一段時間裡，大眾都無法與文物、藝文空間進行任何接觸。」
根據ICOM分別在2020年與2021進行的三份問卷調查所得到的結果，全球有將近95%的博物館，在過去兩年為了顧及訪客與館員的健康，被迫暫時關閉，進而對經濟、社會與文化等面向造成了不良影響 。
而台灣的美術館也同樣在去年受到疫情波及，被迫短暫地停止或延後早已籌備完成的藝術展覽，甚至是將展覽與藝術活動由線下轉為線上 。
直到今年，疫情逐漸趨緩，台灣的藝文活動又隨著政府政策與國際局勢的轉變，逐漸恢復昔日的盛況與多元。國內藝術活動因為能夠實際交流而變得比往年熱鬧，而隨著各國國境陸續開放，藝術家、藝術品的交流相較於過去兩年變得較為容易，許多外籍藝術家，更能夠帶著他們的作品來到台灣，進入美術館並走進大眾視野。
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世界級年度雲端科技盛會不錯過，AWS re:Invent 2022 re:Cap免費開放報名中，現在參與就送多樣好禮！
我們想讓你知道的是
雲端服務龍頭 AWS 即將在2023年1月12日於華南國際會議中心舉辦「AWS雲端科技發表會－臺灣站」，把美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，邀請企業社群一起認識尖端雲端技術及產品革新。
隨著雲端服務的飛速發展，相關技術與商業模式也逐漸步入成熟期。如今，雲端技術提供的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為各行各業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的產業基石；更甚至以此發展出如人工智慧、大數據應用等進階雲端運算技術，為許多行業帶來難以估計的巨大價值。
不過，雲端技術的特性也讓其技術細節及產業應用方式總是瞬息萬變，如何掌握最新技術趨勢、結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。為此，AWS臺灣團隊將於2023年1月12日舉辦「 AWS re:Invent 2022 re:Cap : AWS 雲端科技發表會──臺灣站 」（下稱AWS雲端科技發表會－臺灣站），把12月於美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，再結合臺灣本地市場的產業需求，帶領參與者了解如何透過創新服務改變既有業務。
最新雲端科技精華彙整、五大雲端主題議程，產業趨勢技術實務一次滿足
在美國稍早落幕的AWS re:Invent中，AWS發布了橫跨機器學習、網路、無伺服器、開發工具、資安、物聯網等13大類，超過70項新興技術領域及產業解決方案。
本次「AWS雲端科技發表會－臺灣站」將聚焦於AWS re:Invent中的焦點服務功能，並依據活動性質分成上、下午兩大部分：上午將彙整AWS re:Invent精華，並邀請重量級嘉賓蒞臨，分享最新穎的雲端產品趨勢及資訊；下午則透過雲端基礎架構、資料庫及分析、雲端架構最佳實務、人工智慧與機器學習、產業創新等五大精選主題議程，幫助企業管理者、技術開發者、資料庫管理師、架構師等精準掌握產業趨勢發展與雲端技術需求。
雖然本次活動實體舉辦，但AWS仍為礙於距離、時間等因素無法前來的開發者／企業管理者提供部分議程線上同步直播，讓對尖端雲端技術感興趣的你有更多元的參與方式。但若想體驗最完整的互動體驗（如AWS服務展攤、實戰工作坊、贈獎活動等），仍建議您撥空親臨活動會場體驗。
AWS鼓勵企業社群共同成長：參加即獲實用好禮，團體報名再送客製露營燈！
無論您是已經上雲多年的資深AWS使用者，還是初入門的雲端初學者，活動內眾多時下最新的雲端技術及產品必然有適合您的內容與新知。最重要的是，AWS雲端科技發表會－臺灣站可以免費報名參加，甚至為了鼓勵企業社群共同成長，AWS還特別準備了團報贈禮、現場早鳥禮、問卷禮、現場抽獎禮等眾多禮品，任何需要接觸雲端技術、擴大企業發展的工作者都不該缺席這場盛會！
● 現場早鳥禮－AWS三合一化妝鏡伸縮數據線
活動當日前 80 位報到的來賓即可獲得現場早鳥禮 。
● 現場問卷禮－AWS客製隨身杯
於活動現場完整參與議程並填寫會後問卷，即可獲得現場問卷禮。
● 線上問卷禮－$25美元AWS Credit服務抵扣券
完整參與線上議程並填寫會後問卷，將獲得線上問卷禮。
● 現場抽獎禮－來自re:Invent拉斯維加斯活動現場的限量神秘好禮（共三名）
完成活動現場報到並完整參與活動，即可獲得限量神秘好禮抽獎資格。
● 團報贈禮－AWS客製露營燈
集結 10 人 ( 含 ) 以上組隊報名台灣re:Cap系列活動任一場以上（包含re:Cap實體場、re:Cap線上場、re:Invent線上精選重播），並於報名表單中 「是否參加團報」 欄位勾選參加，「組隊名稱」欄位請統一填寫一致的團名。
AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
● 報名連結：
https://lihi1.com/0mNR8