黎智英聘海外律師風波，中國人大常委會料將釋法

隨著雲端服務的飛速發展，相關技術與商業模式也逐漸步入成熟期。如今，雲端技術提供的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為各行各業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的產業基石；更甚至以此發展出如人工智慧、大數據應用等進階雲端運算技術，為許多行業帶來難以估計的巨大價值。

不過，雲端技術的特性也讓其技術細節及產業應用方式總是瞬息萬變，如何掌握最新技術趨勢、結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。為此，AWS臺灣團隊將於2023年1月12日舉辦「 AWS re:Invent 2022 re:Cap : AWS 雲端科技發表會──臺灣站 」（下稱AWS雲端科技發表會－臺灣站），把12月於美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，再結合臺灣本地市場的產業需求，帶領參與者了解如何透過創新服務改變既有業務。

最新雲端科技精華彙整、五大雲端主題議程，產業趨勢技術實務一次滿足

在美國稍早落幕的AWS re:Invent中，AWS發布了橫跨機器學習、網路、無伺服器、開發工具、資安、物聯網等13大類，超過70項新興技術領域及產業解決方案。

本次「AWS雲端科技發表會－臺灣站」將聚焦於AWS re:Invent中的焦點服務功能，並依據活動性質分成上、下午兩大部分：上午將彙整AWS re:Invent精華，並邀請重量級嘉賓蒞臨，分享最新穎的雲端產品趨勢及資訊；下午則透過雲端基礎架構、資料庫及分析、雲端架構最佳實務、人工智慧與機器學習、產業創新等五大精選主題議程，幫助企業管理者、技術開發者、資料庫管理師、架構師等精準掌握產業趨勢發展與雲端技術需求。

Photo Credit：AWS

雖然本次活動實體舉辦，但AWS仍為礙於距離、時間等因素無法前來的開發者／企業管理者提供部分議程線上同步直播，讓對尖端雲端技術感興趣的你有更多元的參與方式。但若想體驗最完整的互動體驗（如AWS服務展攤、實戰工作坊、贈獎活動等），仍建議您撥空親臨活動會場體驗。

AWS鼓勵企業社群共同成長：參加即獲實用好禮，團體報名再送客製露營燈！

無論您是已經上雲多年的資深AWS使用者，還是初入門的雲端初學者，活動內眾多時下最新的雲端技術及產品必然有適合您的內容與新知。最重要的是，AWS雲端科技發表會－臺灣站可以免費報名參加，甚至為了鼓勵企業社群共同成長，AWS還特別準備了團報贈禮、現場早鳥禮、問卷禮、現場抽獎禮等眾多禮品，任何需要接觸雲端技術、擴大企業發展的工作者都不該缺席這場盛會！

● 現場早鳥禮－AWS三合一化妝鏡伸縮數據線

活動當日前 80 位報到的來賓即可獲得現場早鳥禮 。

● 現場問卷禮－AWS客製隨身杯

於活動現場完整參與議程並填寫會後問卷，即可獲得現場問卷禮。

● 線上問卷禮－$25美元AWS Credit服務抵扣券

完整參與線上議程並填寫會後問卷，將獲得線上問卷禮。

● 現場抽獎禮－來自re:Invent拉斯維加斯活動現場的限量神秘好禮（共三名）

完成活動現場報到並完整參與活動，即可獲得限量神秘好禮抽獎資格。

● 團報贈禮－AWS客製露營燈

集結 10 人 ( 含 ) 以上組隊報名台灣re:Cap系列活動任一場以上（包含re:Cap實體場、re:Cap線上場、re:Invent線上精選重播），並於報名表單中 「是否參加團報」 欄位勾選參加，「組隊名稱」欄位請統一填寫一致的團名。

Photo Credit：AWS

AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊

Photo Credit：AWS

● 活動時間：

2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM

● 活動地點：

實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）

線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結

● 報名連結：

https://lihi1.com/0mNR8