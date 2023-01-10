2023/01/10,
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《新游牧者之歌》：為什麼一個嬌小的日本女人，會帶著象牙海岸的口音說法文？

《新游牧者之歌》：為什麼一個嬌小的日本女人，會帶著象牙海岸的口音說法文？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

「我祖母只是想讓我變得『有女人味』，但我不喜歡那些女孩的東西。我更喜歡看書或在戶外玩耍。這就是他們生活的方式。從那以後也沒有太大變化。幾年前，我所有的親戚聚在一起討論，如果我在非洲結婚，並帶丈夫回家會發生什麼事。他們不是種族主義者。他們是好人。他們只是沒有出過日本，也從未接觸過其他文化。」

文：菲利克斯・馬夸特（Felix Marquardt）

離開的力量

我必須離開並活著，或者留下並死去。——莎士比亞，引自《羅密歐與茱麗葉》

陌生的城市是件好事。你可以假設在那裡遇到的人都是好人。這是夢想的時間。——路易－斐迪南・賽林（Louis-Ferdinand Céline），《茫茫黑夜漫遊》（Journey to the End of the Night）（譯註：原文為法文 Voyage Au Bout De LA Nuit）

品川夏野很像是村上春樹或米凱・布爾加科夫（Mikhail Bulgakov）小說中的角色。我彷彿看到她在《大師與瑪格麗特》（The Master and Margarita）中一路跟著魔鬼和他的貓到莫斯科，或者在《海邊的卡夫卡》中與田村卡夫卡閒逛。她的經歷揭示了從一個不「移民」的國家移民的樂趣和複雜。

從本質上講，夏野是探險家、先驅和給予者。她適應新的文化和地域，學習四種語言，在其中成長，並以無數方式為她所遇到的人們做出生活貢獻。雖然她只有三十三歲，但她的精力卻超越年齡。

她所屬國家的未來在很大程度上取決於像她這樣的年輕日本冒險家。新加坡國父李光耀曾表示，日本「正步入平庸」，因為老年人口不斷增加，卻不願開放可以讓高齡化人口重振旗鼓的移民。事實上，沒有穩定的移民和移民流動的國家，其未來看起來很黯淡。移民並非憑空發生，而是伴隨入境的人所產生。對於像日本這樣的國家來說，移民是開放和更新自己的機會。

夏野來自栃木縣的普通家庭。從東京往北約兩小時火車車程可達融合傳統與現代文化的栃木縣。這是非常古老的日本鄉村，有連綿起伏的綠色山丘和稻田，「每隔一段時間，就會在其中一塊田裡刻出一張巨大的凱蒂貓臉。日本限定！」

夏野的童年自由自在。由於父母都是教師，她描述其家庭「充滿智慧的活力」。父母鼓勵她和兩個兄弟對政治、全球暖化和動物福利等嚴肅話題感興趣。「他們教會我們忠於自己的熱情，並在關心的事中找到工作。」

這家人每年都會訪問她父親在京都北部偏遠地區的家鄉兩次，讓她接觸到更傳統的日本生活方式。在那裡，她接受祖母的指導。祖母是茶道大師，教授年輕女性表現合宜的舉止，進行茶道。身為唯一的孫女，夏野被迫參加數百節有關日本傳統文化的課程，也被迫學習烹飪傳統菜餚並協助打掃。

「我祖母只是想讓我變得『有女人味』，但我不喜歡那些女孩的東西。我更喜歡看書或在戶外玩耍。這就是他們生活的方式。從那以後也沒有太大變化。幾年前，我所有的親戚聚在一起討論，如果我在非洲結婚，並帶丈夫回家會發生什麼事。他們不是種族主義者。他們是好人。他們只是沒有出過日本，也從未接觸過其他文化。」

夏野的父母思想開放得多，但他們都沒有護照，除了偶爾探親外，也不在日本旅行。她的兄弟也同樣與世隔絕。一個從未離開日本；另一個唯一出國原因只是她所說的「典型的日本蜜月旅行：一週遊玩三個國家，在地標前拍下很多照片。你知道的，打卡留念。」

夏野不一樣。從很小開始，她就被其他文化所吸引，特別是非洲大陸。「我們在電視上看《動物星球》之類的節目，當非洲出現時，我會很著迷。」身為年輕女性，她回憶起在外國做的一個專案。其他孩子大多選擇中國或韓國；最大膽的是美國或歐洲大國。夏野卻選擇加納，這是她在圖書館裡唯一能找到參考書籍的非洲國家。

夏野的第一次海外經歷來自於她十三歲時的作文比賽。因為獲得獎勵，她能夠前往美國阿拉巴馬州，並住在寄宿家庭。她幾個月前才開始在學校學習英語，所以除了電影中看到的以外，美國文化對她來說完全陌生。她的寄宿家庭帶她去看電影、上餐館，當然還有教堂。她把旅途中的所有紀念品都放進一個盒子裡。

「幾年後我找到那個盒子，」她回憶道，「仍然是一段美好的回憶。我保留了一些蠢東西，比如麥當勞的一根吸管、去那裡的登機證、教堂的一支筆。像大多數的十三歲孩子一樣，我才剛開始考慮可能想過什麼樣的人生，但我已經知道想去旅行，去看看不同的地方和不同的人。我無法想像自己會像祖母一樣一直住在同一個村莊裡。我想看看這個世界並學習，打從心底需要離開。我知道自己面臨的第一個挑戰是說好英語。我們日本人很容易因為說不好英語而裹足不前，這很可怕。我找到一所學校，和澳洲的學校有交換計畫。我的父母幾乎無法負擔費用，但他們做出犧牲，讓我得以出發。上帝保佑他們！說英語為我打開許多大門。我認為這是我學到最重要的一件事。」

非洲仍然是最終目標。高中畢業後她選擇去東京市中心的名校早稻田大學，因為它是日本為數不多提供與烏干達首都坎帕拉馬凱雷雷大學（Makerere University）交換計畫的學校。夏野成為馬凱雷雷第一個就讀全學年的日本學生。這次經歷並沒有達到她的期望（「儘管過去享有盛譽，但坦白說，那所大學有著嚴重的功能失調和政治取向」）。

但在放假期間，她決定搭便車穿越坦尚尼亞、馬拉威和莫三比克，並因此得到極大的收穫。旅程中並非一切都很有趣。在莫三比克期間，她感染了瘧疾，並在馬布多的一家醫院住院十天。「那其實是我一生中最糟糕的經歷之一。」但當她回國時，感受到旅行帶給她的激動，並發現大學生活相比之下令人沮喪。她還意識到，與坐在課堂上相比，她在步行和搭便車時更有收穫。

夏野在旅行之前，在暑假安排了一些實習，以改善就業機會。但她決定，再次出發去旅行不僅會更令人興奮，對未來也會更好。接下來的四個月，她從赤道移動至埃及，中途在坦尚尼亞、肯亞、衣索比亞和蘇丹停留。


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