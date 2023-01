《新游牧者之歌》：為什麼一個嬌小的日本女人，會帶著象牙海岸的口音說法文？

文:菲利克斯・馬夸特(Felix Marquardt)

陌生的城市是件好事。你可以假設在那裡遇到的人都是好人。這是夢想的時間。——路易-斐迪南・賽林(Louis-Ferdinand Céline),《茫茫黑夜漫遊》(Journey to the End of the Night)(譯註:原文為法文 Voyage Au Bout De LA Nuit)