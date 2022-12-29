讀〈父親的背囊〉和〈重陽〉：從西西的悼念，學習如何悼念西西

我們想讓你知道的是
蘇東坡「但願人長久」，西西「請賜我們／不散的筵席」，都是追求圓滿的宏大發願。我們知道這並不會成真，天下無不散的筵席，卻無阻千百年來人類普世共同的祈求。
致敬文學家最好的方式，永遠是閱讀他們的文字。
西西，國際級香港文學家在2022年12月18日安詳離世，家人、何福仁、梁滇瑛陪伴在側，終年八十五歲。她畢生著作等身，遺下無數文句傳誦後人，精神長存，知音者應要哀而不傷。
聽到西西仙遊的消息，我想起她悼念、追憶父親的兩首詩：〈父親的背囊〉和〈重陽〉。西西的小說向來追求獨特創新，她的詩卻是另一回事。西西在《西西詩集》的序言如此自道詩觀：
近年多寫詩，有兩個原因，其一，因為學電腦。既要輸入文字，不如寫些短詩。漸漸熟習，詩也長了。《詠嘆調》就是電腦和我的愛恨情仇。其二，打開許多詩集，看又看不懂，讀也讀不出所以然來。不知何去何從。為什麼讀《詩經》、李白、杜甫，反而能夠理解？何不用自己的方式寫，不去理別人。於是又敢寫了。當然讀了些美國當代詩人的作品也有感觸，正該把什麼什麼的主義扔掉。
西西的詩雖有不少別出心裁、童趣之作，讓人驚訝詩人觀看世界的不同角度，她更多的詩歌卻是「把什麼什麼的主義扔掉」，語言平實、淺白，容易把握她所欲傳遞的情思。就像西西自言現在許多詩集都難以讀懂，她回歸傳統、古典的抒情詩人本位，與其說是保守，更貼近對當今詩壇的叛逆。
直抒情思，不作花巧、炫技，最考驗詩人的誠心。修辭立其誠，我們不妨一讀西西的〈父親的背囊〉，講述在人生、家庭道路，她所看見父親撫養弟弟的動人故事。
〈父親的背囊〉
我父親揹著一個背囊
在崎嶇的山上走路
飢餓的時候
我父親從背囊裏取出
紙包的餅乾
小撮的鹽
給我騎木馬的弟弟吃
下雨的日子
我父親從背囊裏取
雨帽和風衣
給我打陀螺的弟弟穿
在山脊的草坡上
我父親從背囊裏取出
一把梯子
四道磚牆
我父親把所有的窗子打開
好讓我放風箏的弟弟看見星
在背囊裏
我騎脚踏車的弟弟說
給我一百隻田鼠
給我二十頭刺蝟
給我三匹犀牛
我父親說
那次他埋怨他的背囊太重
祗不過因為他有點兒疲乏
我父親把白日掛在天花板上
在陽光底下
他從背囊取出我戴手錶的弟弟
教他畫地圖
我父親說
那次他埋怨山路太長太曲折
祗不過因為他的雙足都受了傷
經過海的時候
我燙過了頭髮的弟弟
在背囊裏喊
放我出來
放我出來
我父親抖開他的背囊
讓我赤足的弟弟跳出來
在沙灘上奔跑
我父親緩緩坐在一塊岩石上
從背囊裏取出
一羣白髮的朋友
聽他們講完一則關乎潮汛的故事
然後我父親揹起背囊繼續上路
臉上展開一個微笑
揮手和我划獨木舟的弟弟道別
詩題〈父親的背囊〉，西西開門見山，寫父親揹著背囊在崎嶇的山上走路。簡單直接的兩句，足以令我們聯想到，西西父親漫長人生的道路絕不平坦，起伏崎嶇。而背囊則象徵負擔，與父之名連繫，就是一家之主的責任。
換言之，詩歌是濃縮的微型人生，描述詩人父親在不同處境照顧弟弟的一生。詩歌看似只有涉及「我父親」和「弟弟」，實則西西作為「女兒」、「再述的觀者」，隱而不提，實也是家庭、詩歌不可或缺的存在。
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
我們想讓你知道的是
台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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