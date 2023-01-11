《影響力習慣》：我們浪費太多精力和才智在應付辦公室政治、衝突以及高維護成本的同事上

文：莉茲．懷斯曼（Liz Wiseman）

選擇題：被壓垮或提供助力？

我們的工作負擔感覺像愈來愈多的債務，不斷增加且如影隨形跟隨我們。大多數專業工作者某種程度有這種感覺：每週有太多工作要完成，有太多新工具和技能需要熟練，以及有太多資訊要處理和保存——而且這些還只是日常的工作。在二○一九年，美國的全職員工週間平均每天工作八．五小時，超過三分之一的全職員工在週末或假日需要工作。

《哈佛商業評論》報導，一般主管、經理人和專業工作者平均每週工作七十二小時。過去季節性高壓的工作負擔現在已成為常態。一位大公司經理人談到他們的工作負擔：「那就像背著一個小孩和一隻狗爬山坡，而且每次我停下來喘口氣，就有人再放一塊石頭到我的背包。」

但是，我們在工作中感覺到的重擔，真正來自工作的只占一部分。在一項研究中，超過半數的回應者說，他們的主要工作壓力來源與工作負擔無關，而是人的問題、工作與個人生活的平衡，和缺少工作安全等壓力因素。辦公室政治和情緒反應製造了摩擦，複雜的協作和開不完的會議占據大部分時間。另一項研究發現，美國員工平均每週花二．八小時處理職場衝突。

克羅斯（Rob Cross）、黎貝利（Reb Rebele）和格蘭特（Adam Grant）做的一項研究估計，在過去二十年，協作活動所花的時間增加了五○％以上，為協作者製造出氾濫的額外會議和電子郵件通訊，並可能導致組織運作癱瘓。這些因素造成的沉重負擔可能使人為之耗竭。

在此同時，讓我們可以在任何地方工作的科技，也催促我們在任何地點和任何時候工作。創意領導中心（The Center for Creative Leadership）發現，有智慧型手機的員工表示他們平均每天有十三．五小時與他們的工作互動。在過去二十年，工作就像升高的洪水那樣滲入我們的家，其中負責照顧家人（等同上第二輪班）的專業工作者承受最高的壓力。工作和家庭界線的模糊化在二○二○年達到高峰，當時正值全世界嘗試躲避新冠疫情的威脅。在家工作突然蔚為潮流，導致一些人留在工作場所以應付太多工作，而其他人則像與世隔絕那樣單獨工作。

我們的工作——包括真正的工作和所感受的沉重工作負擔——可能讓人感覺無處逃避和筋疲力竭。根據二○一九年蓋洛普公司（Gallup）的一項研究，十個全職員工中有八個感覺身心耗竭。如果我們花費額外時間和精力，是與團隊一起克服艱鉅的挑戰也就算了，然而，大多額外的精力卻是花在沒有生產力的事情上，像是無法跨越的障礙和頑固的同事。克服挑戰令人振奮，但處理沒有益處的衝突完全只是消耗精力。我們浪費太多精力和才智應付辦公室政治、衝突以及高維護成本的同事上。

我們可能在不知不覺中讓這個問題更加惡化。當壓力升高和工作負擔增加時，一般貢獻者傾向尋求協助而非提供協助，會依賴他們的上司以減輕他們的負擔。當他們這樣做時，他們是把另一個石頭放進他們經理人的背包。有些人真的很難共事，他們會加重同事的負擔。但大多數人不會主動挑起衝突；他們只是在實際工作的周邊參與喧鬧和增添雜音而使壓力升高。

例如，愛爾（Isle）是一家全球科技公司工程部門的營運長，她既能幹又賣力工作，常常是最後一個離開辦公室的人。她負責任地完成所有份內的工作，但她也喜歡修正和完成其他人的工作。她告訴她的上司（工程部的主管）：「他們的工作品質太差，我不得不修正它。」其他人經常發現她輕視他們，因此想盡各種方法扭轉她對他們工作成果的修改，以至於她的上司常被捲入爭論的仲裁。她的上司說：「她可能把工作完成了，但也在過程中惹惱了五個人。她做的事看似人在增添價值，實際上卻是反價值。」

當有人開始製造雜音多過於價值時，他們對領導人和同事就變成額外的負擔，並進而讓自己的工作也變更困難。但有些人面對相同的工作負擔和無盡的要求，卻能幫助大家減輕負擔。在其他人增加負擔時，最有活力的成員卻提供時段優惠（time rebate）。他們讓困難的工作變輕鬆些；工作未必變得更容易，但工作的過程變得更輕鬆和更有樂趣。他們提供助力，不是藉由承擔他人的工作，而是藉由減輕感受上的工作負荷。他們培養輕鬆的環境以降低壓力和增進工作的快樂，而這兩者都能減輕耗竭。

這些關鍵玩家會減少情緒反應和辦公室政治，強化協作和包容的文化。在此同時，他們建立一種高績效、不說廢話的成員的信譽，每個人都喜歡與他們共事。當他們為同事而把工作變輕鬆時，工作對他們來說也變輕鬆。

以下是讓工作變輕鬆的工作方法。

（中略）

心理素質

當工作負擔達到高峰且持續不減，經理人通常尋求外部增援——額外人手——以趕完工作。他們的邏輯是：我們的團隊有更多工作，因此我們需要更多人手。雖然招募新人能提供紓解，但額外人手也增加管理負擔：有更多人需要指導，更多要解決的問題，更多一對一會談、更高的協調成本和更多的情緒。

影響力成員不像來自招募的增援，他們是結構性的增援，就像強化鋼筋的水泥樑柱和可以承受更大重量的強化結構。在其他同事增加負擔時，他們讓工作變輕鬆。他們的工作方法讓整個團隊可以承受沉重負擔。