《台灣八○》：跨域身體的激盪與演進——吳靜吉談壓抑年代的實驗劇場
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了解台灣八○年代文化狂潮的集錦之作！從跨領域關鍵詞池與關鍵詞群描述所添補之關鍵詞，區分人名、團隊、作品、展演計畫、事件、媒體，在364個關鍵詞的基礎上，進行書衣海報上的同心圓疊層圖繪製，並選取出交集度最高或具跨領域代表性之八○個關鍵詞，進行詞條書寫與研究開展。
跨域身體的激盪與演進——吳靜吉談壓抑年代的實驗劇場 [1]
受訪｜吳靜吉（表演藝術工作者、國立政治大學名譽教授）
採訪｜王俊傑、黃建宏
本訪談出自一項發展中的研究、展演計畫，期望能夠探詢「跨領域」在台灣藝文發展歷史中的一些線索，慢慢拼構以人以及各種關係所產生、形塑出來的創造力與創造能量。以往的歷史詮釋框架，無論是跟隨或是模仿，都參照著歐美專業分科的架構，但這種移植的「專業論」常常無法深刻連結我們的經驗、直觀與感情，所以，這一系列的訪談希望能夠有機會回溯經驗、重塑環境並摸索適當的語言。
「跨領域」不是某種現代性的進程，在台灣，甚至可以說是現代性底下激勵出來的存在狀態與出路。台灣八〇年代的實驗劇場發展，標誌著極為重要的創造、前進與反思力量，透過本次訪談，藉以探問現代劇場運動與時代的關係。
王俊傑：八〇年代，我還是文化大學美術系的學生，那時優劇場的創團戲《地下室手記浮士德》（1988），劇場門口的招牌，便是我用木頭刻成的。當時人們混雜一塊的特殊情境，留外學子歸國，北美館於1983年成立等，促成我們欲針對八〇年代的「跨領域」實踐，進行一個相對完整的研究。您是於1972年回台，1978年金士傑邀請您指導「耕莘實驗劇團」，請問您是如何看待八〇年代整個過程？
吳靜吉：1967年，我拿到博士學位前往紐約，1968年便進入「辣媽媽」，1969年做了一個新戲《餛飩湯》（Wanton Soup）滿成功，也因此擴張人脈，讓我有很多機會免費觀賞很多作品，像是羅伯．威爾森（Robert Wilson）的《沙灘上的愛因斯坦》。每個人到紐約或巴黎，都會將在台灣的經驗與在紐約的經歷對比，這是一定的道理。
作為觀賞者，當你看到戲劇的各種可能，「百老匯」（Broadway）、「外百老匯」（Off-Broadway）與「外外百老匯」（Off-Off-Broadway），並實際參與後，就會發覺戲劇的多元性與可能性。因為「辣媽媽」演員的關係，我也跟安迪．沃荷（Andy Warhol）見過面，他的演員有兩個特色——即興與敢脫，敢脫不是指為脫而脫，而是沒有限制，這也是實驗劇場的重點特色。在環境的影響下，我很自然地有了「跨領域」的想像。
台灣至今都還有一個問題，我們總是相對重視台上的人物，而非幕後，但一個作品的成就背後實則摻雜很多因素。例如八〇年代「新象」的許博允提供很多表演觀賞機會與文化資源，促成當時的藝文環境，但我們很常忽略這件事，只以創作者為研究主軸。其實，我從沒認為自己是藝術界的人，只是喜歡與藝術圈混在一起，自由穿梭，因為學術或教育體系較為有板有眼，藝術界則相對放鬆。
回台後，在演講與上課的過程中，我把藝術融入心理學的課程，如林懷民《薪傳》在國父紀念館的演出需要協助，我就找同學一起去，藉此也能夠從學生的回饋，驗證戲劇的有效性。當時是被壓抑的時代，因此觀眾都很愛聽與愛情相關的演講題目，而國外回來的博士也很少。1973年，林懷民受「美新處」邀請，舉行數場的現代舞表演及演講，從高雄、台南、台中，一路講回台北，用他的人生經驗與政治家庭背景串連出很感人的故事，蒐集許多聽眾的淚水。
1976年，我37歲，以戲劇跟心理學的角色去美國南部路易斯安那州的格蘭布林州立大學（Grambling State University）教書一年，把戲劇的方法應用於外國人，回來後，恰逢「蘭陵」正要開始。我在美國文化中心演講最後有一個短短的實驗劇，李昂也有演出，這種做法非常吸引年輕人。來看劇的清大教授顧獻樑便跟金士傑推薦我當指導老師，姚一葦也跟金士傑提過，因此金士傑便在北藝大陳玲玲的陪同下來找我，我就開始在「耕莘」帶工作坊。
當時，在「耕莘實驗劇團」旁邊同時有一群人，杜可風、黃承晃、金士傑與卓明在弄電影的雜誌，後來只有杜可風成為電影人。耕莘實驗劇團此前用過很多西洋劇本，如《等待果陀》，聽說觀眾只有五個，其實藝術界引進西方經典是一直存在的，當時卻沒有推廣與行銷概念，與觀眾連結不夠多，但戲劇種子都已存在。耕莘實驗劇團裡的李安德神父很有趣，讀心理學，非常喜歡戲劇，我都跟他開玩笑指神父也沒什麼娛樂，除了喝喝啤酒，就是喜歡戲劇，他聽了都打我。
1972年前，姚一葦回台灣前經過紐約，正好李昂的姐姐施叔青與我住附近，便跟姚一葦引薦我，我便帶他去看「辣媽媽」，也促成他下決心認定台灣要做實驗劇場。我回台灣後，姚一葦也介紹住所給我，就住他們夫妻隔壁。後來，姚一葦也找我去文化大學戲劇研究所教課，我不想混淆自己的角色，便與胡耀恆、黃美緒等幾個人合開課程，上課地點就在我家客廳，姚一葦的女兒姚海星就越個牆來上課。
「實驗劇展」的發生，除了姚一葦對實驗劇場的欲望外，還有具政治影響力的立法委員李曼瑰，當時也是教育部的話劇欣賞委員，他自認為是非學院派的戲劇，因此允許兒童劇與實驗劇場的發生，也因此敢於在退休之時將話劇欣賞委員會的主任委員一職交給姚一葦。很聰明的是，總幹事找了趙琦彬擔任，他是政戰戲劇系畢業的，我們現在很少提及他，但他在新電影的貢獻上也很大。
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揭開數字「16」的奧秘：平衡成就完美，以絕佳狀態站穩世界舞台！
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16是造就完美平衡的數字，16根羽毛創造出一顆完美的羽球，16年堅持成就了麟洋配的完美平衡。金門酒廠選在麟洋奪金一週年推出紀念酒款，揭開數字16蘊藏的更多奧秘。
你可曾想過「16」是個兼具完美與平衡的數字？
在數學領域，當m與n互為相異整數，16是唯一能讓m與n互為彼此平方的整數，比如說4²=2⁴，4的平方恰好與2的四次方展現完美對稱；而且2²=2x2，由此可知2的平方數可達到絕對對稱。
在運動領域，目前標準羽毛球均由16根羽毛組成，究其原因，16為2的四次方，無論相對於羽球的中心點或中軸線展開，皆能滿足中心對稱或中線對稱的要求。
16根天然羽毛，又遠比8根或32根更能維持羽球的平衡與對稱。8根羽毛間隔太鬆、重量過輕、空氣阻力過小且無法形成足夠的自轉力道，32根羽毛間隔太密、重量過重、空氣阻力過大且不適合飛行；因此16根羽毛的完美平衡，成了現今國際的羽球標準。
由於16根羽毛創造出的間隙相當剛好，重量和體積大小也適合標準羽球拍面，形成的阻力及自轉性皆適宜，對場上飛行時的羽球相當重要。高速飛行時，能讓羽球自轉的重心保持穩定；慢速飛行時，選手若需要技巧性地讓羽球翻滾，也能因中線對稱使技術發揮得更加穩定。
李洋16年堅持，麟洋配讓台灣被看見
16年前，也是台灣羽球國手李洋第一次拿起球拍的起點。
2021年，東奧羽球男雙「麟洋配」勇奪奧運史上首面羽球金牌，「金門之光」李洋與王齊麟共同為台灣寫下羽球里程碑，這般榮耀著實得來不易。
李洋從故鄉金門縣金寧鄉出發，十年蟄伏，歷經負傷中斷、自我懷疑卻從未放棄。永不放棄的堅持，一如李洋16年前拿起球拍的瞬間；2016年他在越南首度拿下國際賽冠軍，2019年起以麟洋配之姿一路過關斬將，最後登上奧運最高殿堂。
球不落地，絕不放棄。經歷磨練與低潮的爐火淬煉，金門之子李洋在羽球生涯中領悟「堅持很難，放棄只要一瞬間」，浴火重生的鳳凰自灰燼中振翅飛起，一路飛越歷史中遭烽火波及的金門及後期的轉型開創，讓台灣被世界看見；如同金門酒廠70年來的經久彌新，始終秉持釀酒初心，以金門高粱酒揚名世界。
麟洋一戰成名，紀念酒款聞「酩」世界
羽球因16根羽毛成就完美平衡，李洋因16年磨礪而鍛鍊成金。
金門酒廠選在麟洋奪金一週年，以16這個特別的數字推出「李洋16」紀念酒。16面切割面玻璃瓶身、1.6公升瓶裝、16根金色鳳羽環繞其上，再特選16年儲陳窖藏老酒；從瓶身設計到酒基選用皆呼應數字16，更添加雙倍食用金箔，與金羽內外呼應出璀璨的完美臻品。
外包裝禮盒採開盒式設計，呈現出金酒的大器風範，極具收藏價值。每一瓶李洋16紀念酒皆擁有專屬編號及李洋簽名小卡，並附贈兩只水晶鬱金香杯，搭配專屬LED燈座。當燈光照射多面瓶身，金箔於酒液中旋轉擺動，金黃光彩的絢麗奪目，有如鳳凰般貴氣非凡。
與此同時，金酒也挑戰極致玻璃工藝，以羽毛球造型設計出相當吸睛的「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒。16面切角錐形酒瓶設計，忠實還原了16根羽毛組成的羽球造型，是金酒向李洋、王齊麟兩位金牌英雄的絕佳默契致敬，也是金酒不斷挑戰自我的展現。
「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒瓶身鑲有金色閃電造型的「LY」字樣，從瓶蓋一氣呵成貫穿至瓶底，直線俐落的潮流風格，象徵麟洋配以迅雷不及掩耳的速度，攀升至世界排名並成為金牌搭擋；也如同金門酒廠位於資源有限的小島，卻能屢獲世界烈酒大獎，聞「酩」世界。
「LY」不只是「LING & YANG」，也是永久保存麟洋配奪金感動的「LIVE YOUNG」，兩位球員的絕佳默契讓羽球雙打的完美平衡得以展現，台灣羽球於體壇最高殿堂奪金的興奮與激動，令這款酒獨具珍藏價值！
中式白酒標竿，傳承古法釀製的完美平衡
金酒傳承古法釀製，採用「固態發酵」，能使釀製的酒質風味和口感更為豐富，儲放於不銹鋼桶或陶罈內。
金門高粱酒的酒質晶瑩透亮，口感協調平衡、清香純正，金酒自2016年首度參加國際賽事，屢獲國際大獎殊榮，品質深受肯定。2022年適逢金門酒廠建廠70週年，於美國舊金山烈酒競賽中更奪得8項金牌肯定，連續7年獲得國際賽大獎的肯定，獲獎作品橫跨多個年份、酒度，徹底彰顯國際一流酒廠的豐富性與完整性。
對李洋來說，16是拿下台灣史上第一個奧運羽球金牌的數字；對金酒來說，16蘊含著釀酒古法技術的2次發酵、2次蒸餾，如同2²=2x2，2的平方數能達到絕對對稱的完美情況。金門酒廠持續建構中式白酒消費新文化，建廠70週年之際，以「70如金、經久彌新」的品牌主張，堅持遵循古法釀製的平衡才能成就完美，繼續以絕佳狀態站穩世界舞台！