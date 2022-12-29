普亭簽行政命令明年2月起禁售石油給「設定價格上限」國家，專家稱此舉影響甚微

文：張瑞邦（Tucker Chang）

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，港譯「普京」）於2022年12月27日頒布一項行政命令，將禁止俄國出售原油給同年12月5日起，支持對俄原油設定價格上限的國家與集團。

根據《歐洲新聞台》（Euronews）報導，該行政命令預計將從2023年2月1日開始執行，為期約5個月，直至2023年7月1日終止。

行政命令中亦表明，僅有總統普亭本人可以「特別決定」，是否針對某些同意設置俄油價格上限的國家，進行特殊豁免。

普亭曾於今（2022）年12月9日，針對西方國家設石油價格上限一事大肆抨擊，普亭稱：「如有必要，俄羅斯將減少石油出口至西方的產量」，其亦批評對俄油祭出價格限制，根本是「愚蠢的決定」。

為何西方國家要施行俄國原油價格上限？

美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）指出，西方世界對俄國原油設置價格上限，就算回溯至以美國與蘇聯為首的冷戰時代，也都未曾出現過。而西方國家祭出價格限制的制裁策略，目的是削弱俄羅斯國庫的收益，以此減緩莫斯科當局攻擊烏克蘭的力度，而非刻意要擾亂全球原油貿易體系。

然而，俄羅斯是僅次於沙烏地阿拉伯、世界第二大的石油出口國，倘若俄羅斯的「反制裁」策略實際執行，造成該國石油外銷減少，部分人士擔憂，將對全球能源供應產生一定程度的影響。