普亭簽行政命令明年2月起禁售石油給「設定價格上限」國家，專家稱此舉影響甚微
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歐洲智庫專家指出：「細看這項禁令就會發現，它的細則規範其實模糊不清，這彰顯出克里姆林宮的脆弱處境，也就是『俄羅斯亟需石油收入』，因此俄國才會採取這種根本談不上激進的報復手段回擊。」
文：張瑞邦（Tucker Chang）
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，港譯「普京」）於2022年12月27日頒布一項行政命令，將禁止俄國出售原油給同年12月5日起，支持對俄原油設定價格上限的國家與集團。
根據《歐洲新聞台》（Euronews）報導，該行政命令預計將從2023年2月1日開始執行，為期約5個月，直至2023年7月1日終止。
行政命令中亦表明，僅有總統普亭本人可以「特別決定」，是否針對某些同意設置俄油價格上限的國家，進行特殊豁免。
普亭曾於今（2022）年12月9日，針對西方國家設石油價格上限一事大肆抨擊，普亭稱：「如有必要，俄羅斯將減少石油出口至西方的產量」，其亦批評對俄油祭出價格限制，根本是「愚蠢的決定」。
為何西方國家要施行俄國原油價格上限？
美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）指出，西方世界對俄國原油設置價格上限，就算回溯至以美國與蘇聯為首的冷戰時代，也都未曾出現過。而西方國家祭出價格限制的制裁策略，目的是削弱俄羅斯國庫的收益，以此減緩莫斯科當局攻擊烏克蘭的力度，而非刻意要擾亂全球原油貿易體系。
然而，俄羅斯是僅次於沙烏地阿拉伯、世界第二大的石油出口國，倘若俄羅斯的「反制裁」策略實際執行，造成該國石油外銷減少，部分人士擔憂，將對全球能源供應產生一定程度的影響。
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世界級年度雲端科技盛會不錯過，AWS re:Invent 2022 re:Cap免費開放報名中，現在參與就送多樣好禮！
我們想讓你知道的是
雲端服務龍頭 AWS 即將在2023年1月12日於華南國際會議中心舉辦「AWS雲端科技發表會－臺灣站」，把美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，邀請企業社群一起認識尖端雲端技術及產品革新。
隨著雲端服務的飛速發展，相關技術與商業模式也逐漸步入成熟期。如今，雲端技術提供的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為各行各業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的產業基石；更甚至以此發展出如人工智慧、大數據應用等進階雲端運算技術，為許多行業帶來難以估計的巨大價值。
不過，雲端技術的特性也讓其技術細節及產業應用方式總是瞬息萬變，如何掌握最新技術趨勢、結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。為此，AWS臺灣團隊將於2023年1月12日舉辦「 AWS re:Invent 2022 re:Cap : AWS 雲端科技發表會──臺灣站 」（下稱AWS雲端科技發表會－臺灣站），把12月於美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，再結合臺灣本地市場的產業需求，帶領參與者了解如何透過創新服務改變既有業務。
最新雲端科技精華彙整、五大雲端主題議程，產業趨勢技術實務一次滿足
在美國稍早落幕的AWS re:Invent中，AWS發布了橫跨機器學習、網路、無伺服器、開發工具、資安、物聯網等13大類，超過70項新興技術領域及產業解決方案。
本次「AWS雲端科技發表會－臺灣站」將聚焦於AWS re:Invent中的焦點服務功能，並依據活動性質分成上、下午兩大部分：上午將彙整AWS re:Invent精華，並邀請重量級嘉賓蒞臨，分享最新穎的雲端產品趨勢及資訊；下午則透過雲端基礎架構、資料庫及分析、雲端架構最佳實務、人工智慧與機器學習、產業創新等五大精選主題議程，幫助企業管理者、技術開發者、資料庫管理師、架構師等精準掌握產業趨勢發展與雲端技術需求。
雖然本次活動實體舉辦，但AWS仍為礙於距離、時間等因素無法前來的開發者／企業管理者提供部分議程線上同步直播，讓對尖端雲端技術感興趣的你有更多元的參與方式。但若想體驗最完整的互動體驗（如AWS服務展攤、實戰工作坊、贈獎活動等），仍建議您撥空親臨活動會場體驗。
AWS鼓勵企業社群共同成長：參加即獲實用好禮，團體報名再送客製露營燈！
無論您是已經上雲多年的資深AWS使用者，還是初入門的雲端初學者，活動內眾多時下最新的雲端技術及產品必然有適合您的內容與新知。最重要的是，AWS雲端科技發表會－臺灣站可以免費報名參加，甚至為了鼓勵企業社群共同成長，AWS還特別準備了團報贈禮、現場早鳥禮、問卷禮、現場抽獎禮等眾多禮品，任何需要接觸雲端技術、擴大企業發展的工作者都不該缺席這場盛會！
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活動當日前 80 位報到的來賓即可獲得現場早鳥禮 。
● 現場問卷禮－AWS客製隨身杯
於活動現場完整參與議程並填寫會後問卷，即可獲得現場問卷禮。
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完整參與線上議程並填寫會後問卷，將獲得線上問卷禮。
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完成活動現場報到並完整參與活動，即可獲得限量神秘好禮抽獎資格。
● 團報贈禮－AWS客製露營燈
集結 10 人 ( 含 ) 以上組隊報名台灣re:Cap系列活動任一場以上（包含re:Cap實體場、re:Cap線上場、re:Invent線上精選重播），並於報名表單中 「是否參加團報」 欄位勾選參加，「組隊名稱」欄位請統一填寫一致的團名。
AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
● 報名連結：
https://lihi1.com/0mNR8