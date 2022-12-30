日本國防預算創新高是否引起亞太軍備競賽？如何影響中日關係？
我們想讓你知道的是
《路透社》分析稱，三份文件都顯示，日本將突破諸多戰後禁忌，包括進一步放寬「防衛裝備轉移三原則」擴大武器對外出口、深化軍民一體化等。同時針對元宇宙、網路等新戰場，也主張自衛隊需強化「多次元作戰」的能力，以發揮戰略支援的能力。
日本政府12月23日通過內閣會議，決定2023年度防衛預算為6.8兆日圓（約510億美元），比2022年度預算暴增26.3%，引發各界關注。
首相岸田文雄在此前一周於12月16日在內閣會議上批准三份防衛文件，其中新版《國家安全保障戰略》 （National Security Startegy; NSS）文件中，首指中國是日本「迄今最大戰略挑戰」（過去都是朝鮮），引發區域關注及北京強烈批評。中國駐日大使館當日發表聲明稱日本「肆意煽動中國威脅，挑動地區緊張對立」，已經向東京提出嚴正交涉。
這三份文件明訂日本將積極建設擁有對敵基地攻擊能力等政策，並預計在未來五年大幅度提高防衛支出。到2027年度，國防經費將達日本國內生產總值 （GDP）的2%，向北約成員國看齊。
同期通過的日本海上保安廳2023年度預算，也大幅提高到2431億日元，創下歷史新高。各界開始分析，中日關係在十年來已經不甚融洽，此次日本首次稱北京為其最大挑戰，如何影響未來兩國關係？
東京國際基督教大學國際關係副教授斯蒂芬・納吉（Stephen Nagy）向《BBC中文》解釋，今年的《國家安全保障戰略》推出後，預計日中關係可能會繼續惡化。他說，北京應將會視該戰略為日本與美國及其他盟國合作「遏制中國的進一步證據」。
他又預測，北京除了會強烈抨擊之外，同時亦可能會增加解放軍和在台灣、尖閣列島（中國稱釣魚島，台灣稱釣魚台）甚至竹島（韓國稱獨島）及其周邊地區的灰色地帶行動，以作為回應。
根據台灣國防部，中國解放軍東部戰區本周（12月25日）宣佈在台灣周邊海空域操演後，共派出71架次戰機穿越台灣海峽中線、以及軍艦7艘次，打破2022年紀錄。
日本國際教養大學（Akita International University）中國研究助理教授陳宥樺則說，另一重點應是是日本防衛政策的變化是否會引起亞太區域軍備競賽？北京會怎麼回應日本的軍備增長？同時間，日本在亞太地區最緊密的盟友澳洲的國防預算是否也會相應調整？台灣的國防預算與延長兵役一事又將如何發展？
破紀錄軍費
此次岸田內閣推出的三份文件分別是新版《國家安全保障戰略》、《防衛計劃大綱》和《中期防衛力整備計劃》。其中《國家安全保障戰略》是日本安保領域最高級別的文件，是自2013年以來首次修訂。
在聲明中，岸田內閣提到，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）引起的經濟衝擊，2022年俄羅斯入侵烏克蘭，以及台海緊張關係，都是新版國安戰略及發佈新的防衛計劃的重要因素及背景。
事實上，根據美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）研究員長尾賢（Satoru Nagao）博士的觀察，2013年之前的日本《國家安全戰略》先是針對朝鮮，然後是中國。他告訴《BBC》，直到彼時首相安倍發表《亞洲的民主安全鑽石》宣言，聲稱要組建四方安全會談（QUAD）抗衡中國情況才改變。長尾賢告訴《BBC》，換句話說，東京過去仍猶豫是否將北京列頭號挑戰，直到安倍晉三掌政後，對華戰略開始產生質變。
《路透社》分析稱，COVID-19疫情爆發兩年多以來，東京一直在研擬斥資約370億美元增強反擊能力計劃，包括2027年前擴大12式陸基反艦導彈的射程。同時，新的安保戰略又提到計劃開發包括高超音速武器在內的其他導彈，也會購買美製艦載戰斧導彈，採購16架美國F-35戰機等。
三份文件都顯示，日本將突破諸多戰後禁忌，包括進一步放寬「防衛裝備轉移三原則」擴大武器對外出口、深化軍民一體化等。同時針對元宇宙、網路等新戰場，也主張自衛隊需強化「多次元作戰」的能力，以發揮戰略支援的能力。同時，預算將繼續建設日本自衛隊航空基地等軍事基礎設施，新建強化機堡與抗炸掩體，以抵禦中國、北韓導彈威脅，提高存活率確保反擊能力。
長期研究日本防衛政策，陳宥樺向《BBC》解釋，各界雖然集中在這次日本國防預算破紀錄的預算，但這看法並未捕捉到日本國防預算這十年來的趨勢。陳教授告訴記者，2002年到2012年，日本十年間國防預算都在遞減。一切是從2012年開始後才一直增加，而且一年比一年的漲幅大，即便是COVID-19疫情衝擊的過去兩年也不曾止步：「日本多年前早就言明會將國防預算提升到與NATO（北大西洋公約組織）一樣的標凖，亦即GDP的2%，所以這次的國防預算新高不能說太令人意外。」
軍事反擊能力寫入政策
外界評估，這三份文件決定了今後五至十年日本安保政策方向，最大的變化是日本擁有「反擊能力」。
日本東京大學教授松田康博本周投書台媒《自由時報》稱，至今以來，根據日本防衛政策，假設他國攻擊日本，日本對敵國飛彈發射地點等進攻據點（曾被稱為「敵方基地」或「戰略基地」）發動攻擊，依法能行使「自衛權」反擊。然而，對於擁有這項反擊能力，松田稱日本一直採行「自我約束」的政策，因此「日本若遭到彈道飛彈攻擊，只被容許將其攔截擊落或是忍受攻擊。」
回顧日本戰後防衛發展歷史，台灣國防部智庫「國家安全研究院」研究員蘇紫雲則向《BBC》說，早在1956年鳩山內閣便曾對「敵地攻擊論」提出「政府統一見解」的態度確認。因此日本戰後一直在被動防禦的「專守防衛」及攻勢防禦的「敵地攻擊」擺蕩。直到前首相安倍晉三2006年第一次組閣任命首位防女性衛聽長官小池百合子、及2016年再次任命防衛大臣稻田朋美，才開啟主張日本有權對朝鮮源頭進行反擊的論述。
Tags：
罕病「泛視神經脊髓炎」病友盼回歸社會，期待的新藥是否確實送到病友手中？
我們想讓你知道的是
1998年，台灣全民健保開始給付罕見疾病治療用藥，然而，近年來在健保財源不足下，也連帶對罕藥納入健保給付造成衝擊。罕見疾病「泛視神經脊髓炎」如今有新型的專用生物製劑可望精準治療，但價格昂貴，健保署卻始終未同意將其納入健保給付，這樣「明知可救，卻因無力負擔藥費，看得到但用不到」的情況，對努力不懈對抗病痛考驗可望回歸社會的病友及家屬而言，實屬一大重擊。
視力受損、肢體癱瘓，擔心反覆復發重創神經組織，遭受失明、失能及死亡的威脅……，這些是全台「泛視神經脊髓炎」病友的日常。過去泛視神經脊髓炎無專一用藥可使用，僅能靠類固醇、免疫抑制劑來治療，疾病隨時有復發可能，且一旦發作易遺留下不可逆之傷害。
如今終於有新型的專用生物製劑可望提供精準治療，但藥物價格昂貴，施打一劑近20萬，一般家庭難以自費支出。可健保署卻始終未同意將其納入健保給付，這樣「明知可救，卻因無力負擔藥費，看得到但用不到」的情況，對努力不懈對抗病痛考驗可望回歸社會的病友及家屬而言，實屬一大重擊。
什麼是「泛視神經脊髓炎」？嚴重恐致失明、癱瘓
林口長庚紀念醫院神經內科教授張國軒醫師表示，泛視神經脊髓炎（NMOSD）是一種中樞神經系統發炎性自體免疫疾病，因免疫機制失調，導致自體免疫抗體反過來攻擊體內的中樞神經細胞。
在泛視神經脊髓炎病人身上常見帶有anti-AQP4抗體，這些自體抗體會引起發炎反應造成神經組織的破壞。一旦反覆發作，將重創視神經、脊髓及大腦等神經組織，嚴重恐致失明、癱瘓、大小便失禁，甚至失去生活自理能力…。
泛視神經脊髓炎作祟，突然發病打亂人生規劃
「沒辦法，遇到了就只能面對…」37歲的高小姐是一位家有7歲孩子的全職媽媽。今年一場突如其來的身體不適，卻毫不留情的打亂她的人生規劃。
「一開始只是覺得頭很痛，後來左眼窩跟眼睛轉動時有疼痛感、有視野遮蔽的感覺……」沒想到至眼科就醫後，得到的卻是請她儘速到大醫院檢查的轉診單。一到醫院檢查才發現自己有視神經發炎的問題，透過急診做核磁共振並緊急安排住院打了三天的高劑量類固醇。
原以為經過幾天折騰和治療後就沒事，孰料，在出院返家隔兩天後，她卻覺得視力有模糊、明顯往下降的情況。再度返回急診就醫，並從醫師口中得知，自己可能罹患了泛視神經脊髓炎……。
視力受損，深陷不曉得病情能否控制好的焦慮中
這時她才驚覺病情遠不如自己想像的簡單，而這一住，高小姐就在醫院住了大半個月，並在醫師評估下進行了每兩天一次的自體血漿置換。令人遺憾的是，雖然緊急進行治療處置，視力仍舊受到極大影響。
「由於主傷是在左眼，除了左眼有視野遮蔽、色覺變弱的情形，左眼的視力現在更只剩0.2左右，右眼的話則剩下0.5～0.7，現在要返回原先的工作崗位更難了……」原先雙眼視力1.0、曾任職講求精準、需高度用眼電子檢測公司的高小姐無奈的說。
而這次發病不只影響人生規劃，更讓高小姐從此埋下忐忑、焦慮不安的心理。「心裡真的覺得很辛酸，不曉得病情能不能控制好的感覺真的讓人很茫然和焦慮。每天起床都會擔心自己視力是不是又變差、變模糊了？是不是又有哪個顏色看不到了，那種焦慮感真的很難受……」高小姐坦言。
「自責對不起孩子」盼生物製劑納入健保，減輕生活負擔
而最讓高小姐揪心的就是罹病後孩子的改變，「我的小朋友本身就是心思比較細膩的小孩，因此每當我跟他獨處時，他總是會一直注意我有沒有需要幫忙，讓他變得小心翼翼的，雖然感到窩心，但這其實不是一個7歲孩子這個階段該有的狀態，媽媽生病讓他好像有被迫長大的感覺，真的覺得很對不起他……」
無奈的是，要控制住泛視神經脊髓炎不發病，如果服用基本的類固醇、免疫抑制劑效果有限。那麼臨床上能選擇的其他治療方式，就是價格相對昂貴、需自費使用的生物製劑，昂貴的藥價對於一般家庭是一大負擔。
「雖然說講錢很俗氣，但沒有錢真的就活不下去！如果泛視神經脊髓炎這個疾病會造成這麼大的反覆性傷害，政府在有餘力的狀況下，希望能夠聽到我們的心聲，讓生物製劑納入健保給付，減輕病友的負擔，讓我們在生活上至少可以維持一定程度的平衡，並在疾病可控下有機會能重返職場、發揮生產力。」高小姐語帶期盼的說道。
泛視神經脊髓炎如不定時炸彈，治療關鍵在避免疾病發作
張國軒醫師指出，正因為泛視神經脊髓炎一旦發作，恐重創視神經、脊髓及大腦等神經組織，嚴重恐致失明、癱瘓、大小便失禁……。因此對於病人來說每次的發作都非常恐怖，所以在臨床治療泛視神經脊髓炎病患，首要關鍵便是如何避免疾病發作，不讓病人處於如面對不定時炸彈般的長期恐懼中。
雖然傳統常見的類固醇、免疫抑制劑對於預防NMOSD發作有一些效果，但由於這些藥物每個人使用的反應不一樣，長期服用類固醇及免疫抑制劑也可能會造成水腫、月亮臉、水牛肩等副作用，也有一部分的泛視神經脊髓炎病友的復發是沒辦法以上述治療方式獲得良好控制的。但過往NMOSD病友受限於能使用的藥物種類不多，即便上述治療方式造成身體諸多不適或效果不理想，也只能默默承受。
生物製劑有望改變命運，但泛視神經脊髓炎病友卻看得到而用不到？
新型生物製劑（單株抗體藥物）的出現，可謂泛神經脊髓炎治療的一道曙光！張國軒醫師表示，近年剛通過台灣食藥署藥證申請的新單株抗體藥物，能夠更精準的去消滅會引起發炎反應造成神經組織破壞的抗體，來預防疾病復發。
且根據臨床試驗，其使用在某些特定泛神經脊髓炎病友，兩年之內的復發率可壓低到少於10%；且即便是不同種類的生物製劑，至少也有75%的機會所以在至少兩年之內都沒有任何的發作。若同時能再避免感染、勞累、睡眠不足／睡眠品質不佳等泛視神經脊髓炎的可能誘發危險因子，其實是可以把復發率壓到很低的。
「但令人遺憾的是，這類新型生物製劑健保並未給付，施打一劑約需要花費近20萬左右。且並非一次見效，而需每兩個禮拜或一個月施打一次，年醫藥費保少估計約要1、200萬；很明顯的，這樣的價格若沒有健保幫助，病人是很難自費使用的。」張國軒醫師補充。
每年大約100多位病友需要使用到生物製劑，並非健保無力負擔
最重要的是，目前台灣的泛視神經脊髓炎病人大概有6、700人，而這些人也並非每一位在治療上都會使用到生物製劑。根據醫師臨床估計，當中可能會需要使用生物製劑藥物的約有20-30%左右，每年最多大概也就不過100多位，並非健保無力負擔。
泛神經脊髓炎多好發在30、40歲，「上有老、下有小」有一定的生產力青壯族群，若疾病無法有效控制，往往在工作與經濟上會漸趨弱勢。「健保的目的，就是希望不再有病人因病而貧！可是這樣的概念和理想，似乎無法讓泛視神經脊髓炎病友感受到。」張國軒醫師感嘆的說道。
經濟學人評7國罕見疾病用藥可近性：台灣落後國際水平
自1998年，台灣全民健保開始給付罕見疾病治療用藥後，不少罕病病友因此看見治療希望。然而，近年來在健保財源不足下，也連帶對罕藥納入健保給付造成衝擊，而這樣的結果也反映在國際評比上的低評價。
根據英國《經濟學人雜誌》於今年9月7日公布的最新研究，評比德國、法國、英國、澳洲、日本、南韓與台灣7個國家的罕病診斷與醫療照護現況，分析8種罕病藥物在7個國家取得許可證，到成功給付的時間差。結果顯示，台灣被核准給付的罕藥僅2種，且給付耗時、平均等待30個月，對於罕病政策，病人的意見與影響力也相當有限。
執行率極低！5年未用罕病專款達26億，NMOSD新藥絕非健保無力負擔
罕病基金會創辦人陳莉茵表示，目前健保給付的罕病共有37種病類、61種罕病藥物。但在近10年申請給付的47款罕藥中，13種正審查中、有9種藥物曾被否決，是二代健保上路前未曾出現的現象，而當中拒絕給付的最大原因，就是對健保財務衝擊太大。
2022年的罕藥專款預算87.78億中，罕病新藥預算雖編列了7.68億，但實際上只用了1230萬。但若以健保署公布的罕病專款每年平均執行率有92.3%、5年決算平均成長10.36%；而陳莉茵強調，那只是過去已收載給付的罕藥舊案人數，是已用藥罕病病友隨著體重、年齡增加而自然增加的藥量，事實上「罕病新藥執行幾乎是個位數字。」
除此之外，根據罕病基金會統計，雖然健保相關單位屢屢表示，因為財務問題，未能給付所有的罕病患者，但事實上每年的罕病健保專款，竟然都沒有用完。自2017年到2021年，5年間沒有用掉的總餘額更累計逾26億元。
陳莉茵：罕見疾病是弱勢裡面的弱勢，應該是需要被照顧的
無論專款或新藥預算，都仍結餘那麼多，但13種排隊審查的新藥卻不得其門而入。
「罕見疾病是急重症裡面的急重症、弱勢裡面的弱勢。在適法性、優先性上，應該是需要被照顧的，所以健保想盡辦法不照顧罕見疾病，很令人困惑。我們每一個人都可能成為重大傷病的狀況之下，健保是一個醫療風險分攤的問題，而保險就是保險，不該把它當成政治任務的工具來進行管理，回到健保的本質機制才能真正幫助到需要的病患。」陳莉茵語重心長的呼籲。
雖然仍為前景擔憂，但陳莉茵也不忘對泛視神經脊髓炎病友喊話，「雖然短時間內我們還未爭取到生物製劑新藥的健保給付，但我們沒有退縮、悲傷的權力，還是打起精神正面的面對，一起商議如何爭取到藥物的給付。希望大家盡可能好好照顧自己，一起爭取藥品給付能夠儘速通過。」