海王星、獵戶座大星雲、WR-140⋯⋯韋伯太空望遠鏡展示前所未見的宇宙神奇

Photo Credit: NASA/ESA/CSA/STScI/Webb ERO Production Team / BBC News 蜘蛛星雲（Tarantula Nebula）: 距離地球161,000光年，那裏誕生了成千上萬個恆星

太空望遠鏡向人類顯示我們在宇宙中的未知場景，它發回的圖片不啻是給地球100億美元的禮物。

詹姆斯・韋伯太空望遠鏡（James Webb）在一年前的聖誕節那天發射進入太空，但是太空望遠鏡的計劃，設計和建造工作持續了30多年。

很多人猜想這個著名的哈伯太空望遠鏡的後繼者能否不負眾望，這些我們還需要等待幾個月才能清楚。

那時候詹姆斯・韋伯太空望遠鏡將展開它6.5米的主要反射鏡並且進行聚焦，並且對自身的其他的系統進行調試測試。

不過回答是肯定的，詹姆斯・韋伯望遠鏡會滿足對它的所有期望。美國，歐洲和加拿大的太空機構在7月份舉行了慶祝活動，期間他們公布了首批彩色圖片。我們這裡看到的就是隨後發表的一些大家可能沒有看到過的圖片。

關於詹姆斯・韋伯太空望遠鏡，我們首先要清楚它是一台紅外線望遠鏡。這台太空望遠鏡觀測人類肉眼無法分辨的光的波長。

天文學家用望遠鏡上的不同的鏡頭探索宇宙不同的區域，諸如那些由氣體和塵埃構成的柱狀星雲，那是哈伯望遠鏡經常觀察的目標。在這些宇宙深處的輪廓裡，即使以光速飛行，從一邊到另一邊也需要幾年的時間。

船底座星雲（Carina Nebula）

Photo Credit: NASA/ESA/CSA/STScI / BBC News

這個星雲北稱作「宇宙懸崖」，位於被稱作船底座星邊緣地帶巨大的洞穴狀星雲當中，那是一片產生新星的區域。

那裡的星雲有熾熱新星產生的高強紫外線照射。

從圖片的一邊到達另外一邊的距離約有15光年。一光年的距離相當於9.46萬億公里。

車輪星系（Cartwheel Galaxy）

Photo Credit: NASA/ESA/CSA/STScI/Webb ERO Production Team / BBC News

1940年代瑞士天文學家弗裏茨・茲威基（Fritz Zwicky）首次發現了這個巨大的星系。星系複雜的車輪結構是同另一個 星系迎頭相撞的結果。車輪狀的直徑長達145,000光年！

海王星

Photo Credit: NASA/ESA/CSA/STScI / BBC News

詹姆斯・韋伯望遠鏡不僅向宇宙深處探究，它還關注太陽系的星球。它拍到的最珍貴的照片就是太陽的第八顆行星海王星及其光環的圖片。圖中的小白點是海王星的月球，上圖光芒照射的也是它的月球。那是海王星最大的天然衛星「海衛一」（Triton）。「海衛一」的光芒是詹姆斯・韋伯望遠鏡上反光系統上形成的。

獵戶座大星雲（Orion Nebula）

Photo Credit: NASA/ESA/CSA/STScI-PDRs4All ERS Team / BBC News

獵戶座大星雲是太空中最為人知的一塊區域。那是恆星形成的地方或星雲，距離地球約1,350光年。在這張圖片中，詹姆斯・韋伯望遠鏡捕捉到了「獵戶座分子雲」（Orion Bar），那像是由密集的宇宙氣體和塵埃形成的隔牆。

雙生星（Dimorphos）

Photo Credit: NASA/ESA/CSA/STScI/C.Thomas/I.Wong / BBC News

這是今年最大的太空話題之一，美國宇航局的飛船撞擊了一個被稱作雙生星（Dimorphos）的隕星，要弄清是否可能讓這個160米寬的隕星脫離軌道。這是保護地球免受隕星威脅的計劃的組成部分。詹姆斯・韋伯望遠鏡捕捉到了衝擊的瞬間，1,000噸碎屑在衝擊中四散。

WR-140

Photo Credit: NASA/ESA/CSA/STScI/JPL-Caltech / BBC News

這張是詹姆斯・韋伯望遠鏡今年捕捉到的最有意思的一張圖片。WR是沃爾夫-拉葉（Wolf-Rayet）的縮寫，指某類恆星，即處於生命末期的巨大的恆星。沃爾夫-拉葉星發出巨大的氣體，像風一樣進入宇宙深處。圖片中有一個看不見的相伴的恆星對風形成了壓縮效應，形成了宇宙塵霧。可見的晨霧外殼向外延申超過10萬億公里。這個距離相當於地球到太陽距離的7萬倍。

幻影星系

Photo Credit: NASA/ESA/CSA/STScI / BBC News

M74也被稱作幻影星系，以其盤旋伸出怪異的臂膀而著名。它位於雙魚座（Pisces），距離地球約3,200萬光年，正面對著地球，因此詹姆斯・韋伯望遠鏡能從一個完美的視角拍攝它的臂膀和結構。詹姆斯・韋伯望遠鏡的探測器特別善於捕捉宇宙氣體和塵埃的蛛絲馬跡。

Photo Credit:NASA / BBC News 藝術構想圖：太空中的詹姆斯・韋伯望遠鏡。該望遠鏡還能運行20年

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九