中國2航班近半旅客確診，義大利祭強制採檢令；防新變種入侵，美要求中港澳旅客搭機前2日篩檢

中國2航班近半旅客確診，義大利祭強制採檢令

（中央社）義大利衛生當局今天（當地時間28日）表示，近期兩架從中國飛抵米蘭（Milan）的班機，有幾乎半數的乘客COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）採檢呈陽性。

綜合《國會山莊報》（The Hill）及《法新社》報導，其中一架飛抵米蘭馬爾片薩機場（Malpensa Airport）的班機，約38％的乘客COVID-19篩檢呈陽性；另一架則有約52％的人染疫。

義大利衛生部長今天表示，鑒於中國COVID-19確診病例飆升，義大利將開始對所有來自中國的入境人士進行強制性採檢並對新變異株檢測進行基因定序。

義大利衛生部長斯基拉奇（Orazio Schillaci）說：「為確保得以監控並偵查出可能的病毒變異株、保護義國人民，這個措施有其必要。」

中國在鬆綁重創經濟、引發全國抗議的嚴苛封控防疫措施之後，COVID-19確診病例在境內節節攀升。

米蘭所在的義大利北部倫巴底大區（Lombardy）昨天開始篩檢措施，比全國早了一天實施。

倫巴底大區是新型冠狀病毒2020年初入侵歐洲時，第一個實施封城的地區。義大利外交部表示，當地對從中國抵達米蘭馬爾片薩機場的旅客進行篩檢的措施，將至少持續到1月30日。

近幾天在馬爾片薩機場收集的拭子樣本，已由衛生部進行分析，以協助鑑識新的變異株。

據美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，除了義大利，包括日本、印度、韓國、台灣以及馬來西亞等國也已著手類似規定；美國今天同樣宣布，所有自中國搭機抵美的旅客，一律須出示搭機前2日內的陰性證明。

美要求中港澳旅客搭機前2日篩檢，防新變種入侵

（中央社）美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天（當地時間28日）宣布，為防範新變種入侵，加上考量中國疫情資訊欠缺且不透明，明（2023）年1月5日起來自中港澳旅客一律須出示搭機前2日內陰性證明。

為因應中國COVID-19疫情爆發，美國CDC今天下午宣布，自美東時間1月5日凌晨0時1分起，所有來自中國、香港或澳門的2歲以上旅客，皆須出示搭機前2日內陰性篩檢證明。

CDC指出，篩檢規定不分國籍或COVID-19疫苗接種情況，採納篩檢方式包括PCR或遠端醫療服務下進行的家用抗原快篩。

除直飛班機，CDC表示，透過第3國中轉與過境美國的旅客同樣須遵守篩檢新規；另外，過去10天內曾到過中國並於仁川國際機場、多倫多皮爾森國際機場或溫哥華國際機場轉機的旅客，也須在搭機前2日內篩檢。

針對過去10天以上曾篩檢陽性的旅客，CDC說，這些旅客可改出示康復證明。

CDC指出，美國之所以針對來自中港澳旅客實施搭機前篩檢規定，是為了在中國疫情高峰期間，減緩美國疫情傳播，加上中國欠缺足夠且透明的流行病學與病毒基因定序數據，這些數據在有效監控病例數激增與降低新變種入侵機率上，扮演至關重要角色。

中國明年1月8日起入境免隔離，出國證照大廳重現辦證人氣

中國宣布明年1月8日起取消入境集中隔離後，不少民眾除上網搜尋簽證及出國機票，並前往公安局換發護照等相關證件。其中，剛渡過疫情高峰的北京，辦證大廳便重現久違的人氣。

中國國務院聯防聯控機制26日深夜發布通知，宣布明年1月8日將COVID-19降為「乙類乙管」，並取消入境集中隔離。27日凌晨有關出國簽證的搜索量瞬間暴增10倍，國際機票的搜索量也瞬間激增8.5倍。

在上述通知宣布後，隸屬北京市公安局出入境管理總隊的接待大廳，27日和28日接連有不少民眾上門。就記者現場觀察，抽取號碼牌需要等候20至30人才能排得到。而現場大部分是有意前往國外旅遊的一般民眾，也有人準備返回海外工作崗位。還有少數是疫情前就常前往辦證、看來與工作人員熟稔的旅行社業務人員。

由於辦理手續及詢問者不少，現場工作人員不時用擴音器提醒民眾，表格中的「香港選項不要填，還沒開放旅遊。」

經記者詢問，一名工作人員回答，宣布取消入境隔離兩天以來，辦理港澳通行證的業務量不輸護照，也是諮詢最多的問題之一。現場不時有人詢問「何時開放？」，她的回答都是「等通知」。在場一名辦證民眾則表示，澳門已經開放個人入境，但香港目前仍未開放。

另一位民眾告訴記者，COVID-19疫情爆發前，北京市公安局這座出入境接待大廳「很少有安靜的時候」。但3年來他來過2次，幾乎處於無人狀態。今天總算恢復了點人氣，雖然沒法和疫情前相比，但看得出「大家都憋壞了，都想出國走走。」

這位民眾表示，自己是護照過期前往換發，計劃兩週後前往澳洲，行程以洽公為主，訪友、遊玩為輔。他並隱諱地說，基於護照「比較辦得下來」的考量，自己將以辦理商務簽的名義換發新護照，「事實上我也真的需要去洽公」。

他透露，中國航空業者近10天前就得到「政策即將開放」的訊息，因此都已提前展開復航、增班的準備。隨後，部分旅行社也得知了這一政策風向。而他就是聽到友人透露後，才開始規劃澳洲的行程。

上述民眾的說法，也得到另一名北京旅行業者的證實。她透過電話向記者表示，這兩天前往日、韓的詢問度極高。雖然兩國都因防疫考量宣布加強查核中國旅客，但只要允許快篩或核酸陰性結果入境，估計影響不大。