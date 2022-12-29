中國2航班近半旅客確診，義大利祭強制採檢令；防新變種入侵，美要求中港澳旅客搭機前2日篩檢
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美國CDC指出，之所以針對來自中港澳旅客實施搭機前篩檢規定，是為了在中國疫情高峰期間，減緩美國疫情傳播，加上中國欠缺足夠且透明的流行病學與病毒基因定序數據，這些數據在有效監控病例數激增與降低新變種入侵機率上，扮演至關重要角色。
中國2航班近半旅客確診，義大利祭強制採檢令
（中央社）義大利衛生當局今天（當地時間28日）表示，近期兩架從中國飛抵米蘭（Milan）的班機，有幾乎半數的乘客COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）採檢呈陽性。
綜合《國會山莊報》（The Hill）及《法新社》報導，其中一架飛抵米蘭馬爾片薩機場（Malpensa Airport）的班機，約38％的乘客COVID-19篩檢呈陽性；另一架則有約52％的人染疫。
義大利衛生部長今天表示，鑒於中國COVID-19確診病例飆升，義大利將開始對所有來自中國的入境人士進行強制性採檢並對新變異株檢測進行基因定序。
義大利衛生部長斯基拉奇（Orazio Schillaci）說：「為確保得以監控並偵查出可能的病毒變異株、保護義國人民，這個措施有其必要。」
中國在鬆綁重創經濟、引發全國抗議的嚴苛封控防疫措施之後，COVID-19確診病例在境內節節攀升。
米蘭所在的義大利北部倫巴底大區（Lombardy）昨天開始篩檢措施，比全國早了一天實施。
倫巴底大區是新型冠狀病毒2020年初入侵歐洲時，第一個實施封城的地區。義大利外交部表示，當地對從中國抵達米蘭馬爾片薩機場的旅客進行篩檢的措施，將至少持續到1月30日。
近幾天在馬爾片薩機場收集的拭子樣本，已由衛生部進行分析，以協助鑑識新的變異株。
據美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，除了義大利，包括日本、印度、韓國、台灣以及馬來西亞等國也已著手類似規定；美國今天同樣宣布，所有自中國搭機抵美的旅客，一律須出示搭機前2日內的陰性證明。
美要求中港澳旅客搭機前2日篩檢，防新變種入侵
（中央社）美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天（當地時間28日）宣布，為防範新變種入侵，加上考量中國疫情資訊欠缺且不透明，明（2023）年1月5日起來自中港澳旅客一律須出示搭機前2日內陰性證明。
為因應中國COVID-19疫情爆發，美國CDC今天下午宣布，自美東時間1月5日凌晨0時1分起，所有來自中國、香港或澳門的2歲以上旅客，皆須出示搭機前2日內陰性篩檢證明。
CDC指出，篩檢規定不分國籍或COVID-19疫苗接種情況，採納篩檢方式包括PCR或遠端醫療服務下進行的家用抗原快篩。
除直飛班機，CDC表示，透過第3國中轉與過境美國的旅客同樣須遵守篩檢新規；另外，過去10天內曾到過中國並於仁川國際機場、多倫多皮爾森國際機場或溫哥華國際機場轉機的旅客，也須在搭機前2日內篩檢。
針對過去10天以上曾篩檢陽性的旅客，CDC說，這些旅客可改出示康復證明。
CDC指出，美國之所以針對來自中港澳旅客實施搭機前篩檢規定，是為了在中國疫情高峰期間，減緩美國疫情傳播，加上中國欠缺足夠且透明的流行病學與病毒基因定序數據，這些數據在有效監控病例數激增與降低新變種入侵機率上，扮演至關重要角色。
中國明年1月8日起入境免隔離，出國證照大廳重現辦證人氣
中國宣布明年1月8日起取消入境集中隔離後，不少民眾除上網搜尋簽證及出國機票，並前往公安局換發護照等相關證件。其中，剛渡過疫情高峰的北京，辦證大廳便重現久違的人氣。
中國國務院聯防聯控機制26日深夜發布通知，宣布明年1月8日將COVID-19降為「乙類乙管」，並取消入境集中隔離。27日凌晨有關出國簽證的搜索量瞬間暴增10倍，國際機票的搜索量也瞬間激增8.5倍。
在上述通知宣布後，隸屬北京市公安局出入境管理總隊的接待大廳，27日和28日接連有不少民眾上門。就記者現場觀察，抽取號碼牌需要等候20至30人才能排得到。而現場大部分是有意前往國外旅遊的一般民眾，也有人準備返回海外工作崗位。還有少數是疫情前就常前往辦證、看來與工作人員熟稔的旅行社業務人員。
由於辦理手續及詢問者不少，現場工作人員不時用擴音器提醒民眾，表格中的「香港選項不要填，還沒開放旅遊。」
經記者詢問，一名工作人員回答，宣布取消入境隔離兩天以來，辦理港澳通行證的業務量不輸護照，也是諮詢最多的問題之一。現場不時有人詢問「何時開放？」，她的回答都是「等通知」。在場一名辦證民眾則表示，澳門已經開放個人入境，但香港目前仍未開放。
另一位民眾告訴記者，COVID-19疫情爆發前，北京市公安局這座出入境接待大廳「很少有安靜的時候」。但3年來他來過2次，幾乎處於無人狀態。今天總算恢復了點人氣，雖然沒法和疫情前相比，但看得出「大家都憋壞了，都想出國走走。」
這位民眾表示，自己是護照過期前往換發，計劃兩週後前往澳洲，行程以洽公為主，訪友、遊玩為輔。他並隱諱地說，基於護照「比較辦得下來」的考量，自己將以辦理商務簽的名義換發新護照，「事實上我也真的需要去洽公」。
他透露，中國航空業者近10天前就得到「政策即將開放」的訊息，因此都已提前展開復航、增班的準備。隨後，部分旅行社也得知了這一政策風向。而他就是聽到友人透露後，才開始規劃澳洲的行程。
上述民眾的說法，也得到另一名北京旅行業者的證實。她透過電話向記者表示，這兩天前往日、韓的詢問度極高。雖然兩國都因防疫考量宣布加強查核中國旅客，但只要允許快篩或核酸陰性結果入境，估計影響不大。
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
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台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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