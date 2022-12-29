2022/12/29,
歐洲

教廷證實本篤十六世現在「病得很重」，教宗方濟各籲請信徒祈禱集氣

教廷證實本篤十六世現在「病得很重」，教宗方濟各籲請信徒祈禱集氣
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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2013年成為600年來首位辭職的教宗後，本篤十六世幾乎完全淡出公眾視野，在那之後出現過的為數不多照片可以看到他身體日益虛弱。教宗方濟各在週三公開接見結束時說：「我想請求各位為榮休的本篤十六世進行特別祈禱。」方濟各請求信徒「想起他，因為他病得很重，請求上帝慰藉並且支持他。」

（中央社）95歲前教宗本篤十六世（Benedict XVI）健康情況日復一日惡化，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天（當地時間28日）表示，本篤十六世現在「病得很重」，籲請信徒為他祈禱。

《法新社》報導，2013年成為600年來首位辭職的教宗後，本篤十六世幾乎完全淡出公眾視野。

在那之後出現過的為數不多照片可以看到他身體日益虛弱。

方濟各在週三公開接見結束時說：「我想請求各位為榮休的本篤十六世進行特別祈禱。」

方濟各請求信徒「想起他，因為他病得很重，請求上帝慰藉並且支持他。」

教廷今天證實本篤十六世健康情況於「過去數小時內」惡化，方濟各已經探視過他。

教廷發言人布魯尼（Matteo Bruni）在聲明中表示：「我可以證實，因為年事已高，過去數小時內情況惡化。目前病情仍然在控制之下，醫生繼續在進行監控。」

本篤十六世2013年以心力和體力日益衰退為由而決定辭去教宗職位，成為自從1415年以來首位退位的普世天主教會領袖。

出身德國的本篤十六世原名約瑟夫・拉辛格（Joseph Ratzinger），辭職後住在教廷一座原為修道院的建築中，過著平靜的生活。

他的退位也開創了兩位教宗共同生活在梵蒂岡圍牆內的史無前例情況。

長期擔任本篤十六世祕書的大主教耿斯凡（Georg Gaenswein）4月告訴《梵蒂岡新聞網》（Vatican News），前教宗「身體相對無力和虛弱」，不過「精神愉快」。

本篤十六世2005年4月接替在位時間很長、深受信徒愛戴的教宗若望保祿二世（John Paul II）時已經78歲，在位期間因教會派系內鬥和神職人員性侵醜聞而黯然失色。隨著全球各地浮現的教會醜聞越演越烈，他也成為首位針對性侵醜聞道歉的教宗，強調自己「極度自責」，並親自與受害者會面。

雖然他採取行動處理神職人員侵害兒童的問題，卻因未能停止教會掩蓋作法而遭到批評。即使退休之後，教會性侵醜聞仍然困擾著他。

今（2022）年1月德國針對天主教會處理兒童性侵案件的調查報告曝光，內容指控本篤十六世1977至1982年擔任慕尼黑（Munich）教區主教期間，未能阻止4位惡名昭彰的孌童教士伸出毒手。本篤十六世否認不當，梵蒂岡也極力捍衛他的清白。

繼任的耶穌會成員方濟各喜歡進行巡牧，本篤十六世則被認為是個保守知識分子，兩人風格迥異。

他在出任梵蒂岡信理部部長期間被外界稱為「天主的洛威拿猛犬」（God's Rottweiler）。教廷紛亂多年而面臨諸多挑戰，他擔任教宗之後，似乎被天主教會不斷失去影響力、信眾離心離德的挑戰給擊倒。

本篤十六世於2013年2月發布用拉丁文寫的致樞機主教聲明辭職。後來他表示，這項決定是因一次「神祕歷程」使然。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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