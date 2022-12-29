俄軍參與烏克蘭軍事行動可享有免費儲精，俄反戰地方議員於印度墜樓身亡
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俄羅斯國營《塔斯社》報導，參與俄國在烏克蘭軍事行動的俄軍可享有免費將精子冷凍儲放在精子庫中的權利。俄國9月大舉展開動員，徵召30多萬名預備役投入在烏克蘭的所謂「特別軍事行動」。此舉導致數以十萬計俄國男性出逃國外以免遭到徵召入伍，並引發俄國2月揮軍進入烏克蘭以來最大規模的反克里姆林宮抗議浪潮。
（中央社）俄羅斯軍隊11月從烏克蘭南部的赫爾松市（Kherson）撤退後，持續攻擊當地，官員表示過去24小時俄軍襲擊23次。另外，俄國地方議會議員安托夫（Pavel Antov）在印度突然喪生，為俄國人離奇死亡案件再添一例。
俄羅斯24小時內攻擊赫爾松市23次，3人受傷
烏南赫爾松州州長亞努什維奇（Yaroslav Yanushevych）說，俄羅斯過去24小時持續攻擊赫爾松州，其中赫爾松市就被攻擊23次，有3名平民受傷。
亞努什維奇在社群媒體Telegram貼文表示：「俄羅斯對赫爾松州進行50次砲擊。州內和平聚落受到大砲、多管火箭系統（MLRS）、迫擊砲和戰車的攻擊。」
聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）表示，自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，至少有6884名平民遇害。
烏克蘭科技部長：擬開發戰鬥無人機攻擊來襲俄機
烏克蘭科技部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）表示，該國已採購約1400架無人機，大多用於偵查，並計劃開發戰鬥機型，以攻擊俄羅斯為入侵烏國而使用的自爆無人機。
費多羅夫接受美聯社專訪時表示，俄烏戰爭是網路時代第一場重大戰爭。他指出，無人機以及諸如美國太空探索科技公司（SpaceX）老闆馬斯克（Elon Musk）的衛星網路服務星鏈（Starlink）系統，已改變這場戰爭的樣貌。
烏克蘭已經採購了Fly Eye等無人機，運用在情報蒐集和戰場上的監督偵查。
俄議員於印度度假疑陽台墜死，據稱曾批俄烏戰爭
印度當局27日表示，警方正調查俄羅斯政治人物安托夫與旅伴在豪華旅館內突然死亡的事件。據稱安托夫曾批評俄羅斯對烏克蘭發起的戰爭。
65歲的安托夫原本在東印奧里薩省（Odisha）的旅館與另外3名俄羅斯人一起度假，但有人於本月24日在旅館外發現安托夫倒在血泊中的遺體。
安托夫被發現死亡前兩天，他的旅伴之一畢德諾夫（Vladimir Bidenov）在同一家旅館似乎心臟病發作，昏迷後未能挽回性命。
警方表示，他們正檢視監視器畫面，查問旅館員工，同時等待詳細驗屍報告出爐，但目前沒有發現謀殺跡象。
地方警局局長彭迪特（Rajesh Pandit）告訴《法新社》：「我們正檢驗有關兩名俄羅斯人死亡的所有可能面向。」
他說，畢德諾夫心臟病發，可能是因為大量飲酒和用藥過量。
彭迪特還說：「目前看來，安托夫似乎是從旅館陽台意外跌落。他可能是因為朋友喪命而心煩意亂，走到陽台上，或許從那裡摔死。」
安托夫是俄羅斯執政黨「團結俄羅斯黨」（United Russia Party）一員，自2018年起擔任莫斯科以東150公里一個地區的地方議會議員。
俄羅斯：參與動員投入在烏克蘭戰爭者可免費儲精
俄羅斯國營《塔斯社》（TASS）28日報導，參與俄國在烏克蘭軍事行動的俄軍可享有免費將精子冷凍儲放在精子庫中的權利。
《塔斯社》援引俄羅斯律師聯盟（Russian Union of Lawyers）主席特魯諾夫（Igor Trunov）說法報導，衛生部回應他的訴求，即為這項儲精計畫提供預算援助。
俄國9月大舉展開動員，徵召30多萬名預備役投入在烏克蘭的所謂「特別軍事行動」。此舉導致數以十萬計俄國男性出逃國外以免遭到徵召入伍，並引發俄國2月揮軍進入烏克蘭以來最大規模的反克里姆林宮抗議浪潮。
「自由俄羅斯」軍團為烏克蘭效力：反普亭非叛國
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）派兵入侵烏克蘭後，一些俄國人加入「自由俄羅斯」（Freedom of Russia）軍團為烏方作戰。「自由俄羅斯」軍團嚴格保密確切人數，他們的陣地不曾公開，聲明用詞小心謹慎。
化名凱撒（Caesar）的軍團發言人交替使用俄語和英語表示：「我不是在對抗祖國，我是在對抗普亭政權和邪惡。我不是賣國賊，我是真正的俄羅斯愛國志士，關心我國的未來。」
軍事專家日丹諾夫（Oleg Zhdanov）表示，這支軍團的重要性「更多是在政治層面，讓烏克蘭能展現有俄羅斯人支持民主自由、在正確的一方作戰，這是件好事。」
少了俄國天然氣歐洲勉強過冬，未來不容樂觀
儘管俄羅斯減少供應天然氣，歐洲仍可能勉強撐過這個冬天，不必停止供氣給用戶。但分析家說，即使民眾適應住家偏冷、支付更高額的帳單，可能仍不足以因應未來幾年的局勢。
高昂的能源價格已導致多家工廠停產，尤其是高度仰賴廉價俄國天然氣的德國化學產業，但歐洲國家仍有辦法注滿天然氣儲備庫，還沒有人被切斷供氣。
溫和的秋季讓許多用戶延後開暖氣，也有助歐洲因應冬天局勢。但民眾也已大幅減少天然氣用量，根據歐盟統計局（Eurostat），今年8至11月天然氣用量比2017至2021年同期平均值少了20％。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
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根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
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