詹順貴：賴清德有必要進一步闡述「和平保台」的內涵，以及如何實踐
我們想讓你知道的是
賴清德有新的訴求口號沒問題，但爭取或維護「和平」，絕對無法靠單方乞憐或對方的善意來獲得或維持，要靠的是實力、讓對方必須付出難以承擔的代價。因此，面對一直想侵略併吞台灣的中國，要如何「和平保台」？賴清德實有必要進一步闡述清楚。
文：詹順貴
賴清德副總統登記參選民進黨黨主席後，在全台展開「向黨員報告」政見發表會，提及「社會對於『抗中保台』有很大的檢討，台灣應該要『和平保台』，因為台灣是熱愛和平的國家，很希望大家能夠和平相處」。由於賴清德並沒有進一步說明他的「和平保台」內涵是什麼以及如何實踐，立刻引來不少質疑。
「抗中保台」是蔡英文總統的定海神針
此次九合一大選是由蔡英文總統主導，「抗中保台」雖是選舉末期才提出成為大選的共同訴求主軸，實際上自2019年以來，面對中國赤裸裸毀諾沒收香港自由法治，全面加強、公開對台灣的各種圍堵、威逼與滲透；到今年9月間中國官媒《人民政協報》甚至出現公開宣稱「只有一中，沒有各表」的文章，狠狠打臉國民黨馬英九、朱立倫等歷任黨主席（後來也許擔心影響國民黨選情，悄悄下架）。
蔡英文總統穩定的兩岸政策，表面上「維持現狀」，但其背後含意也包括「抗中保台」。也就是說「維持現狀」與「抗中保台」其實是一體兩面。
在後蔡英文時代，崖岸自高的賴清德想拋掉蔡英文6年多普遍獲得國際信賴的兩岸政策，走出自己的路，完全可以理解。有新的訴求口號也沒問題，但必須同步提出清晰完整的論述，以便讓社會能普遍了解其實質內涵，才有辦法進一步協助闡釋或加以補充，乃至判斷能否接受，以形成社會共識。否則，文字表面雖然淺顯的「和平保台」，放到緊繃而且錯綜複雜的兩岸關係，便很容易出現難以理解、空洞之譏。
以人口只有800萬，國土面積不到台灣的三分之二，缺乏戰略縱深，周圍又環佈頗有敵意的阿拉伯國家的以色列為例。以色列人對國家安全的認知是「只要失敗一次，就會亡國」，因此，「寧可打出安全的和平，也不要忍辱偷生的和平」，正是這種隨時可能亡國的危機感，以色列才能建立堅實的國防體系。
參看全球古今的戰爭史（最常被引用的是二戰前英國前後任首相張伯倫與邱吉爾、法國面對納粹德國的態度）、兵法或戰略相關經典著作（如孫武的《孫子兵法》與克勞塞維茲的《戰爭論》），都一再提醒世人：爭取或維護「和平」，絕對無法靠單方乞憐或對方的善意來獲得或維持，要靠的是實力、讓對方必須付出難以承擔的代價。
因此，面對一直想侵略併吞台灣的中國，要如何「和平保台」？賴清德實有必要進一步闡述清楚。
過去賴清德經常有諸如「消防員捕蜂捉蛇是做功德」、「勉勵月薪只有新台幣三萬元照顧服務員，其工作實質內容是做功德」、將引進超超臨界機組的深澳電廠說成是燒「乾淨的煤」、「蔡其昌很像烏克蘭總統澤倫斯基，但眼睛不如蔡其昌迷人。」（此次大選選舉替蔡其昌站台時所言）等奇怪形容詞，效果則往往適得其反。
賴清德副總統的話語有時讓人迷離
在兩岸關係方面，賴清德先後也曾公開說：
- 台獨份子有自己的國旗，拿青天白日滿地紅的旗子，不是台獨份子（2016年周子瑜唸稿道歉事件發生時）
- 自己是主張台灣獨立的政治工作者（2017）
- 以合作取代對抗（2017）
- 親中愛台（2017）
- 台灣是個主權獨立國家，名字叫中華民國（2017）
- 希望任何國家都應該要正視中華民國存在的事實（2017）
- 務實的台獨工作者（2018）
- 現在的憲法是為中國制定，現在制定新憲時機已到（2019）
- 台灣已經是個主權獨立的國家，名字叫中華民國，不必另外宣布台灣獨立」2019）
詳細對照，可以看出不少自相矛盾之處。
如果進一步去查詢比對賴清德發言時間序與發言場合，更可以明顯看出其矛盾經常是因場合、場合主辦單位或人而異，也許這是政治人物身上常見的現象，但放到講求信賴的國際外交與敏感的兩岸關係，便會出現扞格、疑慮。
蔡英文之所以獲得美國、日本乃至國際社會普遍讚譽，乃是外交政策穩定不躁進，兩岸關係有為有守，不主動挑釁，也不輕易退讓，獲得高度信賴，這將是矢志總統大位、已打出雙關語口號「信『賴』台灣」的賴清德最大挑戰課題。
有一狀況非常值得玩味，也有幾分諷刺，賴清德於12月24日（周末假日）首次提出「和平保台」，中國隨即於12月26日（週一）宣布再次於台灣周圍實施軍事演習，讓人感覺是明顯刻意針對最有可能成為民進黨2024年總統候選人的賴清德，擺明要使其難堪。
中國此舉狠狠打臉了賴清德的「和平保台」，不啻再次告訴台灣人與國際社會，不管台灣是否熱愛和平，台灣能否維持和平，絕無法取決台灣單方一廂情願，還包括中國政軍經情勢與其國家領導人的態度。
和平保台如何詮解猶待賴副總統
蔡總統於12月27日下午的「強化全民國防兵力結構調整方案」記者會上，除宣布義務役的役期延長為1年，提前拆彈可能會是2024年大選最爭議議題外，還特別提到：「和平不會從天而降，備戰才能避戰，能戰才能止戰，越是做好準備，對岸冒進機率越小；和平靠國防，國防靠全民。」
其中一再強調「和平不會從天而降」、「和平靠國防」，除了回應中國持續不斷的軍機、船艦逾越海峽中線騷擾，不惜製造事端外，推測也應有相當程度是在提醒一直懷抱雄心壯志的賴清德，絕不能只空言還不知所云的「和平保台」。
總之，想接棒的賴清德應以烏克蘭為鑑，盡快提出一套完整清晰的積極提升我國自我防衛能力的「保台」國防戰略，包括如何全面加強（實質）訓練義務役兵的守備能力、志願役士官兵的主戰能力、相應的軍事武器裝備更新汰換，以及培訓職業軍官現代化科技戰爭與跨兵種聯合作戰的指揮協調能力等，昭告國人你已經準備好接棒承擔日趨嚴峻的兩岸情勢壓力了。
延伸閱讀
- 後蔡英文時代，賴清德會延續既有的兩岸路線，還是更為激進台獨訴求呢？
- 賴清德如果以副總統身份兼任黨主席，會不會引發「總統跛腳」的憲政風暴？
- 小三通何時復航？國安會秘書長顧立雄稱不會拖過春節，陸委會否認已經定案
- 中國對美國的忌憚「上不封頂」，讓我對台海和平信深感信心
- 民進黨應高舉「中華民國是台灣人民最大公約數」，少談務實台獨及台灣正名
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
Tags：
【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。