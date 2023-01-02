詹順貴：賴清德有必要進一步闡述「和平保台」的內涵，以及如何實踐

文：詹順貴

賴清德副總統登記參選民進黨黨主席後，在全台展開「向黨員報告」政見發表會，提及「社會對於『抗中保台』有很大的檢討，台灣應該要『和平保台』，因為台灣是熱愛和平的國家，很希望大家能夠和平相處」。由於賴清德並沒有進一步說明他的「和平保台」內涵是什麼以及如何實踐，立刻引來不少質疑。

「抗中保台」是蔡英文總統的定海神針

此次九合一大選是由蔡英文總統主導，「抗中保台」雖是選舉末期才提出成為大選的共同訴求主軸，實際上自2019年以來，面對中國赤裸裸毀諾沒收香港自由法治，全面加強、公開對台灣的各種圍堵、威逼與滲透；到今年9月間中國官媒《人民政協報》甚至出現公開宣稱「只有一中，沒有各表」的文章，狠狠打臉國民黨馬英九、朱立倫等歷任黨主席（後來也許擔心影響國民黨選情，悄悄下架）。

蔡英文總統穩定的兩岸政策，表面上「維持現狀」，但其背後含意也包括「抗中保台」。也就是說「維持現狀」與「抗中保台」其實是一體兩面。

在後蔡英文時代，崖岸自高的賴清德想拋掉蔡英文6年多普遍獲得國際信賴的兩岸政策，走出自己的路，完全可以理解。有新的訴求口號也沒問題，但必須同步提出清晰完整的論述，以便讓社會能普遍了解其實質內涵，才有辦法進一步協助闡釋或加以補充，乃至判斷能否接受，以形成社會共識。否則，文字表面雖然淺顯的「和平保台」，放到緊繃而且錯綜複雜的兩岸關係，便很容易出現難以理解、空洞之譏。

以人口只有800萬，國土面積不到台灣的三分之二，缺乏戰略縱深，周圍又環佈頗有敵意的阿拉伯國家的以色列為例。以色列人對國家安全的認知是「只要失敗一次，就會亡國」，因此，「寧可打出安全的和平，也不要忍辱偷生的和平」，正是這種隨時可能亡國的危機感，以色列才能建立堅實的國防體系。

參看全球古今的戰爭史（最常被引用的是二戰前英國前後任首相張伯倫與邱吉爾、法國面對納粹德國的態度）、兵法或戰略相關經典著作（如孫武的《孫子兵法》與克勞塞維茲的《戰爭論》），都一再提醒世人：爭取或維護「和平」，絕對無法靠單方乞憐或對方的善意來獲得或維持，要靠的是實力、讓對方必須付出難以承擔的代價。

因此，面對一直想侵略併吞台灣的中國，要如何「和平保台」？賴清德實有必要進一步闡述清楚。

過去賴清德經常有諸如「消防員捕蜂捉蛇是做功德」、「勉勵月薪只有新台幣三萬元照顧服務員，其工作實質內容是做功德」、將引進超超臨界機組的深澳電廠說成是燒「乾淨的煤」、「蔡其昌很像烏克蘭總統澤倫斯基，但眼睛不如蔡其昌迷人。」（此次大選選舉替蔡其昌站台時所言）等奇怪形容詞，效果則往往適得其反。

Photo Credit: 中央社

賴清德副總統的話語有時讓人迷離

在兩岸關係方面，賴清德先後也曾公開說：

台獨份子有自己的國旗，拿青天白日滿地紅的旗子，不是台獨份子（2016年周子瑜唸稿道歉事件發生時）

自己是主張台灣獨立的政治工作者（2017）

以合作取代對抗（2017）

親中愛台（2017）

台灣是個主權獨立國家，名字叫中華民國（2017）

希望任何國家都應該要正視中華民國存在的事實（2017）

務實的台獨工作者（2018）

現在的憲法是為中國制定，現在制定新憲時機已到（2019）

台灣已經是個主權獨立的國家，名字叫中華民國，不必另外宣布台灣獨立」2019）

詳細對照，可以看出不少自相矛盾之處。

如果進一步去查詢比對賴清德發言時間序與發言場合，更可以明顯看出其矛盾經常是因場合、場合主辦單位或人而異，也許這是政治人物身上常見的現象，但放到講求信賴的國際外交與敏感的兩岸關係，便會出現扞格、疑慮。

蔡英文之所以獲得美國、日本乃至國際社會普遍讚譽，乃是外交政策穩定不躁進，兩岸關係有為有守，不主動挑釁，也不輕易退讓，獲得高度信賴，這將是矢志總統大位、已打出雙關語口號「信『賴』台灣」的賴清德最大挑戰課題。

有一狀況非常值得玩味，也有幾分諷刺，賴清德於12月24日（周末假日）首次提出「和平保台」，中國隨即於12月26日（週一）宣布再次於台灣周圍實施軍事演習，讓人感覺是明顯刻意針對最有可能成為民進黨2024年總統候選人的賴清德，擺明要使其難堪。

中國此舉狠狠打臉了賴清德的「和平保台」，不啻再次告訴台灣人與國際社會，不管台灣是否熱愛和平，台灣能否維持和平，絕無法取決台灣單方一廂情願，還包括中國政軍經情勢與其國家領導人的態度。

Photo Credit: 中央社

和平保台如何詮解猶待賴副總統

蔡總統於12月27日下午的「強化全民國防兵力結構調整方案」記者會上，除宣布義務役的役期延長為1年，提前拆彈可能會是2024年大選最爭議議題外，還特別提到：「和平不會從天而降，備戰才能避戰，能戰才能止戰，越是做好準備，對岸冒進機率越小；和平靠國防，國防靠全民。」

其中一再強調「和平不會從天而降」、「和平靠國防」，除了回應中國持續不斷的軍機、船艦逾越海峽中線騷擾，不惜製造事端外，推測也應有相當程度是在提醒一直懷抱雄心壯志的賴清德，絕不能只空言還不知所云的「和平保台」。

總之，想接棒的賴清德應以烏克蘭為鑑，盡快提出一套完整清晰的積極提升我國自我防衛能力的「保台」國防戰略，包括如何全面加強（實質）訓練義務役兵的守備能力、志願役士官兵的主戰能力、相應的軍事武器裝備更新汰換，以及培訓職業軍官現代化科技戰爭與跨兵種聯合作戰的指揮協調能力等，昭告國人你已經準備好接棒承擔日趨嚴峻的兩岸情勢壓力了。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航