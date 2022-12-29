印尼新刑法規定宣揚共產主義最高判15年監禁，為何印尼政府如此反共？

（中央社）印尼國會12月6日通過刑法修正案（KUHP），明訂宣傳共產主義、馬克思主義及列寧主義可被判4年監禁；若宣傳共產主義的行為違背印尼建國五原則，最高可被判處7年監禁；若導致公眾騷亂造成死亡則可判15年監禁。

印尼反共有歷史脈絡，學者直言，「共產黨」這三個字在印尼是髒話字眼，但共產黨組織及黨員在印尼早已近乎消失，因此刑法修正案針對懲處宣傳共產黨的法條，可能為了迎合穆斯林組織。

也有學者認為，印尼政府是以反共名義削弱勞工、環保等社會力量。另外，隨著印尼與中國近年關係密切，專家指出，不排除來自中國的共產主義思想可能悄悄進到印尼。

回顧印尼共產黨歷史發展，1950年代擁有300萬名黨員的共產黨是建國功臣，1965年興盛時期，印尼共產黨是僅次於中國共產黨和蘇聯共產黨的世界第3大共產黨；但同年9月30日，印尼左傾軍人結合左翼學生發動事變，時任陸軍少將蘇哈托（Suharto）於事變中倖存，繼而發動軍事政變，推翻首任總統蘇卡諾（Sukarno）政權，被稱為「930事件」則改變了共產黨勢力。

蘇哈托奪權後展開長達32年的右翼軍人獨裁統治，他為了清除印尼共產主義勢力，在全國策動反共大清洗。1965年至1966年間，軍方鎮壓及屠殺大批共產黨員。

學界分析「930事件」引發的反共大清洗造成約50萬人死亡，當時許多華人也被當成共產黨員處決喪生，因此「930事件」被視為印尼共產黨從興盛到崩解的分水嶺。

「930事件」後，共產黨在印尼社會成為禁忌，共產黨被列為非法組織，共產主義象徵組成國家的工人階級和農民階級的鐮刀與槌子也被禁止。根據印尼憲法及國會職掌相關組織條例，明確禁止共產黨，也讓共產黨在印尼沒有生存空間。

Photo Credit：AP／達志影像 在這張1965年10月30日的資料照片中，一批印尼共產黨青年派的成員被士兵看守，他們被押送到雅加達的監獄。

印尼總統佐科威（Joko Ｗidodo）曾下令執法人員，依法取締使用共產主義圖像的行為，防止共產主義思想在印尼死灰復燃。如今，印尼剛通過的刑法修正案保留宣傳共產黨的相關刑責，可看出印尼政府的反共決心，但既然共產黨在印尼幾乎已不存在，為何加強禁止共產黨宣傳活動，學者認為，背後原因可能是為了迎合穆斯林組織。

印尼專欄作家翁淨勝（Johannes Nugroho）指出，「共產黨」是髒話，通常是用來罵人。他向中央社解釋：「罵一個人是共產黨，代表非常痛恨這個人。以前若討厭某個人，就會故意造謠這個人是共產黨員。」

翁淨勝認為，在印尼已沒有共產主義勢力的情況下，刑法修正案仍保留相關罰則，明顯是為了討好伊斯蘭組織。他說：「共產主義在印尼現今普遍定義被簡化為與宗教信仰有關，因為其理念是無神教，但印尼卻非常重視信仰，所以社會普遍認為無神論者就是共產黨。」

新加坡南洋理工大學歷史系助理教授周陶沫（Taomo Zhou）則說，她覺得印尼政府是利用蘇哈托執政期間對共產主義的禁忌，在新時代背景下，以「反共」之名削弱勞工、環保等社會力量。

她接受中央社訪問時也指出，現在印尼完全沒有任何公開的共產黨組織，所謂「反共」是欲加之罪，「這是利用蘇哈托以來歷史承襲的反共集體記憶，打擊任何對現在政權的威脅，限制社會多元化，反映的是我們現在這個時代、多個國家可見的集權主義趨勢。」

這次刑法修正案涵蓋多項法條，包括禁止婚外性行為及未婚同居等，印尼社會大多關注可能侵犯言論自由及導致社會趨向保守，與宣傳共產有關的法條則沒有受到太大關注。

Photo Credit: 中央社 圖為印尼民眾12月5日在國會前抗議並撒下鮮花，象徵印尼民主已死。

台灣政治大學創新國際學院教授、新加坡智庫「尤索夫伊薩東南亞研究所」（ISEAS-Yusof Ishak Institute）副研究員迪希（Deasy Simandjuntak）解釋，大多數印尼人都會公開且極力反對共產主義，因為普遍認為共產主義是不道德且對社會有害，因此禁止共產主義並非新鮮事，然而在刑法修正案加強長期存在的禁令罰則，的確讓社會一些人感到不安。

她舉例，像是刑法修正案的反共法條，觸及所有違反建國五項原則（Pancasila）的意識形態也被視為違法，這種不明確法條可能被用來扼殺批評聲音，將異議人士定罪，侵犯言論自由。「印尼公民社會關注的不是共產主義本身，而是這項法令會如何遏制印尼長期以來提倡的民主自由。」

另一方面，印尼與中國關係近年因經貿關係愈來愈緊密，這會不會導致中國共產黨主義思想侵入印尼，學者雖不排除這個可能，但持保留態度。

翁淨勝指出，印尼政府並不把中國政府視為共產黨，而中國人或企業到印尼主要還是為了做生意和投資，他不認為宣傳共產主義是主要目的，但的確可能會有少數人悄悄帶入共產主義思想。

周陶沫則說，印尼反共但不是反對共產黨執政的中國政府，她直言：「中國政府和印尼政府合作是跨國資本的聯合，在意義上都是馬克思主義者反對的資本家。」

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元