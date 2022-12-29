美國眾議院提前對TikTok實施禁令，因國安疑慮禁止工作人員在院內設備使用

美國聯邦眾議院行政主管辦公室（Chief Administrative Officer，CAO）為配合即將上路的法律，在27日以安全問題為由，禁止工作人員在眾議院的設備上使用TikTok（抖音海外版）。

根據《NBC》所取得的內部備忘錄，這項命令在27日由眾議院首席行政官斯平多爾（Catherine L. Szpindor）所發出，當中以國家安全為由，要求所有議員和工作人員必須從任何眾議院所發放的手機中刪除抖音，並禁止在這些設備上下載軟體。

「任何眾議院工作人員都不被在任何眾議院的行動裝置上下載抖音。」另外，備忘錄還指出，「如果你的公用行動裝置上有抖音，我們會跟你聯絡並請你刪除。」

而後，美國眾議院也發表聲明證實此項禁令。根據《衛報》，美國眾議院就表示，「我們證實，眾議院管理委員會已授權CAO網絡安全辦公室開始從所有眾議院管理的設備中移除抖音。

對此，TikTok發言人奧伯韋特（Brooke Oberwetter）在昨日接受《華爾街日報》訪談時指出，目前在眾議院所管理的手機中安裝Tiktok的人只有兩位數，因而此一禁令的影響微乎其微。「此舉是一個政治信號，而不是為了要真正解決國家的安全問題。」

實際上，CAO此前就多次對於政府和國家僱員使用TikTok的狀況表達擔憂。

根據《衛報》，CAO在今（2022）年8月就發佈了一份網路諮詢報告（cyber advisory），當中將TikTok列為高風險的軟體，原因是其在如何保護客戶資料上缺乏透明度。

The U.S. House of Representatives’ Chief Administrative Officer has issued a cyber advisory on TikTok, labeling it “high-risk” with personal info accessed from inside China:



“we do not recommend the download or use of this application due to these security and privacy concerns.” pic.twitter.com/F87qwFiHhR — Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) August 17, 2022

CAO當時指出，母公司設在北京的字節跳動公司（ByteDance）正積極蒐集內容以獲取可辨識的資訊，並在中國儲存使用者的資料。對此，TikTok曾表示，使用者的資料並不在中國，而是在美國和新加坡。

事實上，這項美國政府對於TikTok的最新行動，是在《2023財政年度綜合撥款法案》（Omnibus Appropriations Act）生效前所提前下達的禁令。

首席行政官的一位發言人在27日接受《路透社》訪問時就指出，隨著禁止行政部門設備使用TikTok的綜合法案通過，首席行政官將與眾議院行政委員會合作，為眾議院實施類似的政策。

綜合《The Verge》、《衛報》與《華爾街日報》，這項在23日通過的法案就旨在提供美國政府到2023年9月30日的資金，當中包含了一項對於TikTok的條款，明定除了執法、國家安全和研究目的以外，行政部門僱員的手機上都不得安裝TikTok。而法案將在總統拜登（Joe Biden）簽署後生效。

然而，在法案正式通過之前，五角大樓、國務院、國土安全部和運輸安全管理局等單位，皆以安全問題為由發布類似的禁令。同時，《路透社》也指出，19個州的地方政府同樣已經以安全問題為由，禁止其在政府的裝置上使用TikTok。

對此，根據《The Verge》，TikTok上周就在法案通過後發出聲明，承諾將解決在聯邦和州政府所提出的任何安全問題。

不過，TikTok在保護使用者資料安全上的疑慮近期仍引發熱議。《The Verge》指出，23日TikTok母公司字節跳動的內部調查就表示，有幾名員工因為查看了美國記者的TikTok資料遭解僱。然而，TikTok先前卻聲稱其從未用來針對美國政府成員或記者等相關人士。

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核稿編輯：翁世航