行政院拍板：94年次後役男取消專長、研發替代役，一圖看懂替代役新舊制差別
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研發替代役即將步入歷史，外界關心93年次以前的役男未來是否還能申請？陳宗彥表示，93年次以前出生的役男目前多為大一生，研發替代役多為碩士學位以上，93年次役男要能申請研發替代役還需要最少6年的時間，研發替代役開放的員額還需要看當時產業需求作調節。
行政院會今（29）日通過內政部報告的「因應全民國防兵力結構調整替代役配合方案」，民國94年次以後的役男，未來將不得申請專長與研發替代役，只剩家庭因素及宗教因素2類替代役，替代役役期與薪資也比照義務役士兵，而以宗教因素申請服替代役，役期則調整為1年2個月。
內政部次長陳宗彥表示，過去兵役制度，82年次以前出生的役男需服一年常備兵役，或一年替代役，但是107年開始，所有常備役體位已經改服一年替代役。83年次到93年次出生役男，常備役是4個月，替代役體位是12天的補充役；而113年起，94年次以後出生的役男將恢復1年期的常備役，替代役恢復1年。
替代役過去有分家庭因素替代役、宗教因素替代役、專長資格替代役與研發替代役，94年次後役男將取消專長因素與研發資格替代役的申請，宗教因素替代役為1年2個月，其他替代役都是1年役期。
另外94年次配合整體役男的薪資標準實施，替代役起薪為2萬320元（加上軍人保險1240元、全民健康保險1839元、主副食費2908元，總額達26307元），與義務役相同。
明年開始，替代役男也將開始接受打靶訓練以及全民防衛動員課程，役男服勤時，結合政府機關強化平戰轉換機能，平時協助機關勤務，戰時就地支援軍事勤務。
內政部表示，配合民防訓練，將替代役備役役男依專長分為防災救護、治安維護、社會服務、公共服務等4大編組，納入民防體系整體運作，增強國土守備韌性。
研發替代役即將步入歷史，外界關心93年次以前的役男未來是否還能申請？陳宗彥表示，93年次以前出生的役男目前多為大一生，研發替代役多為碩士學位以上，每年視產業需求釋出不同員額，目前每年提供2600名員額，93年次役男要能申請研發替代役還需要最少6年的時間，研發替代役開放的員額還需要看當時產業需求作調節。
國防部副部長柏鴻輝表示，明年開始，常備役4個月的新訓也會強化，不再只是觀摩，將戰傷救護、自救功能、參與戰鬥等，訓量將提升到將近11萬9000人，明年要入伍的役男「不會想進來卻進不來」，訓練役男的幹部編現比調整到80.2%，足以完成訓量工作，明年每個新訓領幹部調整為1420人。
媒體提問，去年至今的役男約為10萬9000人，梯次縮減到2個星期，明年將有26個梯次，每個梯次有4200人，新訓中心是否能容納？柏鴻輝表示，今年有11個新訓旅，容量可達4萬4000人次，還要下部隊11周，人力分發到部隊強化訓練，也減輕新訓旅的負荷。
柏鴻輝坦言，明年一年會是「整備期」，一年義務役什麼時候下基地，什麼時候下部隊組合訓練，會做適當地調配。未來訓場分配會結合模擬器的訓練、組合式的訓練不僅限恆春三軍聯合作戰訓練基地，也不限於測考中心。
至於外界質疑，義務役薪資調整後，是不是與志願役差距很小、讓成為志願役的意願降低？柏鴻輝表示，以二兵來說，志願役所得將近4萬元，一年期義務役則是2萬6307元，又志願役在半年內可以升到一兵，薪資結構成長2000元，一年後可以加入下士選拔，一年薪資從近4萬元提升近到4萬6000元，義務役薪資則為3萬2437元，兩者在少尉的差距又更大。
媒體提問，國防部為何沒有因應義務役薪資調整，從而調整志願役薪資結構、改以鼓勵升遷的方式達到兩者差別？柏鴻輝表示，現役軍人志願役有專業加給，和義務役已經有所區別，還有外島加給，升遷制度在軍隊很完善，鼓勵同仁積極向上爭取職務，薪資結構就會調整。
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核稿編輯：翁世航
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