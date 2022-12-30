無心過節的法國人：通膨、罷工、能源危機，又無緣世界盃冠軍，槍擊悲劇更是雪上加霜
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威脅整個歐洲的通膨、缺電還不夠看，法國國家鐵路公司的檢查員聯盟19日宣布，因不滿意勞資對提高待遇的協調結果，將維持11月初提交的罷工預先通知，於23日起展開4天罷工，火車班次大減四分之一。走出疫情陰霾後的第一個耶誕假期，許多民眾早已訂好返鄉車票，卻在回家前一刻被取消，不少人臨時找不到替代方案，只能獨自度過團圓夜。
文：曾婷瑄（中央社記者）
今（2022）年法國年關佳節氣氛不如以往，民眾喜悅心情也因席捲歐洲的通膨與能源危機等因素而大打折扣。此外，連假前夕臨時宣布的鐵路大罷工與庫德族人遭槍殺悲劇，更讓法國人心躁動不安。
年底是歐美迎來一年中最重要的佳節。法國人原本滿心期待，盼享受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情後的第一個假期，快樂和家人團聚。
然而，今年不同以往，法國過節氣氛淡薄。法媒指出，今年年關面臨「各層面危機」，不僅剛與卡達世界盃足球賽衛冕冠軍擦身而過，還面臨持續惡化的高昂生活費與能源短缺。
法國公眾意見機構（IFOP）民調指出，今年耶誕節不再充滿正向，反讓民眾感到難過，由於經濟壓力，越來越多法國人將假期視為「挑戰」，而非「愉悅時光」。
因能源與食材原料價格攀升，51%民眾覺得依循傳統準備禮物「有壓力」，創史上新高；18%的受訪者不打算送禮；更有64%的受訪者感受到能源價格上漲對假期與生活所帶來的負面衝擊。
除了物價與能源高漲，今年「供電安全」也名列能源大國法國的煩心清單。
俄烏戰爭後，俄國為報復歐盟制裁而切斷天然氣供應，使歐洲陷入能源短缺的恐慌。屋漏偏逢連夜雨，從秋季開始，法國近半數核能電廠因腐蝕維修而停工，雖目前逐漸修復，但仍補不了缺口。
因此，政府12月初下令為斷電做好準備後，「連假停不停電？」這個法國人從未想過的問題，也一度成焦點。政府只好趕緊出面滅火，強調假期不斷電，同時呼籲人民共同節電。
說來諷刺，由於全球暖化，今年年底假期比往年更熱，減少用電與斷電可能性。過去巴黎此時接近攝氏0度的氣溫，今年則有10度上下，南部甚至出現18度高溫，成為法國史上最熱的耶誕節之一。銀灰色大地、火爐邊團聚等耶誕專屬魔幻氛圍，今年在巴黎都不會出現。
威脅整個歐洲的通膨、缺電還不夠看，法國國家鐵路公司（SNCF）的檢查員聯盟19日宣布，因不滿意勞資對提高待遇的協調結果，將維持11月初提交的罷工預先通知，於23日起展開4天罷工，火車班次大減四分之一。
走出疫情陰霾後的第一個耶誕假期，許多民眾早已訂好返鄉車票，卻在回家前一刻被取消，不少人臨時找不到替代方案，只能獨自度過團圓夜。
交通大亂，人心更不平靜，即使平常支持罷工權的法國人都直呼「反感」，覺得自己被SNCF「綁架」。一位老先生等不到回家探望的孫女，向法媒大罵，「在離去前都不能擁有這最後的幸福」。
起初勞方不排除維持跨年罷工的預先規畫，使得人心惶惶，擔心假期完全泡湯。SNCF執行長法蘭杜（Jean-Pierre Farandou）因此收到政府施壓，須立即找到解方，並向媒體表示，「沒理由讓民眾承受二度傷害」。所幸在24日上午勞資達成共識，跨年罷工警報解除。
就在以為一切塵埃落定，終於準備安心迎接假期之際，23日一場3死3傷的槍擊悲劇又把法國推向種族衝突的邊緣。
槍手朝巴黎市庫德族艾哈邁德卡雅（Ahmed Kaya）文化中心開火，法籍凶嫌威廉M（William M.）立刻遭逮，在調查時坦言「想暗殺移民和外國人」、「對外國人懷有病態的恨意」。
但法國庫德族民主委員會（CDKF）表示，這些年不斷遭到土耳其威脅，加上再過幾天就是另一起庫德族巴黎謀殺案10周年，當年案件疑有土耳其情報局涉入，因此把矛頭指向土耳其，要求法國徹查。
儘管跡象偏向民族主義孤狼攻擊，法國庫德族群的悲憤怒火仍因不安全感而蔓延。悲劇發生後，巴黎、馬賽等大城也出現庫德人悼念活動，但和平示威卻總是轉趨暴力並與警方爆發衝突，多輛車輛被燒，商店櫥窗也遭破壞，讓警方疲於奔命、民眾搖頭嘆氣。
土耳其外交部更於26日召見法國駐土大使，對法國民眾的「反土耳其言論」表達不滿。悲劇不僅挑撥土、庫緊張神經，更恐牽動法、土間動輒得咎的外交關係。
2022年即將過去，雖今年法國尾聲稍顯暗淡，危機一波未平一波又起，但巴黎民眾仍期待31日香榭大道上凱旋門絢爛的跨年燈光投影與艾非爾鐵塔煙火，為總統、國會大選的忙碌一年劃下完美句點，共盼法國2023年整裝再出發。
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責任編輯：潘柏翰
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