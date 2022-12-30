日本國防政策重大轉變：修訂新版安保三文書，重磅宣示「台灣是很重要的朋友！」
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日本新版「安保三文書」定案前，台日共同舉辦「台日關係永續論壇」，負責修訂安保文書的眾議員小野寺五典特地來台，帶來重要的意義。
文：郭瓊俐
日本臨時內閣會議通過包括「國家安全保障戰略」、「國家防衛戰略」及「防衛力整備計畫」在內的新版「安保三文書」，載明將擁有可攻擊敵方飛彈基地的反擊能力，這是二次大戰後日本國防政策的重大轉變。日本首相岸田文雄隨後也在記者會上點名，中國是日本「前所未有的最大戰略挑戰」。
在新版安保三文書通過之前，負責修訂建言的日本眾議員、自民黨安全保障調查會長小野寺五典，12月11日專程飛來台灣出席「台日關係永續論壇」。他演講時強調，台灣是很重要的朋友，日本希望東亞不要發生紛爭，因此需要增強國防能力。
小野寺五典來台，意義非凡
小野寺五典是資深眾議員，曾兩度擔任日本內閣防衛大臣，2013年即以防衛大臣身分，參與安倍內閣制定日本首次的「國家安全保障戰略」；此次岸田內閣修訂「安保三文書」，他也是主要參與者。在安保三文書修訂最後階段，他以單日往返快閃的方式到台北出席論壇，與日本眾議員鈴木馨、日本同志社大學特別客座教授兼原信克及立委羅致政共同擔任「區域情勢」場次的演講者。
小野寺五典在會中指出，來台前一天晚上，他還在忙三文書修訂工作，快閃台北之後，回去還要繼續忙碌。他能在安保三文書審訂的緊湊時刻中，到論壇現場分享相關內容，「這具有很大的意義，我希望大家給特地來到這裡的我一點掌聲。」會場響起熱烈掌聲後，論壇主持人、台灣日本關係協會前會長邱義仁表示，小野寺五典的到來，的確有特別的意義。
小野寺五典表示，日本已經認知，目前全球戰略方式產生很大的變化，俄羅斯2014年已侵略過烏克蘭（併吞克里米亞），當時日本即做了「混合戰」的研究，包含網際網路安全等認知戰。他強調，「台灣是我們很重要的朋友」，日本的安保三文書，將二次大戰後日本的國防策略做了很大的改變，在對方領土中，日本也可以進行武力上的反擊；此外，日本希望更積極在網路領域中進行資訊蒐集，也更加主動出擊。
小野寺五典說明，這些改變，目的都是希望東亞不要發生紛爭，東亞一旦失衡就會變成紛爭來源，對所有當事國都會帶來不幸的結果，因此眼前最重要的是維持軍力平衡。日本需要增強自己的實力，與美國等同盟國也要加強關係，同時深化與澳洲、韓國、印度及歐洲國家的關係，讓區域安全保障維持平衡，這樣才可以發揮抑制的能力，維持今後的和平。
鈴木馨演講時指出，當台灣有任何風吹草動，日本安全與台海航行安全也會受到威脅，日本非常依賴台灣海峽的海運線，很多日本國會議員與國民都已意會到這一點；要抑制台海發生狀況，就要避免中國國家主席習近平做出錯誤判斷。他認為有兩個關鍵，一是要降低錯誤溝通的發生，二是不要讓對方對情勢做出誤判；而且為了不讓對方誤判形勢，台灣內部必須團結有一體感，同時也要有決心保護自己的安全。
此外，鈴木馨表示，當台灣發生事情時，國際社會也要結合一體採取行動，因此日、美、台等所有相關國家，平時就要有好的聯絡溝通管道。
泉裕泰建議，強化台灣認同
日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰，在論壇開幕式致詞時也提到，他自2019年來台就任已過了3年，這段期間，中國給台灣的經濟、軍事壓力愈來愈大，大部分台灣民眾都希望維持現狀，若要維持現狀，台灣要擁抱自豪與自信，並加強自我認同。
泉裕泰回憶，他剛到任時，國際社會對台灣重要性的認知不如現在，尤其離台灣遙遠的歐洲各國，幾乎不了解台灣的戰略重要性，台灣是連結太平洋、東海、南海3處的咽喉要塞；對日本而言，台灣海峽每6分鐘就有1艘貨輪通過，是重要物流的運輸路徑。
泉裕泰指出，提倡強化台灣自我認同、建立民主台灣的前總統李登輝，以及引領日台關係不斷前進的日本前首相安倍晉三，很遺憾兩人已經離世，日台關係失去兩股重要動能，但雙方不能停下腳步，應該攜手往下一個100年前進。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
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台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
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