日本國防政策重大轉變：修訂新版安保三文書，重磅宣示「台灣是很重要的朋友！」

文：郭瓊俐

日本臨時內閣會議通過包括「國家安全保障戰略」、「國家防衛戰略」及「防衛力整備計畫」在內的新版「安保三文書」，載明將擁有可攻擊敵方飛彈基地的反擊能力，這是二次大戰後日本國防政策的重大轉變。日本首相岸田文雄隨後也在記者會上點名，中國是日本「前所未有的最大戰略挑戰」。

在新版安保三文書通過之前，負責修訂建言的日本眾議員、自民黨安全保障調查會長小野寺五典，12月11日專程飛來台灣出席「台日關係永續論壇」。他演講時強調，台灣是很重要的朋友，日本希望東亞不要發生紛爭，因此需要增強國防能力。

小野寺五典來台，意義非凡

小野寺五典是資深眾議員，曾兩度擔任日本內閣防衛大臣，2013年即以防衛大臣身分，參與安倍內閣制定日本首次的「國家安全保障戰略」；此次岸田內閣修訂「安保三文書」，他也是主要參與者。在安保三文書修訂最後階段，他以單日往返快閃的方式到台北出席論壇，與日本眾議員鈴木馨、日本同志社大學特別客座教授兼原信克及立委羅致政共同擔任「區域情勢」場次的演講者。

小野寺五典在會中指出，來台前一天晚上，他還在忙三文書修訂工作，快閃台北之後，回去還要繼續忙碌。他能在安保三文書審訂的緊湊時刻中，到論壇現場分享相關內容，「這具有很大的意義，我希望大家給特地來到這裡的我一點掌聲。」會場響起熱烈掌聲後，論壇主持人、台灣日本關係協會前會長邱義仁表示，小野寺五典的到來，的確有特別的意義。

小野寺五典表示，日本已經認知，目前全球戰略方式產生很大的變化，俄羅斯2014年已侵略過烏克蘭（併吞克里米亞），當時日本即做了「混合戰」的研究，包含網際網路安全等認知戰。他強調，「台灣是我們很重要的朋友」，日本的安保三文書，將二次大戰後日本的國防策略做了很大的改變，在對方領土中，日本也可以進行武力上的反擊；此外，日本希望更積極在網路領域中進行資訊蒐集，也更加主動出擊。

小野寺五典說明，這些改變，目的都是希望東亞不要發生紛爭，東亞一旦失衡就會變成紛爭來源，對所有當事國都會帶來不幸的結果，因此眼前最重要的是維持軍力平衡。日本需要增強自己的實力，與美國等同盟國也要加強關係，同時深化與澳洲、韓國、印度及歐洲國家的關係，讓區域安全保障維持平衡，這樣才可以發揮抑制的能力，維持今後的和平。

鈴木馨演講時指出，當台灣有任何風吹草動，日本安全與台海航行安全也會受到威脅，日本非常依賴台灣海峽的海運線，很多日本國會議員與國民都已意會到這一點；要抑制台海發生狀況，就要避免中國國家主席習近平做出錯誤判斷。他認為有兩個關鍵，一是要降低錯誤溝通的發生，二是不要讓對方對情勢做出誤判；而且為了不讓對方誤判形勢，台灣內部必須團結有一體感，同時也要有決心保護自己的安全。

此外，鈴木馨表示，當台灣發生事情時，國際社會也要結合一體採取行動，因此日、美、台等所有相關國家，平時就要有好的聯絡溝通管道。

Photo Credit: 中央社 日本資深議員小野寺五典

泉裕泰建議，強化台灣認同

日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰，在論壇開幕式致詞時也提到，他自2019年來台就任已過了3年，這段期間，中國給台灣的經濟、軍事壓力愈來愈大，大部分台灣民眾都希望維持現狀，若要維持現狀，台灣要擁抱自豪與自信，並加強自我認同。

泉裕泰回憶，他剛到任時，國際社會對台灣重要性的認知不如現在，尤其離台灣遙遠的歐洲各國，幾乎不了解台灣的戰略重要性，台灣是連結太平洋、東海、南海3處的咽喉要塞；對日本而言，台灣海峽每6分鐘就有1艘貨輪通過，是重要物流的運輸路徑。

泉裕泰指出，提倡強化台灣自我認同、建立民主台灣的前總統李登輝，以及引領日台關係不斷前進的日本前首相安倍晉三，很遺憾兩人已經離世，日台關係失去兩股重要動能，但雙方不能停下腳步，應該攜手往下一個100年前進。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航