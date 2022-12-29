2022/12/29,
社會

【2022熱門關鍵字回顧】10月：胡錦濤被架離中共20大會場，萬聖節梨泰院發生大規模踩踏事件

【2022熱門關鍵字回顧】10月：胡錦濤被架離中共20大會場，萬聖節梨泰院發生大規模踩踏事件

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【2022年10月熱搜回顧】中共20大在本月召開，習近平打破慣例續任總書記，而胡錦濤被架離會場。台灣金鐘獎首次將電視節目類與戲劇類分開舉辦。而這個月台灣發生兩場規模5以上的地震，全台有感。

只剩三天，2022年就要結束，讓我們來回顧這一年大家都在關注哪些事物。這一篇來看看今年10月時，大家都在Google上搜尋什麼資訊。

2022每日google關鍵字-10月v2

10月中有三天，地震成為最熱門的搜尋字。其中兩場較大規模，分別是發生在11號的花蓮外海規模5.9淺層地震，全台都感受到2-4級的震度。另一場是29號宜蘭外海規模5.1地震。今年截至10月，規模5以上的地震已經發生超過55個。

本月中旬，中國共產黨舉辦第二十次全國代表大會，簡稱20大。在20大會議中，中共選出新一任政治局常委，而習近平則是打破過去總書記只能做兩個任期的慣例，在此次會議確定第三次出任總書記。由於這場會議關乎中國未來5年的領導架構，所以受到關注。以下是中共過去7屆中央常務委員名單變化。

中共二十大_中央政治局常務委員

在20大會議前間，另一個成為熱議的事件是，中國前領導人胡錦濤在會議時間被強行架離座位，影像流出後，使大眾議論為何他會被架離？中國官媒《新華社》報導稱，胡錦濤是因為身體不適，所以才被工作人員陪同離開會場。但西方媒體則是認為，這是現任領導人為了展現握有絕對得權力，而做得一場展示，一場象徵性地移除代表前一個時代領導人的展示。以下是胡錦濤被架離時的影像。

本月台灣舉辦金鐘獎，今年是金鐘首次將電視的戲劇類與節目類獎項分開舉辦，因此今年金鐘獎共3天，分別是10/15廣播金鐘頒獎典禮，10/21電視節目類頒獎典禮，10/22電視戲劇類頒獎典禮。

其他成為熱搜的藝文娛樂消息有，本月初在台北士林舉辦的白晝之夜，當天吸引約46萬人次湧入士林商圈、日本京都橘高校「橘色惡魔」受邀到國慶表演、鏈鋸人動畫上映、《LOL英雄聯盟》世界大賽在本月舉辦。

教育方面本月熱搜事件則是，經過遴選，台大最終選出陳文章成為新任台大校長。

國際方面成為熱搜的消息是，英國首相特拉斯（Liz Truss）辭職，創任期最短紀錄。他是繼「鐵娘子」柴契爾夫人、梅伊以來，英國史上第3位女性首相。總計上任僅45天，由於任內出了許多狀況，最後是因為提出的「迷你預算」引發各種爭議，連黨內同志都有很大的反彈聲浪，最後狼狽地宣布下台。

另一個國際注目事件，發生在月底萬聖節時，29號深夜韓國首爾梨泰院舉辦大型萬聖節派對，這是韓國解封後首個大型節日派對。當晚大量群眾湧入哈密爾頓酒店旁的4公尺寬下坡小巷，這條小巷連結地鐵站跟派對地點之間。大量民眾湧入，在沒有適當管制下，造成嚴重踩踏意外，最終造成158死196傷的悲劇。

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Photo Credit：AP / 達志影像

台灣政治圈方面成為熱搜的事件有，黃義交墜樓身亡，舊情人何麗玲發文哀悼、國民黨台北市議員游淑慧認愛三立副總。

社會方面收到關注的消息包含，槍擊要犯張錫銘申請18次假釋都被駁回、馬來西亞女大生命案高雄大林煉油廠發生火災傳出爆炸聲。

這個月有許多生活與消費方面的新聞成為熱搜，包含熊好券2.0開放登記與公布抽籤結果、IG出現災情，導致許多個人帳號被無預警停權，與粉絲追蹤數量減少、Google新手機Pixel 7發表、 國泰世華銀因官網當機，ATM、網銀、信用卡都無法使用、Apple發表新iPad、iPad Pro、Apple TV、金門大橋通車。

而金融財經方面，瑞士信貸由於傳出財務危機，而受到大眾注目。

其他人物動態成為熱搜的消息有，26歲馬來西亞模特兒黎峇菈與港星曾志偉擁吻影片流出引人熱議、藝人許明杰醉後與飆罵警察事件、男團原子少年成員何世華（小孩）被爆酒後硬上女性、林襄被拍攝在路邊抽菸引發議論、《哈利波特》中飾演海格的演員羅比・寇特蘭（Robbie Coltrane）過世、日星櫻井孝宏被傳出軌、前主播張瑞玲因乳癌病逝。

而在月底，網路傳出鄭州富士康工業園區數萬名員工，因疫情避難徒步逃亡影片，也引起大眾對中國疫情的熱議。

其他月份回顧

1月2月3月4月5月6月7月8月9月、10月、11月（即將上線）、12月（即將上線）

延伸閱讀

本文資料來自「Google搜尋趨勢（Google Trends）」中的「每日搜尋趨勢」，根據Google說明，「每日搜尋趨勢」是從所有搜尋字詞中，特別列出過去 24 小時流量顯著增加的搜尋字詞，資料每小時更新一次。這項搜尋趨勢資料會顯示使用者搜尋的特定查詢，以及實際的搜尋次數。

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核稿編輯：楊士範


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