2023/01/11,
藝文

《藝術收藏家手冊》：藏品修復與保存維護的差別？什麼時候需要修復師？

《藝術收藏家手冊》：藏品修復與保存維護的差別？什麼時候需要修復師？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

作者瑪麗．羅澤爾利用其藝術收藏專業和擔任執業藝術品律師的經驗，闡釋了收藏藝術作品時出現的各式問題。本書涵蓋了購藏、藏品管理、藏品保險、保全、儲存、保存維護、藝術品融資及投資以及藝術品共享和出售及轉讓藏品等議題，集結了縝密的研究與案例說明，深入淺出，是了解美妙迷人的藝術品收藏事業的重要指南。

文：瑪麗．羅澤爾（Mary Rozell）

藏品保存維護

根據估計，世界上只有百分之五的藝術作品能夠再繼續保存下一個一百年。有些會因強烈的外力而損毀，就像被撞錘砸碎的基里訶作品，或被玻璃碎片劃傷的辛蒂．雪曼作品，但由於材料的固有性質和環境壓力，大多數藝術作品會隨著時間的推移而劣化。許多作品可能會因受損而經過精心修復，甚至多次修復。保存維護領域則包括修復受損的作品和藏品的預防性維護。由於保存措施需要投注金錢和時間成本，也不像購買藝術作品那樣令人興奮，因此大多數藏家不願留心藝術品收藏的這個面向。

然而，從科學和歷史的角度來看，藝術品的保存維護可能是一個十分迷人的主題。藏家可以向修復師學到很多關於藝術品的知識，包含影響價值和作品真實性鑑定的問題。修復師會發現，夾帶在弗朗茨．克萊恩畫作厚塗顏料中的一根畫筆刷毛，可以證明這件作品的創作年代，因為該藝術家在那年使用了一種特殊的畫筆。或是說，一個表面無瑕的明代花瓶，其實有段過去；一位藏品管理者透過修復師才發現，顯然家裡有人打破花瓶，而且在幾年前悄悄修復完成。修復師具有豐富的藝術品專業知識，能夠和他們共事，可能是收藏藝術作品的一大樂趣。

背景

專業術語：修復（Restoration）與保存維護（Conservation

在探討藝術收藏管理這個領域之前，若能釐清一些基本術語會很有幫助。「修復」是指試圖將藝術作品恢復或使其恢復到狀似其原始狀態。修復不同於保存（preservation），「保存」指的是預防工作，更常應用於建築或建築環境領域。紐約現代藝術博物館前時基藝術修復師、紐約大學特聘副教授格林．沃頓（Glenn Wharton）表示，「保存維護」是一個更全面性的術語，指的是「整體積極的作為」。

沃頓進一步指出，這些內涵會隨著文化而改變。舉例來說，「保存」一詞在英國有輕微的負面含義，這會讓人聯想到將某物凍結在其當前狀態或試圖不承認其變化。出於本次討論的目的，「保存維護」這個綜合性的術語最為合適。

出於不同理念的保存維護方法，也會導致激烈的爭論，巴黎羅浮宮的達文西《聖母子與聖安妮》（The Virgin and Child with Saint Anne, c. 1508）作品修復方法的歧異即為一例。對立的雙方是博物館內部修復師與外聘專業人士，外聘專家指責博物館對於這幅有五百年歷史的畫作過度清潔，以至於破壞藝術家極其細膩的暈染，產生讓人認為更明亮、「媚俗」的畫面。

大多數上了年紀的藝術愛好者都知曉1990年代關於修復米開朗基羅的西斯汀教堂天花板壁畫（Sistine Chapel ceiling frescoes, 1508-1512）的激烈爭論：在試圖以清除堆積在壁畫上的蠟燭煙霧和污垢，好讓作品修舊如新時，是否矯枉過正而消除了畫作原本的古色古香？修復方法上的錯誤可能招致嚴重且不可逆的後果，也會大大影響藝術作品的價值；因此，保存維護工作的風險可能非常高。

背景：保存維護小史

專業保存維護最初是以一門科學之姿開啟發展。在十九世紀，博物館開始邀請穿著白色實驗服的化學家到現場，最常見的是去博物館內設立的實驗室。從那時起，保存維護已經演變成一項合作式的操練，進行保存維護時，需要考慮的除了科學外，還需考慮美學，也涉及各方人士（和利益相關者）的參與。今日，要做出重要的保存維護決策，不僅仰賴修復師的專業判斷，還需要策展人、藝術史學家、藝術品經紀人、藝術品登錄員參與。就當代作品而言，尚包括藝術家本人—簡而言之，須包含任何了解藝術家的創作過程和意圖的人都會參與其中。這可能還包括收藏家。

保存維護是一個隨著新技術和材料的開發而不斷發展的領域，而且隨著時間的推移，相關的保存維護知識和觀點也在發生變化。即使是立意良善和訓練有素的保存維護人員，在過去的某些做法最終也會對一些藝術品造成損害——然後在可能的情況下，往後的保存維護人員則必須扭轉這種損害。舉例來說，1950和1960年代之間，在現代主義繪畫上塗上凡尼斯 （varnish，亦稱清漆）以保護顏料層，這在修復界是常見的作法。

但時間一久，凡尼斯就會開始磺化，往往讓原始作品的鮮豔色調變得黯淡失色，不管是瓦西里．康丁斯基（Wassily Kandinsky, 1866-1944）還是喬治．布拉克（Georges Braque, 1882-1963）的作品都有這種現象。磺化的凡尼斯不僅改變了畫作的外觀，依照今日的想法，這和藝術家不上凡尼斯的審美選擇相違背。目前針對現代主義作品的修復，大部份都以去除凡尼斯為主。

另外一個曾經相當普遍，卻受到質疑的保存維護做法是「補色」（inpainting），所有繪畫收藏家都應該了解這個術語。補色是指在缺少顏料的位置進行顏料填充增補的技法，通常是針對經年累月而裂開或剝落的地方。修復師能夠還原畫作的程度（從而掩飾修復的痕跡）和使用不可逆的材料一直是爭論的議題。隨著修復畫作的老化，由於原始顏料和補色顏料的化學成分不同，補色區域會變得更為明顯可見。這樣不僅補色區域看起來很糟糕，更是從根本上改變了藝術家親手創作的藝術作品。


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