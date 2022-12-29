拜登任內第八度對台軍售，價值1.8億美元「火山布雷系統」能快速布雷、可設定自毀

國防部今日表示，美國政府於美東時間12月28日就「陸上機動布雷系統」（Volcano Anti-Tank systems），總額1億8000萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

國防部指出，此次美方同意軍售品項，具備高機動及快速布雷效能，可因應敵情威脅迅速反應，有助於提升國軍不對稱作戰能力。此次軍購援例在美方同意供售前為機密預算，同意後改列為公開預算，俾利全案執行順遂。

這是拜登政府繼本月稍早對台價值4.28億美元的軍售案後，本月第二度、也是拜登任內第八度的對台軍售案。國防部表示，中共在台灣周邊頻密的軍事行動，已對我國形成嚴峻的軍事威脅，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定和平的基礎，國防部對美方軍售決定，表達誠摯的感謝。

公布日期 軍售項目 金額（美元） 2021/8/4 M109A6自走砲、M88A2救濟車 7.5億美元 2022/2/7 愛國者飛彈系統工程勤務 1億美元 2022/4/5 愛國者飛彈人員技術協助 9500萬美元 2022/6/8 軍艦零組件與技術支援 1.2億美元 2022/7/15 非機密備件與維修零件、坦克與戰車組裝在內的技術支援 1.08億美元 2022/9/2 魚叉、響尾蛇飛彈、監視雷達合約 11.06億美元 2022/12/7 空軍航材零附件 4.28億美元 2022/12/28 火山反戰車布雷系統 1.8億美元

根據《中央社》，這次軍售的主要項目包括火山車載布雷系統（Volcano anti-tank munition-laying systems）、10噸重型增程機動戰術卡車（M977A4 HEMTT）、M87A1布雷罐、M88罐裝訓練彈藥（練習用假彈）、M89訓練彈藥（測試彈）與相關設備、操作與維護培訓等。

火山系統的主要目的是提供快速部署大型地雷區域的能力，分為M139空中布雷、M136車載布雷版本。針對車載版本，美軍是以現役M977重型機動戰術卡車實施，具有機動性高、散布面廣、作業人員少、作業速度快等性能，可有效縮短阻絕設置時間，達到機動快速布雷，阻滯敵軍的目的。

JUST IN: US State Dept clears Taiwan to purchase the M136 Volcano automated scatterable mine delivery system. Designed to be released by ground vehicles or helicopters, the system dispenses M87 mine canisters, each w/ 5 AT and one AP mines, for deploying large minefields rapidly pic.twitter.com/0HJ6HguAp0 — Mike Yeo 杨启铭 is also at post.news/thebaseleg (@TheBaseLeg) December 29, 2022

《聯合報》報導，火山布雷系統分為空中與陸地投放兩種版本，陸軍司令部是以「九陣專案」為名，對美軍購車載型的「火山」陸上機動布雷系統。

我採購的載具屬於M997A4重型運輸車，施放的地雷種類是M87A1戰防雷，一輛車每次可載運960枚地雷，40餘秒即可將所有地雷布設在125公尺X1150公尺的範圍內。而撒布出去的地雷，可設定自毀，有4小時、48小時、15天三模式。而這種布雷系統也可裝設在黑鷹直升機上。我國採購的裝備，將包括布雷系統、載具、地雷與訓練用雷等。

《路透社》指出，美國跨國航太及國防科技公司諾斯洛普．格魯曼公司（Northrop Grumman）和特種車輛和軍用卡車製造商豪士科集團（Oshkosh Corporation）是這起軍售案主要承包商。

總統府發言人張惇涵表示，本次是拜登政府任內第八度，也是今年第七度宣布對台軍售。而此次軍售項目具備高機動性的布雷效能，將有助於提升我國不對稱戰力。

張惇涵表示，台灣會持續展現自我防衛的決心、堅定強化全民國防戰力，守護國家安全與利益；並持續與理念相近國家合作，確保台海及印太區域的和平穩定與繁榮發展。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航