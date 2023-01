既然計畫趕不上變化，為什麼我們還需要做財務規劃？

文:游承翰(理財規劃顧問,國際認證理財規劃師CFP測驗合格)

自從2020年COVID-19疫情爆發之後,對未來生活、經濟與投資市場的不確定性,成為多數台灣民眾相當關注也常焦慮的事情,原本計畫的出國旅行泡湯了,本來計畫出國唸書被迫停止,好好的工作被迫失業,戴口罩成為新的日常,許多計畫好的事情,因為全球的黑天鵝事件,所有產業的人都受到影響。

也因此,有許多人會開始對計畫或規劃這件事感到無力,也許感覺到,投入這麼多的時間做計畫,隨便一個大事件來襲,就打亂了整盤棋,那是不是乾脆一開始就不要花時間計畫,省得損失或是浪費這些投入的時間。從心裡感受層面看,當自己用心投入的計畫,被迫遇到變化時,確實會讓人感到沮喪。

在過去定方很多篇的文章中,有分享到「財務規劃」的重要,但在做了財務規劃後,還是會經歷到不如預期的變化,那究竟為什麼我們還需要做規劃呢?這也是跟第一次認識財務規劃產業的朋友交流時,定方很常被問的問題。

在這篇文章中,會透過以下的要點,跟大家分享財務規劃面對變化時的策略與立場:

先說結論,不論是財務規劃,或職涯、生涯規劃的目的,就是用來面對無處不在的改變。

但即便如此書寫,看到本篇文章的讀者,仍有自己的自由去思考「做計畫」對自身的意義。

因為如何去因應生存的變化,本來就是身而為人選擇的自由,而這個自由,是不會有人有資格告訴你,你該怎麼選擇,也因此,要討論或回答「計畫趕不上變化,為什麼還需要做財務規劃」之前,我們或許可以思考,我們對自己的未來,不論是自己的財務目標,或者是對生涯發展,有沒有自己的計畫或想法?

又或者是說,我們心中有沒有一張指引我們前進的藍圖?有沒有希望想成為的人,亦或是覺得隨波逐流也沒關係?

我印象有一個滿常被引用的故事情節,是在《愛麗絲夢遊仙境》裡面,愛麗絲跟柴郡貓的對話:

《愛麗絲夢遊仙境》這個故事段落,之所以經典,是因為確實未來本身就是不確定的,但我們又希望有一個確定的方向,所以我們可能會去問人,希望透過別人的口中得到答案。但即使我們問再多人,別人還是沒辦法替我們過自己的人生,也因此,面對未來的不確定性,最後所有的問題還是會回到我們自己身上。

如同《內在原力》的作者愛瑞克在書裡面鼓勵讀者「把自己當成一家公司」來經營,並且提到「我們應該為自己的人生負上完全的責任」,這幾句文字,可以很好地去成為本篇文章討論的核心。

一如美國心理學家William James所說:「當你必須做一個抉擇但沒有做,那本身也是一個抉擇。」

“When you have to make a choice and don’t make it, that is in itself a choice.”