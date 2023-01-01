既然計畫趕不上變化，為什麼我們還需要做財務規劃？

文：游承翰（理財規劃顧問，國際認證理財規劃師CFP測驗合格）

自從2020年COVID-19疫情爆發之後，對未來生活、經濟與投資市場的不確定性，成為多數台灣民眾相當關注也常焦慮的事情，原本計畫的出國旅行泡湯了，本來計畫出國唸書被迫停止，好好的工作被迫失業，戴口罩成為新的日常，許多計畫好的事情，因為全球的黑天鵝事件，所有產業的人都受到影響。

也因此，有許多人會開始對計畫或規劃這件事感到無力，也許感覺到，投入這麼多的時間做計畫，隨便一個大事件來襲，就打亂了整盤棋，那是不是乾脆一開始就不要花時間計畫，省得損失或是浪費這些投入的時間。從心裡感受層面看，當自己用心投入的計畫，被迫遇到變化時，確實會讓人感到沮喪。

在過去定方很多篇的文章中，有分享到「財務規劃」的重要，但在做了財務規劃後，還是會經歷到不如預期的變化，那究竟為什麼我們還需要做規劃呢？這也是跟第一次認識財務規劃產業的朋友交流時，定方很常被問的問題。

在這篇文章中，會透過以下的要點，跟大家分享財務規劃面對變化時的策略與立場：

為自己的人生負上完全的責任

先說結論，不論是財務規劃，或職涯、生涯規劃的目的，就是用來面對無處不在的改變。

但即便如此書寫，看到本篇文章的讀者，仍有自己的自由去思考「做計畫」對自身的意義。

因為如何去因應生存的變化，本來就是身而為人選擇的自由，而這個自由，是不會有人有資格告訴你，你該怎麼選擇，也因此，要討論或回答「計畫趕不上變化，為什麼還需要做財務規劃」之前，我們或許可以思考，我們對自己的未來，不論是自己的財務目標，或者是對生涯發展，有沒有自己的計畫或想法？

又或者是說，我們心中有沒有一張指引我們前進的藍圖？有沒有希望想成為的人，亦或是覺得隨波逐流也沒關係？

我印象有一個滿常被引用的故事情節，是在《愛麗絲夢遊仙境》裡面，愛麗絲跟柴郡貓的對話：

愛麗絲問貓說：「可以請你告訴我，我應該往哪裡走？」

柴郡貓說：「那要看你想去哪裡。」

愛麗絲：「我不知道。」

最後，柴郡貓回答：「那就無所謂了。如果你不知道你要去哪裡，那麼現在你在哪裡一點都不重要。」

《愛麗絲夢遊仙境》這個故事段落，之所以經典，是因為確實未來本身就是不確定的，但我們又希望有一個確定的方向，所以我們可能會去問人，希望透過別人的口中得到答案。但即使我們問再多人，別人還是沒辦法替我們過自己的人生，也因此，面對未來的不確定性，最後所有的問題還是會回到我們自己身上。

如同《內在原力》的作者愛瑞克在書裡面鼓勵讀者「把自己當成一家公司」來經營，並且提到「我們應該為自己的人生負上完全的責任」，這幾句文字，可以很好地去成為本篇文章討論的核心。

一如美國心理學家William James所說：「當你必須做一個抉擇但沒有做，那本身也是一個抉擇。」 “When you have to make a choice and don’t make it, that is in itself a choice.”

人生是我們自己要過的，當我們想清楚自己要成為什麼樣的人，過什麼樣的生活，自然會有相應的行動。

做好一個財務規劃需考量的三個特性與要點

如果今天我們內心有想過的人生，想成為的人，也做了計畫，但還是擔憂生活中的變數，會讓計畫泡湯，擔心做白工浪費時間，在這點上，財務規劃師可以怎麼去做更好的協助？一個能因應變動的財務規劃對於目標的設定，應該考慮的層面又是什麼？

我認為一個完整的財務規劃，之所以能夠面對變化，是包含了以下的三個特質跟重點：

以終為始——以價值觀、人生終極目的為引導的人生計畫 建立反脆弱性，面對挑戰與非預期的變動或風險，在能過程中受益 將面對變化的準備，放入計畫的一部分，讓自己有面對變動的餘裕

第一點，以終為始——以價值觀、人生終極目的為引導的人生計畫

這個概念是來自於史蒂芬柯維的《與成功有約》。簡單來說，全生涯財務規劃（Life Style Financial Planning）是一個以價值觀、目標為核心引導的人生計畫（The Purpose-Driven Life）。

回到一個獨立財務顧問的工作，雖然字面上，這個產業與職稱，讓人直覺聯想到的，是協助客戶解決財務上的課題，但真正核心的問題，其實都不是金錢的問題，而是價值觀、人生觀的問題。也因此，我們在協助客戶的時候，會從金錢觀與人生觀的角度切入，並用四大問題協助客戶去覺察自己一生的財務目標：

我們想成為什麼樣的人？ 想過什麼樣的生活？ 想完成什麼樣的事？ 想帶給世界什麼樣的價值？

這四個大問題，與我們ㄧ生的願景、使命、熱情、理想、夢想緊緊相關，會成為我們確認財務目標的北極星，當這些問題都想清楚了，當我們去面對極端事件或是人生巨大變動的時候，這些提前思考過的人生價值與議題，就會成為面對變化的行動原則。

當然，仍有一點必須認知到的是，隨著年紀、經驗、智識的增長，我們對於重要課題的答案都會動態調整，然而，有開始認真思考的第一步，後續每步的修正，才會越來越清楚。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

舉個例子，就像我們常用的Google Map。

之所以前面提到，一個好的財務規劃，會需要確認人生所想追尋的終極目標或意義，這個就像我們在Google Map在「終點」那個欄位打的地點。

我們的起點，在個人跟家庭財務規劃實務上，是與客戶進行收入、支出、資產負債、保險保障、勞保勞退等等的盤點。這些關於現狀的檢視，是為了協助客戶覺察過往人生價值觀與習慣累積的結果，這些結果可能不一定與內心所以爲相吻合，也許該存的錢沒有存到，該到人生階段沒有達到，但覺察的過程，可以讓我們重新靜下心來回顧過去。

透過問診之後，我們確立了起點、終點，看見所有未來的財務目標與現況相比的缺口，確立這兩點之後，Google Map可能會幫我們擬定可能2、3種路線，這2、3種路線都可以到達目的地。

但一個問題是，有沒有可能遇到Google Map的導航壞掉？確實有可能。

當導航壞掉的時候，對我們來說，有可能就是遇上了重大的變化，導航突然不能用了，我們的「計畫」遇到「變化」了，那該怎麼辦？