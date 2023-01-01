既然計畫趕不上變化，為什麼我們還需要做財務規劃？
我們想讓你知道的是
很多人說「財務規劃」很重要，但在做了財務規劃後，還是會經歷到不如預期的變化，那究竟為什麼我們還需要做規劃呢？我印象有一個滿常被引用的故事情節，是在《愛麗絲夢遊仙境》裡面，愛麗絲跟柴郡貓的對話......
文：游承翰（理財規劃顧問，國際認證理財規劃師CFP測驗合格）
自從2020年COVID-19疫情爆發之後，對未來生活、經濟與投資市場的不確定性，成為多數台灣民眾相當關注也常焦慮的事情，原本計畫的出國旅行泡湯了，本來計畫出國唸書被迫停止，好好的工作被迫失業，戴口罩成為新的日常，許多計畫好的事情，因為全球的黑天鵝事件，所有產業的人都受到影響。
也因此，有許多人會開始對計畫或規劃這件事感到無力，也許感覺到，投入這麼多的時間做計畫，隨便一個大事件來襲，就打亂了整盤棋，那是不是乾脆一開始就不要花時間計畫，省得損失或是浪費這些投入的時間。從心裡感受層面看，當自己用心投入的計畫，被迫遇到變化時，確實會讓人感到沮喪。
在過去定方很多篇的文章中，有分享到「財務規劃」的重要，但在做了財務規劃後，還是會經歷到不如預期的變化，那究竟為什麼我們還需要做規劃呢？這也是跟第一次認識財務規劃產業的朋友交流時，定方很常被問的問題。
在這篇文章中，會透過以下的要點，跟大家分享財務規劃面對變化時的策略與立場：
為自己的人生負上完全的責任
先說結論，不論是財務規劃，或職涯、生涯規劃的目的，就是用來面對無處不在的改變。
但即便如此書寫，看到本篇文章的讀者，仍有自己的自由去思考「做計畫」對自身的意義。
因為如何去因應生存的變化，本來就是身而為人選擇的自由，而這個自由，是不會有人有資格告訴你，你該怎麼選擇，也因此，要討論或回答「計畫趕不上變化，為什麼還需要做財務規劃」之前，我們或許可以思考，我們對自己的未來，不論是自己的財務目標，或者是對生涯發展，有沒有自己的計畫或想法？
又或者是說，我們心中有沒有一張指引我們前進的藍圖？有沒有希望想成為的人，亦或是覺得隨波逐流也沒關係？
我印象有一個滿常被引用的故事情節，是在《愛麗絲夢遊仙境》裡面，愛麗絲跟柴郡貓的對話：
愛麗絲問貓說：「可以請你告訴我，我應該往哪裡走？」
柴郡貓說：「那要看你想去哪裡。」
愛麗絲：「我不知道。」
最後，柴郡貓回答：「那就無所謂了。如果你不知道你要去哪裡，那麼現在你在哪裡一點都不重要。」
《愛麗絲夢遊仙境》這個故事段落，之所以經典，是因為確實未來本身就是不確定的，但我們又希望有一個確定的方向，所以我們可能會去問人，希望透過別人的口中得到答案。但即使我們問再多人，別人還是沒辦法替我們過自己的人生，也因此，面對未來的不確定性，最後所有的問題還是會回到我們自己身上。
如同《內在原力》的作者愛瑞克在書裡面鼓勵讀者「把自己當成一家公司」來經營，並且提到「我們應該為自己的人生負上完全的責任」，這幾句文字，可以很好地去成為本篇文章討論的核心。
一如美國心理學家William James所說：「當你必須做一個抉擇但沒有做，那本身也是一個抉擇。」
“When you have to make a choice and don’t make it, that is in itself a choice.”
人生是我們自己要過的，當我們想清楚自己要成為什麼樣的人，過什麼樣的生活，自然會有相應的行動。
做好一個財務規劃需考量的三個特性與要點
如果今天我們內心有想過的人生，想成為的人，也做了計畫，但還是擔憂生活中的變數，會讓計畫泡湯，擔心做白工浪費時間，在這點上，財務規劃師可以怎麼去做更好的協助？一個能因應變動的財務規劃對於目標的設定，應該考慮的層面又是什麼？
我認為一個完整的財務規劃，之所以能夠面對變化，是包含了以下的三個特質跟重點：
- 以終為始——以價值觀、人生終極目的為引導的人生計畫
- 建立反脆弱性，面對挑戰與非預期的變動或風險，在能過程中受益
- 將面對變化的準備，放入計畫的一部分，讓自己有面對變動的餘裕
第一點，以終為始——以價值觀、人生終極目的為引導的人生計畫
這個概念是來自於史蒂芬柯維的《與成功有約》。簡單來說，全生涯財務規劃（Life Style Financial Planning）是一個以價值觀、目標為核心引導的人生計畫（The Purpose-Driven Life）。
回到一個獨立財務顧問的工作，雖然字面上，這個產業與職稱，讓人直覺聯想到的，是協助客戶解決財務上的課題，但真正核心的問題，其實都不是金錢的問題，而是價值觀、人生觀的問題。也因此，我們在協助客戶的時候，會從金錢觀與人生觀的角度切入，並用四大問題協助客戶去覺察自己一生的財務目標：
- 我們想成為什麼樣的人？
- 想過什麼樣的生活？
- 想完成什麼樣的事？
- 想帶給世界什麼樣的價值？
這四個大問題，與我們ㄧ生的願景、使命、熱情、理想、夢想緊緊相關，會成為我們確認財務目標的北極星，當這些問題都想清楚了，當我們去面對極端事件或是人生巨大變動的時候，這些提前思考過的人生價值與議題，就會成為面對變化的行動原則。
當然，仍有一點必須認知到的是，隨著年紀、經驗、智識的增長，我們對於重要課題的答案都會動態調整，然而，有開始認真思考的第一步，後續每步的修正，才會越來越清楚。
舉個例子，就像我們常用的Google Map。
之所以前面提到，一個好的財務規劃，會需要確認人生所想追尋的終極目標或意義，這個就像我們在Google Map在「終點」那個欄位打的地點。
我們的起點，在個人跟家庭財務規劃實務上，是與客戶進行收入、支出、資產負債、保險保障、勞保勞退等等的盤點。這些關於現狀的檢視，是為了協助客戶覺察過往人生價值觀與習慣累積的結果，這些結果可能不一定與內心所以爲相吻合，也許該存的錢沒有存到，該到人生階段沒有達到，但覺察的過程，可以讓我們重新靜下心來回顧過去。
透過問診之後，我們確立了起點、終點，看見所有未來的財務目標與現況相比的缺口，確立這兩點之後，Google Map可能會幫我們擬定可能2、3種路線，這2、3種路線都可以到達目的地。
但一個問題是，有沒有可能遇到Google Map的導航壞掉？確實有可能。
當導航壞掉的時候，對我們來說，有可能就是遇上了重大的變化，導航突然不能用了，我們的「計畫」遇到「變化」了，那該怎麼辦？
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世界級年度雲端科技盛會不錯過，AWS re:Invent 2022 re:Cap免費開放報名中，現在參與就送多樣好禮！
我們想讓你知道的是
雲端服務龍頭 AWS 即將在2023年1月12日於華南國際會議中心舉辦「AWS雲端科技發表會－臺灣站」，把美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，邀請企業社群一起認識尖端雲端技術及產品革新。
隨著雲端服務的飛速發展，相關技術與商業模式也逐漸步入成熟期。如今，雲端技術提供的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為各行各業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的產業基石；更甚至以此發展出如人工智慧、大數據應用等進階雲端運算技術，為許多行業帶來難以估計的巨大價值。
不過，雲端技術的特性也讓其技術細節及產業應用方式總是瞬息萬變，如何掌握最新技術趨勢、結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。為此，AWS臺灣團隊將於2023年1月12日舉辦「 AWS re:Invent 2022 re:Cap : AWS 雲端科技發表會──臺灣站 」（下稱AWS雲端科技發表會－臺灣站），把12月於美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，再結合臺灣本地市場的產業需求，帶領參與者了解如何透過創新服務改變既有業務。
最新雲端科技精華彙整、五大雲端主題議程，產業趨勢技術實務一次滿足
在美國稍早落幕的AWS re:Invent中，AWS發布了橫跨機器學習、網路、無伺服器、開發工具、資安、物聯網等13大類，超過70項新興技術領域及產業解決方案。
本次「AWS雲端科技發表會－臺灣站」將聚焦於AWS re:Invent中的焦點服務功能，並依據活動性質分成上、下午兩大部分：上午將彙整AWS re:Invent精華，並邀請重量級嘉賓蒞臨，分享最新穎的雲端產品趨勢及資訊；下午則透過雲端基礎架構、資料庫及分析、雲端架構最佳實務、人工智慧與機器學習、產業創新等五大精選主題議程，幫助企業管理者、技術開發者、資料庫管理師、架構師等精準掌握產業趨勢發展與雲端技術需求。
雖然本次活動實體舉辦，但AWS仍為礙於距離、時間等因素無法前來的開發者／企業管理者提供部分議程線上同步直播，讓對尖端雲端技術感興趣的你有更多元的參與方式。但若想體驗最完整的互動體驗（如AWS服務展攤、實戰工作坊、贈獎活動等），仍建議您撥空親臨活動會場體驗。
AWS鼓勵企業社群共同成長：參加即獲實用好禮，團體報名再送客製露營燈！
無論您是已經上雲多年的資深AWS使用者，還是初入門的雲端初學者，活動內眾多時下最新的雲端技術及產品必然有適合您的內容與新知。最重要的是，AWS雲端科技發表會－臺灣站可以免費報名參加，甚至為了鼓勵企業社群共同成長，AWS還特別準備了團報贈禮、現場早鳥禮、問卷禮、現場抽獎禮等眾多禮品，任何需要接觸雲端技術、擴大企業發展的工作者都不該缺席這場盛會！
● 現場早鳥禮－AWS三合一化妝鏡伸縮數據線
活動當日前 80 位報到的來賓即可獲得現場早鳥禮 。
● 現場問卷禮－AWS客製隨身杯
於活動現場完整參與議程並填寫會後問卷，即可獲得現場問卷禮。
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完整參與線上議程並填寫會後問卷，將獲得線上問卷禮。
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完成活動現場報到並完整參與活動，即可獲得限量神秘好禮抽獎資格。
● 團報贈禮－AWS客製露營燈
集結 10 人 ( 含 ) 以上組隊報名台灣re:Cap系列活動任一場以上（包含re:Cap實體場、re:Cap線上場、re:Invent線上精選重播），並於報名表單中 「是否參加團報」 欄位勾選參加，「組隊名稱」欄位請統一填寫一致的團名。
AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
● 報名連結：
https://lihi1.com/0mNR8